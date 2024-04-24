Описание приготовления:

Селедочное масло — замечательная закуска для праздничного стола и в будни. Его можно подать с хлебной нарезкой, поджаренными тостами, канапе или в тарталетках. Обязательно запишите в свою кулинарную книгу такой бюджетный кулинарный рецепт!

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Сельдь Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Сельдь 2 Штуки (филе, соленое)

Яйцо 2 Штуки (вареное)

Масло сливочное 100 Грамм

Перец черный молотый 2 Щепотки

Количество порций 4

Калорийность

232 ккал

Калорийность

13 г

Белки

19 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Селедочное масло классический рецепт»

Подготовьте указанные ингредиенты. Куриные яйца отварите заранее в течение 10-12 минут и остудите в ледяной воде. Лучше всего приобрести филе засоленной сельди — в нем практически нет костей.

Очистите отварные куриные яйца от скорлупы, промойте в воде. Нарежьте кубиками. Филе сельди тоже нарежьте кубиками, удалите косточки, если они присутствуют.

Выложите нарезки в емкость измельчителя и нарежьте туда же мягкое сливочное масло. Масло маргарином или спредом заменять нельзя!

Поперчите. По желанию добавьте и другие специи, пряности. Если любите луковый аромат и вкус, то нарежьте кубиком очищенный репчатый лук или промытый зеленый.

Измельчите все содержимое емкости в пюреобразную массу в течение 3-4 минут на пульсирующем режиме.

Выложите массу в кондитерский пакет и отсадите в тарталетки, на канапе или просто в пиалу, соусник. Охладите в холодильнике минимум 30 минут. За это время масло загустеет и будет плавно намазываться на хлеб, тосты. Приятного вам аппетита!