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Кебоб по-бухарски

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Кебоб по-бухарски

Описание приготовления:

Конечно, с блюдом придется повозиться, но оно того стоит. Ведь румяная, хрустящая картошечка с ароматным и мягким мясом в овощной подливе понравится всем. При желании можно добавить лавровый лист, барбарис или веточки кинзы.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда География кухни: Узбекская / Восточная

Состав / Ингредиенты:

  • Говядина 700 Грамм
  • Картофель 500 Грамм
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Перец болгарский 250 Грамм
  • Помидор 100 Грамм
  • Зелень 10 Грамм
  • Вода горячая 100 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Масло растительное 100 Миллилитров (без запаха и вкуса)

Количество порций 4

Калорийность

168 ккал

Калорийность

6 г

Белки

15 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кебоб по-бухарски»

Кебоб по-бухарски

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кебоб по-бухарски.

Кебоб по-бухарски

Картофель почистите и порежьте дольками. В казане разогрейте растительное масло и обжаривайте картофель до готовности и золотистой корочки. Переложите в тарелку, застеленную бумажной салфеткой.

Кебоб по-бухарски

Говядину сполосните, обсушите и порежьте кусочками примерно по 25 грамм. Уберите половину масла и выложите порезанную говядину, обжаривайте примерно 20 минут до золотистой корочки.

Кебоб по-бухарски

Красный лук порежьте полукольцами и добавьте к мясу. Все посолите, поперчите и жарьте еще 5 минут.

Кебоб по-бухарски

Добавьте в казан нарезанные помидоры и обжаривайте еще 5 минут.

Кебоб по-бухарски

Влейте к овощам и мясу воду и тушите в течение 20 минут под крышкой. Болгарский перец очистите от плодоножки, семян и порежьте полукольцами. Тушите все еще 10 минут.

Кебоб по-бухарски

Снимите казан с огня. На порционные тарелки разложите по краю обжаренный картофель, в середину выложите мясо с овощами, посыпьте зеленью и подавайте к столу.

Кебоб по-бухарски

Приятного аппетита!

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