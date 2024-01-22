Не прилипают к сковороде. Лучший рецепт тонких заварных блинов (блинчиков) на кефире

Блины — это блюдо из тонкого теста, обжаренного на сковороде. Появились блины примерно в X веке у славян. Однако, кулинарные историки предполагают, что блины существовали намного раньше. Дело в том, что до X века блины и оладьи особо не отличались. У людей не было хорошей посуды, поэтому приготовить тонкие ажурные блины становилось проблематично.
Позднее посуда стала доступнее и лучше, женщины научились делать тонкие блины. Вероятно, это произошло уже во время христианства в стране. В язычестве блины и оладьи были одним и тем же.
Приготовим современные тонкие блины на кефире.
Ингредиенты для блинов:
- мука — 320 г;
- кефир — 500 мл;
- вода — 350 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 3 ст.л.;
- соль — ч.л.;
- сода — ч.л.;
- растительное масло — 3 ст.л.
Приготовление блинов:
В теплый кефир разбиваем яйца, высыпаем соль и сахарный песок, перемешиваем до растворения песчинок.
Высыпаем в кефир муку, замешиваем тесто без комков.
Доводим воду до кипения, высыпаем в нее соду.
Выливаем кипяток в тесто, смешиваем компоненты.
Вливаем в тесто также растительное масло, перемешиваем.
Оставляем тесто в тепле на 5-6 минут.
Далее классическим способом готовим тонкие блины.
После приготовления блины смазываем сливочным маслом.
Помните, для рецепта все продукты должны быть комнатной температуры.