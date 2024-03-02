Портал про города-курорты | Perekop

Свекровь точно будет просить рецепт: готовим ленивые хачапури

На чтение: 1 минута
Свекровь точно будет просить рецепт: готовим ленивые хачапури

Приготовьте ленивые хачапури по этому рецепту. Для вкусного перекуса нужно лишь смешать все ингредиенты и запечь.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Ленивые хачапури готовятся очень быстро. Вам потребуется буквально полчаса.

Стоит попробовать Изысканное блюдо за малые деньги: рецепт скумбрии на картофеле с чесноком

Ленивые хачапури с чесноком

  • Время: 35 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 150 граммов творога;
– 4 столовые ложки греческого йогурта;
– 4 столовые ложки муки;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
– сушеный чеснок, травы по желанию.

Приготовление:

  1. Соедините яйца, греческий йогурт, соль, специи и сыр. Хорошо перемешайте.
  2. Добавьте муку, разрыхлитель и снова перемешайте.
  3. Выложите на застеленный пергаментом противень, сформировав круглую лепешку.
  4. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить из фарша и картофеля вкусные котлеты «Выручайка».

Что будем искать? Например,Человек