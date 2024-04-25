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Можно печь хоть каждый день: приготовьте роскошный пирог «Зебра» на кефире

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Можно печь хоть каждый день: приготовьте роскошный пирог «Зебра» на кефире

Пирог «Зебра» на кефире, наверное, один из самых простых. Его очень легко готовить, а на вкус такой десерт будет незабываемым.

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Пирог будет красивый и пышный. Вы можете украсить десерт на свой вкус – глазурью из шоколада, сметанным кремом или сахарной пудрой.

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Пирог «Зебра» на кефире

  • Время: 6
  • Порций: 45 минут

Ингредиенты:
– 2 стакана муки;
– 3 яйца;
– 2 стакана сахара;
– 1 стакан кефира;
– 0,5 стакана растительного масла;
– щепотка соли;
– щепотка ванилина;
– 1 чайная ложка соды;
– 2 – 3 столовые ложки какао;
– 1 чайная ложка уксуса.

Приготовление:

  1. Во взбитые с сахаром яйца вылейте стакан кефира. Смешайте миксером или венчиком.
  2. Затем добавьте масло, соль и ванилин для аромата.
  3. Погасите соду уксусом и отправьте к яичной смеси. Перемешайте и добавьте пшеничную муку. Хорошо размешивайте, чтобы избежать образования комочков.
  4. Затем разделите тесто на 2 части. В одну из них добавьте какао и перемешайте.
  5. В смазанную растительным или сливочным маслом форму вылейте тесто – сначала 2 столовые ложки шоколадного, а затем прямо на него выложите 2 столовые ложки обычного теста. Продолжайте, пока не закончится тесто.
  6. Выпекайте пирог 45 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

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