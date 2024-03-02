ГлавнаяРецептыСвекровь точно будет просить рецепт: готовим ленивые хачапури Свекровь точно будет просить рецепт: готовим ленивые хачапури На чтение: 1 минута Приготовьте ленивые хачапури по этому рецепту. Для вкусного перекуса нужно лишь смешать все ингредиенты и запечь. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Ленивые хачапури готовятся очень быстро. Вам потребуется буквально полчаса. Стоит попробовать Изысканное блюдо за малые деньги: рецепт скумбрии на картофеле с чесноком Ленивые хачапури с чесноком Время: 35 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 2 яйца; – 150 граммов творога; – 4 столовые ложки греческого йогурта; – 4 столовые ложки муки; – 0,5 чайной ложки соли; – 0,5 чайной ложки разрыхлителя; – сушеный чеснок, травы по желанию. Приготовление: Соедините яйца, греческий йогурт, соль, специи и сыр. Хорошо перемешайте. Добавьте муку, разрыхлитель и снова перемешайте. Выложите на застеленный пергаментом противень, сформировав круглую лепешку. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить из фарша и картофеля вкусные котлеты «Выручайка». Поделитесь с друзьями