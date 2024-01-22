Не прилипают к сковороде. Лучший рецепт тонких заварных блинов (блинчиков) на кефире

Блины — это блюдо из тонкого теста, обжаренного на сковороде. Появились блины примерно в X веке у славян. Однако, кулинарные историки предполагают, что блины существовали намного раньше. Дело в том, что до X века блины и оладьи особо не отличались. У людей не было хорошей посуды, поэтому приготовить тонкие ажурные блины становилось проблематично.

Позднее посуда стала доступнее и лучше, женщины научились делать тонкие блины. Вероятно, это произошло уже во время христианства в стране. В язычестве блины и оладьи были одним и тем же.

Приготовим современные тонкие блины на кефире.

Ингредиенты для блинов:

мука — 320 г;

кефир — 500 мл;

вода — 350 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 3 ст.л.;

соль — ч.л.;

сода — ч.л.;

растительное масло — 3 ст.л.

Приготовление блинов:

В теплый кефир разбиваем яйца, высыпаем соль и сахарный песок, перемешиваем до растворения песчинок.

Высыпаем в кефир муку, замешиваем тесто без комков.

Доводим воду до кипения, высыпаем в нее соду.

Выливаем кипяток в тесто, смешиваем компоненты.

Вливаем в тесто также растительное масло, перемешиваем.

Оставляем тесто в тепле на 5-6 минут.

Далее классическим способом готовим тонкие блины.

После приготовления блины смазываем сливочным маслом.

Помните, для рецепта все продукты должны быть комнатной температуры.