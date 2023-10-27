Реал Сосьедад Атлетик сошлись в очередном туре Примеры

Испанский футбольный чемпионат традиционно считается одним из самых конкурентных. В нем сложилось сразу несколько серьезных дерби, за одним из которых у болельщиков была возможность наблюдать совсем недавно. Баскские Реал Сосьедад и Атлетик встретились, чтобы в очередной раз определить более сильного в региональном зачете.

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Как проходил матч между Реал Сосьедад и Атлетико?

Баскское дерби проходило примерно на равных на протяжении первых 30 минут. «Львам» это давалось путем огромного напряжения сил и воли. Именно на этом отрезке матча у команды даже был реальный шанс реализовать собственный гол, но Уильямсу не хватило опыта, чтобы реализовать отличный навес. В последующем у команды просто не осталось шансов перехватить инициативу, так как более сильный Реал ухватился за победу мертвой хваткой.

Счёт был открыт Ле Норманом, на которого сыграл Альварес. Команда продолжала активно прессинговать до завершения первой половины. После перерыва команды вышли с новыми силами, и «львы» попытались повторно атаковать соперника на первых минутах второго отрезка, но снова неудачно. Реал Сосьедад сумел увеличить разрыв в счете благодаря атаке Таке Кубо. Последнему удалось подобраться к воротам на дистанцию точного удара благодаря Мендесу, который перевел мяч с левого фланга в центр.

Оставалось только поставить жирную точку в матче и «похоронить» надежды Атлетика на реванш. Эта задача была возложена на Микеля Оярсабаля. Капитан в одиночку пробился к воротам и обыграл голкипера соперника. Ему ассистировал Субименди, который отдал очень точный пас с середины поля. Счет 3:0 привел Атлетик в полное замешательство. Команду спасло только завершение матча. После завершения поединка тренер «львов» отметил, что клубу не хватало скорости, чтобы поспевать за более быстрым оппонентом.