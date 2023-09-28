Рецепт: Куриные крылышки аппетитные — Запечённые в духовке, с соевым соусом

Ингредиенты:

куриные крылья — 1 кг;

соевый соус — 2 ст.л.;

соль — по вкусу;

аджика — 1 ч л.;

горчица — 1 ч.л;

универсальная приправа — по вкусу

Способ приготовления: Крылышки всегда и у всех пользуются популярностью, и мы в этом не исключение. Очень любим крылышки, так как это не быстрая еда, а та, которой можно насладиться. К тому же это всегда выигрышный вариант для компании. От них никто и никогда не отказывается.

Итак, приготовим крылья с соевым соусом и горчицей.

Крылышки хорошо промыть, удалить, если есть, перья, сложить в кастрюлю, слить всю воду.

К крылышкам добавить соевый соус.

В принципе, не имеет, значение, в какой очерёдности добавляются специи. Главное — их добавить. Я люблю универсальную приправу, у меня ещё осталась та, что я привезла с юга. Почему-то именно такая приправа у меня ассоциируется с чем-то приятным. Приправа придаёт аромат блюду.

Аджика у меня из Абхазии, тут тоже отдельная тема для разговора. Здесь такой нет. Этот ингредиент для придания остроты.

Ну и, конечно, горчица. Она нужна для того, чтобы крылышки при запекании стали румяными.

Соли рекомендую добавить побольше, чтобы на вкус крылышки были слегка пересолены, тогда в готовом виде они будут иметь в меру солёный вкус. Хотя, при желании, можно поиграть и с соевым соусом.

Все хорошо перемешать и дать постоять, пока духовка разогревается до 180 градусов.

Крылышки выложить на смазанный растительным маслом противень и поставить запекать на 35-40 минут.

Как только крылышки приобретут румяный вид, можно доставать из духовки. Главное — не пересушить.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 210 руб.