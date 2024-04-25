ГлавнаяРецептыМожно печь хоть каждый день: приготовьте роскошный пирог «Зебра» на кефире Можно печь хоть каждый день: приготовьте роскошный пирог «Зебра» на кефире На чтение: 2 минуты Пирог «Зебра» на кефире, наверное, один из самых простых. Его очень легко готовить, а на вкус такой десерт будет незабываемым. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Пирог будет красивый и пышный. Вы можете украсить десерт на свой вкус – глазурью из шоколада, сметанным кремом или сахарной пудрой. Стоит попробовать Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с «Водным Миром» Пирог «Зебра» на кефире Время: 6 Порций: 45 минут Ингредиенты: – 2 стакана муки; – 3 яйца; – 2 стакана сахара; – 1 стакан кефира; – 0,5 стакана растительного масла; – щепотка соли; – щепотка ванилина; – 1 чайная ложка соды; – 2 – 3 столовые ложки какао; – 1 чайная ложка уксуса. Приготовление: Во взбитые с сахаром яйца вылейте стакан кефира. Смешайте миксером или венчиком. Затем добавьте масло, соль и ванилин для аромата. Погасите соду уксусом и отправьте к яичной смеси. Перемешайте и добавьте пшеничную муку. Хорошо размешивайте, чтобы избежать образования комочков. Затем разделите тесто на 2 части. В одну из них добавьте какао и перемешайте. В смазанную растительным или сливочным маслом форму вылейте тесто – сначала 2 столовые ложки шоколадного, а затем прямо на него выложите 2 столовые ложки обычного теста. Продолжайте, пока не закончится тесто. Выпекайте пирог 45 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить десерт «Битое стекло», который даже не надо выпекать. Поделитесь с друзьями