Можно печь хоть каждый день: приготовьте роскошный пирог «Зебра» на кефире

Пирог «Зебра» на кефире, наверное, один из самых простых. Его очень легко готовить, а на вкус такой десерт будет незабываемым.

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Пирог будет красивый и пышный. Вы можете украсить десерт на свой вкус – глазурью из шоколада, сметанным кремом или сахарной пудрой.

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Пирог «Зебра» на кефире

Время : 6

: 6 Порций: 45 минут

Ингредиенты:

– 2 стакана муки;

– 3 яйца;

– 2 стакана сахара;

– 1 стакан кефира;

– 0,5 стакана растительного масла;

– щепотка соли;

– щепотка ванилина;

– 1 чайная ложка соды;

– 2 – 3 столовые ложки какао;

– 1 чайная ложка уксуса.

Приготовление:

Во взбитые с сахаром яйца вылейте стакан кефира. Смешайте миксером или венчиком. Затем добавьте масло, соль и ванилин для аромата. Погасите соду уксусом и отправьте к яичной смеси. Перемешайте и добавьте пшеничную муку. Хорошо размешивайте, чтобы избежать образования комочков. Затем разделите тесто на 2 части. В одну из них добавьте какао и перемешайте. В смазанную растительным или сливочным маслом форму вылейте тесто – сначала 2 столовые ложки шоколадного, а затем прямо на него выложите 2 столовые ложки обычного теста. Продолжайте, пока не закончится тесто. Выпекайте пирог 45 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

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