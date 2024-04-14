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Нежные домашние блинчики с секретом и интересные начинки (видео)

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Нежные домашние блинчики с секретом и интересные начинки (видео)

У этих блинов есть секретный ингредиент — топленое масло или, как его еще называют, масло гхи.

Многие стараются радовать свою семью разнообразными завтраками каждый день. На этот раз предлагаем вам приготовить блины с топленым маслом и необычными начинками. Побалуйте себя и свою семью.

Ингредиенты для блинов:

  • молоко — 500 мл;
  • мука — 150 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • топленое масло — 2 ч. л.;
  • сахар — 0,5 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • ваниль.

Варианты начинок:

  • сыр, курица, квашеный огурец, майонез, горчица;
  • сыр, курица, майонез;
  • сыр, укроп, майонез;
  • сгущенное молоко, банан.

Молоко заранее выставляем из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. Как нагреется, выливаем молоко в глубокую миску, добавляем в него сахар и соль, ваниль, яйца. Тщательно перемешиваем все венчиком. Затем добавляем секретный ингредиент — топленое масло или, как его еще называют, масло гхи. И еще раз перемешиваем. В самом конце в блинное тесто добавляем просеянную через сито муку. Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков.

Сковороду тщательно разогреваем с растительным или сливочным маслом. Выливаем на нее немного блинного теста и распределяем его так, чтобы покрыть тонким слоем всю поверхность сковороды.

Ждем несколько минут, затем переворачиваем блинчик с помощью вилки или силиконовой лопатки на другую сторону. Держим еще 1-2 минуты и снимаем с плиты. По желанию смазываем сливочным маслом. Выполняем то же самое до тех пор, пока тесто не закончится.

Начинки можно приготовить как соленые, так и сладкие. Для соленой начинки отвариваем куриное филе, нарезаем его мелко, солим, перчим, добавляем натертый сыр, нарезанный квашеный огурец, горчицу и майонез. А если вы хотите порадовать близких сладкой начинкой, можно использовать сгущенное молоко и бананы.

Нежные домашние блинчики с секретом и интересные начинки (видео)

Нежные домашние блинчики с секретом и интересные начинки (видео)

Подаем аппетитные тонкие блины с начинками к столу и наслаждаемся вкусом.

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Нежные домашние блинчики с секретом и интересные начинки (видео)

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