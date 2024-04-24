Сочные печеночные котлетки: как приготовить вкусное блюдо на ужин

Такие котлетки легко пересушить, но по этому рецепту они получаются невероятно вкусными. И вам понадобится минимум продуктов.
Котлеты из печени не всегда получаются сочными и нежными, их легко пережарить. Но если приготовить их правильно, то это блюдо точно станет вашим любимым. Рецептом поделились на сайте Gazdynja.
Котлеты из печени
Ингредиенты:
- печень свиная — 500 г;
- одна луковица;
- сало соленое — 100 г;
- манная крупа — 3 ст. л;
- одно яйцо;
- три зубчика чеснока;
- масло подсолнечное, соль, перец, ароматные травы и укроп.
Печень и сало измельчаем с помощью мясорубки, или блендера. Лук и чеснок можно просто натереть на терке или измельчить с помощью блендера вместе с печенью.
Добавляем яйцо, манную крупу и перемешиваем до однородности.
Оставляем массу на 20 минут, чтобы манная крупа стала мягкой.
Далее добавьте приправы по вкусу. Можете подобрать специи себе по вкусу, а можно сразу взять готовую смесь трав. К печени хорошо подходит укроп. Если масса получилась очень густой, тогда добавьте немного сметаны.
Обжариваем котлеты на небольшом количестве масла, выкладывая массу столовой ложкой. Жарим на небольшом огне по несколько минут с каждой стороны.
Если вы переживаете, что котлетки не прожарились внутри, складываем их в сковороду, вливаем немного кипятка, кладем лавровый лист и тушим под крышкой 2-3 минуты.
Подаем к различным гарнирам, с салатами и соусами.
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