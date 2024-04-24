ГлавнаяРецептыСвекровь потребует рецепт: готовим фантастически вкусный кулич с апельсиновой цедрой Свекровь потребует рецепт: готовим фантастически вкусный кулич с апельсиновой цедрой На чтение: 2 минуты Пасха с апельсинами способна удивить любого. Ее сказочный аромат наполнит дом пасхальным уютом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Выпечка будет воздушной и в меру сладкой. Такой кулич точно станет украшением пасхальной корзины. Стоит попробовать Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов на скорую руку Пасхальный кулич с апельсиновой цедрой Время: 1 час 30 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 200 граммов сливочного масла; – 220 граммов сахара; – 10 граммов ванильного сахара; – четверть чайной ложки соли; – 4 яйца; – 100 граммов апельсинового сока; – 1 столовая ложка апельсиновой цедры; – 350 граммов муки; – 10 граммов разрыхлителя; – 150 граммов изюма. Глазурь: – 150 граммов сахарной пудры; – 2 столовые ложки апельсинового сока. Приготовление: Масло комнатной температуры переложите в миску для взбивания. Добавьте обычный и ванильный сахар, а также соль. Взбейте миксером примерно 3 минуты. Масло должно побелеть. Далее по одному добавьте яйца, хорошо взбивая после каждого. Натрите цедру с помытого апельсина. Далее разрежьте его пополам и выжмите сок. Добавьте цедру к масляной массе, перемешайте и постепенно добавьте сок. Все снова хорошо перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем. Добавьте ее к маслу за 3 раза, постоянно помешивая. Хорошо промытый или запаренный изюм тоже добавьте в тесто и вымешайте. Переложите тесто в формы. Выпекайте при температуре 180 градусов около 40 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой. Для глазури смешайте сок и пудру. Полейте ею готовые пасочки. Ищете рецепт вкусного кулича? Приготовьте «Львовскую», которую пекла еще Дарья Цвек. Поделитесь с друзьями