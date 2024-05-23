Свекровь потребует рецепт: готовим роскошную икру из молодых кабачков

Кабачковая икра давно завоевала сердца многих украинцев. Из молодых кабачков она получается еще вкуснее. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Перец придаст икре невероятного аромата. Обязательно попробуйте приготовить ее по этому проверенному рецепту. Будет вкусно Бюджетно и очень вкусно: приготовьте брызоли с сочной начинкой Кабачковая икра Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 красных болгарских перца;

– 1 кабачок;

– четверть стакана растительного масла;

– 1 луковица;

– 2 столовые ложки пасты из перцев анчо;

– 1 пучок кинзы;

– соль, перец по вкусу. Приготовление: Разогрейте гриль до высокой температуры. Смажьте решетку маслом и положите болгарский перец и кабачки. Обжарьте, периодически переворачивая, перцы 15 – 20 минут, а кабачки 25 – 30 минут. Переложите обжаренные на гриле овощи в большую миску и плотно накройте пленкой. Оставьте на 15 минут. С перца снимите кожицу, уберите плодоножки и семена. С кабачков также удалите кожуру и плодоножки. Взбейте овощи в кухонном комбайне, пока не образуется густая паста с мелкими заметными кусочками перца. На это уйдет примерно 15 секунд. Разогрейте масло в средней кастрюле на среднем огне, добавьте лук и готовьте до мягкости. Вмешайте пасту из острого перца и перемешайте до однородности. Уменьшите огонь до минимума и готовьте еще 20 – 30 минут, не накрывая и часто помешивая. Снимите кастрюлю с огня. Добавьте кинзу, соль и черный перец. Дайте остыть до комнатной температуры и подавайте. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастическую закуску из кабачков.