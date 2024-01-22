Описание приготовления:

Конечно, с блюдом придется повозиться, но оно того стоит. Ведь румяная, хрустящая картошечка с ароматным и мягким мясом в овощной подливе понравится всем. При желании можно добавить лавровый лист, барбарис или веточки кинзы.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда География кухни: Узбекская / Восточная

Состав / Ингредиенты:

Говядина 700 Грамм

Картофель 500 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Перец болгарский 250 Грамм

Помидор 100 Грамм

Зелень 10 Грамм

Вода горячая 100 Миллилитров

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 100 Миллилитров (без запаха и вкуса)

Количество порций 4

Калорийность

168 ккал

Калорийность

6 г

Белки

15 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кебоб по-бухарски»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кебоб по-бухарски.

Картофель почистите и порежьте дольками. В казане разогрейте растительное масло и обжаривайте картофель до готовности и золотистой корочки. Переложите в тарелку, застеленную бумажной салфеткой.

Говядину сполосните, обсушите и порежьте кусочками примерно по 25 грамм. Уберите половину масла и выложите порезанную говядину, обжаривайте примерно 20 минут до золотистой корочки.

Красный лук порежьте полукольцами и добавьте к мясу. Все посолите, поперчите и жарьте еще 5 минут.

Добавьте в казан нарезанные помидоры и обжаривайте еще 5 минут.

Влейте к овощам и мясу воду и тушите в течение 20 минут под крышкой. Болгарский перец очистите от плодоножки, семян и порежьте полукольцами. Тушите все еще 10 минут.

Снимите казан с огня. На порционные тарелки разложите по краю обжаренный картофель, в середину выложите мясо с овощами, посыпьте зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!