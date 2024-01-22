Свинина по-французски с картофелем и сыром в духовке

Мясо по-французски из свинины с картофелем и сыром в духовке – это простое и вкусное кулинарное решение для вашего домашнего или праздничного стола. Угощение порадует невероятной сочностью и питательными свойствами. Для приготовления используйте нашу проверенную подборку из пяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Мясо по-французски из свинины с картофелем, сыром и помидорами в духовке

Мясо по-французски из свинины с картофелем, сыром и помидорами в духовке – это невероятно вкусное, аппетитное и сочное угощение для домашнего или праздничного стола. Такой продукт ярко разнообразит ваше меню. Приготовьте его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+4 порц.

Свинина 400 гр.

Картофель 2 шт.

Помидоры 3 шт.

Лук репчатый 2 шт.

Чеснок 2 зуб.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 250 гр.

Майонез по вкусу

Соль по вкусу

Сахар-песок по вкусу

Зелень по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для смазывания формы

Шаги 90 мин.

Мясо по-французски из свинины с картофелем и сыром в духовке готовится очень просто. Очищаем картофель и натираем его на крупной терке. Полученный массу заливаем холодной подсоленной водой. Спустя 10 минут отбрасываем картофель на дуршлаг и обсушиваем его. На промазанный растительным маслом противень выкладываем отбитые ломтики свинины. Посыпаем их солью и черным молотым перцем. На мясо выкладываем тонкие полукольца репчатого лука. Снова добавляем немного соли и перца. Дальше выкладываем тонкий слой из картофеля, солим и перчим. По всему периметру раскладываем половинки помидоров. Слегка солим и посыпаем щепоткой сахара. Хорошенько смазываем все майонезом и закрываем тертым сыром. Далее отправляем в разогретую до 180° духовку на 1 час. Мясо по-французски из свинины с картофелем, сыром и помидорами в духовке готово. Подавайте к столу!

Классическая свинина по-французски с картошкой и грибами в духовке

Классическая свинина по-французски с картошкой и грибами в духовке выходит невероятно нежной и сочной. Такое блюдо точно никого не оставит равнодушным. Его можно подавать к обеду, ужину или праздничному столу. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Свинина – 350 гр.

Картофель – 400 гр.

Грибы шампиньоны – 150 гр.

Лук репчатый крупный – 1 шт.

Помидоры – 200 гр.

Сметана – 150 гр.

Чеснок гранулированный – 5 гр.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Сыр твердый – 100 гр.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину разделяем на порционные кусочки одинаковой толщины. Каждый кусок отбиваем кухонным молоточком, затем солим и перчим.

Шаг 2. Форму для запекания промазываем растительным маслом и выкладываем сюда свинину. Хорошенько промазываем сметаной и посыпаем гранулированным чесноком.

Шаг 3. Выкладываем сюда половину луковицы, посыпаем паприкой.

Шаг 4. Промытые шампиньоны режем тонкими пластинками. Выкладываем их на мясо с луком.

Шаг 5. Дальше идет слой из половинок помидора. Добавляем соль и перец.

Шаг 6. Очищенный и промытый картофель режем пластинками. Выкладываем в форму с содержимым.

Шаг 7. Поливаем все это сметаной, посыпаем гранулированным чесноком и специями. Прикрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Шаг 8. Спустя указанное время убираем фольгу и посыпаем угощение тертым сыром. Отправляем в духовку еще на 10 минут.

Шаг 9. Классическая свинина по-французски с картошкой и грибами в духовке готова. Подавайте угощение к столу!

Свинина по-французски с картошкой, сыром и луком в духовке

Свинина по-французски с картошкой, сыром и луком в духовке порадует вас ярким вкусом, аппетитной подачей и питательными свойствами. Такое блюдо каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Свинина – 300 гр.

Картофель – 1 кг.

Лук репчатый крупный – 2 шт.

Майонез – 200 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Растительное масло – для смазывания противня.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем свинину и режем ее на кусочки одинаковой толщины.

Шаг 2. Каждый кусочек слегка отбиваем кухонным молоточком, солим и перчим.

Шаг 3. Полукольца лука выкладываем ровным слоем на противень с растительным маслом.

Шаг 4. Сюда же выкладываем кусочки мяса.

Шаг 5. Промазываем все это майонезом.

Шаг 6. Очищаем картофель и промываем его под водой.

Шаг 7. Режем картошку тонкими кружочками и выкладываем на мясо. Снова поливаем майонезом.

Шаг 8. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 1 час 15 минут. По истечении указанного времени посыпаем блюдо тертым сыром.

Шаг 9. Запекаем еще 15 минут, пока сыр не подрумянится.

Шаг 10. Свинина по-французски с картошкой, сыром и луком в духовке готова. Угощайтесь!

Свинина по-французски с картошкой и майонезом

Свинина по-французски с картошкой и майонезом получается невероятно вкусной и аппетитной. Такое блюдо разнообразит ваше привычное меню. Его можно подавать к обеду или ужину вместе с любимыми гарнирами. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина – 0,6 кг.

Картофель – 400 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Майонез – 60 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель чистим, промываем и режем тонкими кружочками. Выкладываем из них ровный слой в форме для запекания, промазанной растительным маслом. Солим и перчим овощ по вкусу.

Шаг 2. Сюда же выкладываем полукольца репчатого лука.

Шаг 3. Разделываем свинину на ломтики и выкладываем на овощи. Солим и перчим.

Шаг 4. Хорошенько промазываем все майонезом.

Шаг 5. Далее посыпаем сыром, натертым на мелкой терке.

Шаг 6. Отправляем блюдо в разогретую до 200° духовку на 1 час.

Шаг 7. Свинина по-французски с картошкой и майонезом готова. Подавайте аппетитное блюдо к столу!

Мясо по-французски с картошкой в фольге

Мясо по-французски с картошкой в фольге – это простой и вкусный кулинарный вариант, для вашего домашнего стола или праздника. Перед таким блюдом точно никто не сможет устоять. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту с фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Свинина – 0,5 кг.

Картофель – 0,5 кг.

Сыр твердый – 100 гр.

Ананас консервированный – 250 гр.

Майонез – 70 гр.

Чеснок – 4 зубчика.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Очищаем картофель от кожуры и промываем под водой, затем разделываем на тонкие кружочки.

Шаг 3. Твердый сыр натираем на мелкой терке. Также поступаем с зубчиками чеснока.

Шаг 4. В глубокой миске перемешиваем чеснок с майонезом.

Шаг 5. Свинину разделываем на кусочки одинаковой толщины и отбиваем кухонным молоточком.

Шаг 6. Из фольги вырезаем четыре квадрата на четыре порционных кусочка. На каждую квадрат фольги кладем слой из картошки. Посыпаем щепоткой соли.

Шаг 7. На картофель кладем кусочек мяса, посыпаем солью и специями.

Шаг 8. Промазываем мясо соусом из майонеза и чеснока.

Шаг 9. Далее сюда кладем тонкие колечки ананаса.

Шаг 10. Каждую заготовку плотно оборачиваю фольгой.

Шаг 11. Перекладываем это все на противень и отправляем в разогретую до 180° духовку на 35 минут.

Шаг 12. Спустя указанное время аккуратно разворачиваем фольгу и посыпаем угощение тертым сыром.

Шаг 13. Запекаем блюдо при такой же температуре еще 10 минут.

Шаг 14. Мясо по-французски с картошкой в фольге готово. Подавайте к столу и угощайтесь!