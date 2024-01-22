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Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

На чтение: 6 минут
Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Мясо по-французски из свинины с картофелем и сыром в духовке – это простое и вкусное кулинарное решение для вашего домашнего или праздничного стола. Угощение порадует невероятной сочностью и питательными свойствами. Для приготовления используйте нашу проверенную подборку из пяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Мясо по-французски из свинины с картофелем, сыром и помидорами в духовке

Мясо по-французски из свинины с картофелем, сыром и помидорами в духовке – это невероятно вкусное, аппетитное и сочное угощение для домашнего или праздничного стола. Такой продукт ярко разнообразит ваше меню. Приготовьте его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Ингредиенты –+4 порц.

  • Свинина 400 гр.
  • Картофель 2 шт.
  • Помидоры 3 шт.
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 250 гр.
  • Майонез  по вкусу
  • Соль  по вкусу
  • Сахар-песок  по вкусу
  • Зелень  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Масло растительное  для смазывания формы

Шаги 90 мин.

  1. Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

    Мясо по-французски из свинины с картофелем и сыром в духовке готовится очень просто. Очищаем картофель и натираем его на крупной терке. Полученный массу заливаем холодной подсоленной водой.

  2. Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

    Спустя 10 минут отбрасываем картофель на дуршлаг и обсушиваем его.

  3. Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

    На промазанный растительным маслом противень выкладываем отбитые ломтики свинины. Посыпаем их солью и черным молотым перцем.

  4. Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

    На мясо выкладываем тонкие полукольца репчатого лука. Снова добавляем немного соли и перца.

  5. Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

    Дальше выкладываем тонкий слой из картофеля, солим и перчим.

  6. Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

    По всему периметру раскладываем половинки помидоров. Слегка солим и посыпаем щепоткой сахара.

  7. Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

    Хорошенько смазываем все майонезом и закрываем тертым сыром. Далее отправляем в разогретую до 180° духовку на 1 час.

  8. Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

    Мясо по-французски из свинины с картофелем, сыром и помидорами в духовке готово. Подавайте к столу!

Классическая свинина по-французски с картошкой и грибами в духовке

Классическая свинина по-французски с картошкой и грибами в духовке выходит невероятно нежной и сочной. Такое блюдо точно никого не оставит равнодушным. Его можно подавать к обеду, ужину или праздничному столу. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Свинина – 350 гр.
  • Картофель – 400 гр.
  • Грибы шампиньоны – 150 гр.
  • Лук репчатый крупный – 1 шт.
  • Помидоры – 200 гр.
  • Сметана – 150 гр.
  • Чеснок гранулированный – 5 гр.
  • Паприка молотая – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину разделяем на порционные кусочки одинаковой толщины. Каждый кусок отбиваем кухонным молоточком, затем солим и перчим.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 2. Форму для запекания промазываем растительным маслом и выкладываем сюда свинину. Хорошенько промазываем сметаной и посыпаем гранулированным чесноком.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 3. Выкладываем сюда половину луковицы, посыпаем паприкой.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 4. Промытые шампиньоны режем тонкими пластинками. Выкладываем их на мясо с луком.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 5. Дальше идет слой из половинок помидора. Добавляем соль и перец.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 6. Очищенный и промытый картофель режем пластинками. Выкладываем в форму с содержимым.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 7. Поливаем все это сметаной, посыпаем гранулированным чесноком и специями. Прикрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 8. Спустя указанное время убираем фольгу и посыпаем угощение тертым сыром. Отправляем в духовку еще на 10 минут.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 9. Классическая свинина по-французски с картошкой и грибами в духовке готова. Подавайте угощение к столу!

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Свинина по-французски с картошкой, сыром и луком в духовке

Свинина по-французски с картошкой, сыром и луком в духовке порадует вас ярким вкусом, аппетитной подачей и питательными свойствами. Такое блюдо каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Свинина – 300 гр.
  • Картофель – 1 кг.
  • Лук репчатый крупный – 2 шт.
  • Майонез – 200 гр.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Растительное масло – для смазывания противня.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем свинину и режем ее на кусочки одинаковой толщины.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 2. Каждый кусочек слегка отбиваем кухонным молоточком, солим и перчим.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 3. Полукольца лука выкладываем ровным слоем на противень с растительным маслом.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 4. Сюда же выкладываем кусочки мяса.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 5. Промазываем все это майонезом.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 6. Очищаем картофель и промываем его под водой.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 7. Режем картошку тонкими кружочками и выкладываем на мясо. Снова поливаем майонезом.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 8. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 1 час 15 минут. По истечении указанного времени посыпаем блюдо тертым сыром.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 9. Запекаем еще 15 минут, пока сыр не подрумянится.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 10. Свинина по-французски с картошкой, сыром и луком в духовке готова. Угощайтесь!

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Свинина по-французски с картошкой и майонезом

Свинина по-французски с картошкой и майонезом получается невероятно вкусной и аппетитной. Такое блюдо разнообразит ваше привычное меню. Его можно подавать к обеду или ужину вместе с любимыми гарнирами. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Свинина – 0,6 кг.
  • Картофель – 400 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Майонез – 60 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель чистим, промываем и режем тонкими кружочками. Выкладываем из них ровный слой в форме для запекания, промазанной растительным маслом. Солим и перчим овощ по вкусу.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 2. Сюда же выкладываем полукольца репчатого лука.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 3. Разделываем свинину на ломтики и выкладываем на овощи. Солим и перчим.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 4. Хорошенько промазываем все майонезом.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 5. Далее посыпаем сыром, натертым на мелкой терке.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 6. Отправляем блюдо в разогретую до 200° духовку на 1 час.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 7. Свинина по-французски с картошкой и майонезом готова. Подавайте аппетитное блюдо к столу!

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Мясо по-французски с картошкой в фольге

Мясо по-французски с картошкой в фольге – это простой и вкусный кулинарный вариант, для вашего домашнего стола или праздника. Перед таким блюдом точно никто не сможет устоять. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту с фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Свинина – 0,5 кг.
  • Картофель – 0,5 кг.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Ананас консервированный – 250 гр.
  • Майонез – 70 гр.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 2. Очищаем картофель от кожуры и промываем под водой, затем разделываем на тонкие кружочки.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 3. Твердый сыр натираем на мелкой терке. Также поступаем с зубчиками чеснока.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 4. В глубокой миске перемешиваем чеснок с майонезом.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 5. Свинину разделываем на кусочки одинаковой толщины и отбиваем кухонным молоточком.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 6. Из фольги вырезаем четыре квадрата на четыре порционных кусочка. На каждую квадрат фольги кладем слой из картошки. Посыпаем щепоткой соли.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 7. На картофель кладем кусочек мяса, посыпаем солью и специями.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 8. Промазываем мясо соусом из майонеза и чеснока.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 9. Далее сюда кладем тонкие колечки ананаса.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 10. Каждую заготовку плотно оборачиваю фольгой.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 11. Перекладываем это все на противень и отправляем в разогретую до 180° духовку на 35 минут.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 12. Спустя указанное время аккуратно разворачиваем фольгу и посыпаем угощение тертым сыром.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 13. Запекаем блюдо при такой же температуре еще 10 минут.

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Шаг 14. Мясо по-французски с картошкой в фольге готово. Подавайте к столу и угощайтесь!

Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

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