Сочные печеночные котлетки: как приготовить вкусное блюдо на ужин

Такие котлетки легко пересушить, но по этому рецепту они получаются невероятно вкусными. И вам понадобится минимум продуктов.

Котлеты из печени не всегда получаются сочными и нежными, их легко пережарить. Но если приготовить их правильно, то это блюдо точно станет вашим любимым. Рецептом поделились на сайте Gazdynja.

Котлеты из печени

Ингредиенты:

печень свиная — 500 г;

одна луковица;

сало соленое — 100 г;

манная крупа — 3 ст. л;

одно яйцо;

три зубчика чеснока;

масло подсолнечное, соль, перец, ароматные травы и укроп.

Печень и сало измельчаем с помощью мясорубки, или блендера. Лук и чеснок можно просто натереть на терке или измельчить с помощью блендера вместе с печенью.

Добавляем яйцо, манную крупу и перемешиваем до однородности.

Оставляем массу на 20 минут, чтобы манная крупа стала мягкой.

Далее добавьте приправы по вкусу. Можете подобрать специи себе по вкусу, а можно сразу взять готовую смесь трав. К печени хорошо подходит укроп. Если масса получилась очень густой, тогда добавьте немного сметаны.

Обжариваем котлеты на небольшом количестве масла, выкладывая массу столовой ложкой. Жарим на небольшом огне по несколько минут с каждой стороны.

Если вы переживаете, что котлетки не прожарились внутри, складываем их в сковороду, вливаем немного кипятка, кладем лавровый лист и тушим под крышкой 2-3 минуты.

Подаем к различным гарнирам, с салатами и соусами.

Читайте также:

Рулет с курицей, яблоком и черносливом: рецепт вкусной закуски

Как приготовить буженину: самый простой рецепт вкусного мяса

Куриные отбивные под грибной шубой: сытно и сочно