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Рецепт: Куриные крылышки аппетитные — Запечённые в духовке, с соевым соусом

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Рецепт: Куриные крылышки аппетитные — Запечённые в духовке, с соевым соусом

Ингредиенты:
куриные крылья — 1 кг;
соевый соус — 2 ст.л.;
соль — по вкусу;
аджика — 1 ч л.;
горчица — 1 ч.л;
универсальная приправа — по вкусу
Способ приготовления: Крылышки всегда и у всех пользуются популярностью, и мы в этом не исключение. Очень любим крылышки, так как это не быстрая еда, а та, которой можно насладиться. К тому же это всегда выигрышный вариант для компании. От них никто и никогда не отказывается.
Итак, приготовим крылья с соевым соусом и горчицей.

Крылышки хорошо промыть, удалить, если есть, перья, сложить в кастрюлю, слить всю воду.

Рецепт: Куриные крылышки аппетитные - Запечённые в духовке, с соевым соусом

К крылышкам добавить соевый соус.

Рецепт: Куриные крылышки аппетитные - Запечённые в духовке, с соевым соусом

В принципе, не имеет, значение, в какой очерёдности добавляются специи. Главное — их добавить. Я люблю универсальную приправу, у меня ещё осталась та, что я привезла с юга. Почему-то именно такая приправа у меня ассоциируется с чем-то приятным. Приправа придаёт аромат блюду.

Рецепт: Куриные крылышки аппетитные - Запечённые в духовке, с соевым соусом

Аджика у меня из Абхазии, тут тоже отдельная тема для разговора. Здесь такой нет. Этот ингредиент для придания остроты.

Рецепт: Куриные крылышки аппетитные - Запечённые в духовке, с соевым соусом

Ну и, конечно, горчица. Она нужна для того, чтобы крылышки при запекании стали румяными.

Рецепт: Куриные крылышки аппетитные - Запечённые в духовке, с соевым соусом

Соли рекомендую добавить побольше, чтобы на вкус крылышки были слегка пересолены, тогда в готовом виде они будут иметь в меру солёный вкус. Хотя, при желании, можно поиграть и с соевым соусом.

Рецепт: Куриные крылышки аппетитные - Запечённые в духовке, с соевым соусом

Все хорошо перемешать и дать постоять, пока духовка разогревается до 180 градусов.

Рецепт: Куриные крылышки аппетитные - Запечённые в духовке, с соевым соусом

Крылышки выложить на смазанный растительным маслом противень и поставить запекать на 35-40 минут.

Рецепт: Куриные крылышки аппетитные - Запечённые в духовке, с соевым соусом

Как только крылышки приобретут румяный вид, можно доставать из духовки. Главное — не пересушить.

Рецепт: Куриные крылышки аппетитные - Запечённые в духовке, с соевым соусом

Приятного аппетита!

Рецепт: Куриные крылышки аппетитные - Запечённые в духовке, с соевым соусом

Время приготовления: 1 ч. Примерная стоимость порции: 210 руб.

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