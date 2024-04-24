Свекровь потребует рецепт: готовим фантастически вкусный кулич с апельсиновой цедрой

Пасха с апельсинами способна удивить любого. Ее сказочный аромат наполнит дом пасхальным уютом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Выпечка будет воздушной и в меру сладкой. Такой кулич точно станет украшением пасхальной корзины. Стоит попробовать Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов на скорую руку Пасхальный кулич с апельсиновой цедрой Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 200 граммов сливочного масла;

– 220 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– четверть чайной ложки соли;

– 4 яйца;

– 100 граммов апельсинового сока;

– 1 столовая ложка апельсиновой цедры;

– 350 граммов муки;

– 10 граммов разрыхлителя;

– 150 граммов изюма. Глазурь:

– 150 граммов сахарной пудры;

– 2 столовые ложки апельсинового сока. Приготовление: Масло комнатной температуры переложите в миску для взбивания. Добавьте обычный и ванильный сахар, а также соль. Взбейте миксером примерно 3 минуты. Масло должно побелеть. Далее по одному добавьте яйца, хорошо взбивая после каждого. Натрите цедру с помытого апельсина. Далее разрежьте его пополам и выжмите сок. Добавьте цедру к масляной массе, перемешайте и постепенно добавьте сок. Все снова хорошо перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем. Добавьте ее к маслу за 3 раза, постоянно помешивая. Хорошо промытый или запаренный изюм тоже добавьте в тесто и вымешайте. Переложите тесто в формы. Выпекайте при температуре 180 градусов около 40 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой. Для глазури смешайте сок и пудру. Полейте ею готовые пасочки. Ищете рецепт вкусного кулича? Приготовьте «Львовскую», которую пекла еще Дарья Цвек.