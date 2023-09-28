За мясо в нашем доме всегда отвечал муж. Нет, вы не подумайте, что я детей голодом пытаю! Конечно, я им и фрикадельки делаю, и мясо по-французски… Но, что касается стейков, шашлыка и прочих «грубых» блюд — это зона ответственности супруга. Что логично, ведь, к примеру, моя свекровь обожает работать со свининой. Без куска грудинки с воскресного рынка не возвращается. Свиная грудинка в майонезе ее приготовления — это нечто!

Для меня готовка свиной прослойки всегда ограничивалась парочкой простых проверенных рецептов. Предпочитаю не усложнять работу с и так не простым продуктом. Но у свекрови в этом плане неиссякаемая фантазия. Вот и этот рецепт она довела до совершенства путем проб и ошибок. В итоге получилось блюдо, без которого наша семья не представляет воскресный обед.

Свиная грудинка в майонезе в духовке: рецепт от хозяйки

Что вам понадобится для приготовления нежнейшей свиной прослойки с аппетитной румяной корочкой? Естественно, свежина! Это может быть килограммовый кусок сала, свиная прослойка или грудинка. Также проследите, чтобы на момент готовки у вас в наличии были все специи из списка. Ведь, как вы догадываетесь, румяная корочка появится не из ниоткуда.

Ингредиенты

Свиная грудинка1 кг Чеснок6 зуб. Майонез250 мл Укроп1 пуч. Красный перец молотый1 ч. л. Паприка1 ст. л. Лавровый лист4 шт.

Приготовление

Первым делом нужно тщательно промыть прослойку и удалить шкуру. В это же время можете поделить кусок на две части, если вам будет так удобнее готовить. Далее сделайте несколько надрезов в разных местах прослойки. В углубления вложите зубчики чеснока, которые предварительно нарежьте слайсами. В отдельной емкости смешайте соль, перец, паприку, измельченные укроп и лавровые листочки. Хорошенько натрите смесью грудинку со всех сторон. Теперь равномерно обмажьте продукт майонезом, плотно заверните его в фольгу. Отправьте заготовку в холодильник на полтора часа. По истечению времени разогрейте духовку до 180–200 градусов С.Переместите завернутую прослойку в форму для запекания и готовьте в духовке в течение 35–50 минут. Время зависит от размера куска. В конце приготовления, выключите духовку, но прослойку не доставайте. Оставьте запеченную в майонезе грудинку в духовке еще примерно на час до полного остывания прибора. Затем выньте мясо из духовки и приступайте к трапезе. Она обещает быть незабываемой!

Это блюдо способно превзойти любую колбасу, даже самую дорогую. Оно сочное, ароматное и великолепно подходит как для холодных закусок, так и горячих бутербродов. Запеченная в майонезе грудинка идеальна для праздничного стола и обыденного ужина. Пробуйте, а результатами делитесь в комментариях!