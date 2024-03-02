Свекровь точно будет просить рецепт: готовим ленивые хачапури

Приготовьте ленивые хачапури по этому рецепту. Для вкусного перекуса нужно лишь смешать все ингредиенты и запечь.

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Ленивые хачапури готовятся очень быстро. Вам потребуется буквально полчаса.

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Ленивые хачапури с чесноком

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 150 граммов творога;

– 4 столовые ложки греческого йогурта;

– 4 столовые ложки муки;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;

– сушеный чеснок, травы по желанию.

Приготовление:

Соедините яйца, греческий йогурт, соль, специи и сыр. Хорошо перемешайте. Добавьте муку, разрыхлитель и снова перемешайте. Выложите на застеленный пергаментом противень, сформировав круглую лепешку. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.

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