Описание приготовления:
Конечно, с блюдом придется повозиться, но оно того стоит. Ведь румяная, хрустящая картошечка с ароматным и мягким мясом в овощной подливе понравится всем. При желании можно добавить лавровый лист, барбарис или веточки кинзы.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда География кухни: Узбекская / Восточная
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 700 Грамм
- Картофель 500 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Перец болгарский 250 Грамм
- Помидор 100 Грамм
- Зелень 10 Грамм
- Вода горячая 100 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 100 Миллилитров (без запаха и вкуса)
Количество порций 4
Калорийность
168 ккал
Калорийность
6 г
Белки
15 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кебоб по-бухарски»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кебоб по-бухарски.
Картофель почистите и порежьте дольками. В казане разогрейте растительное масло и обжаривайте картофель до готовности и золотистой корочки. Переложите в тарелку, застеленную бумажной салфеткой.
Говядину сполосните, обсушите и порежьте кусочками примерно по 25 грамм. Уберите половину масла и выложите порезанную говядину, обжаривайте примерно 20 минут до золотистой корочки.
Красный лук порежьте полукольцами и добавьте к мясу. Все посолите, поперчите и жарьте еще 5 минут.
Добавьте в казан нарезанные помидоры и обжаривайте еще 5 минут.
Влейте к овощам и мясу воду и тушите в течение 20 минут под крышкой. Болгарский перец очистите от плодоножки, семян и порежьте полукольцами. Тушите все еще 10 минут.
Снимите казан с огня. На порционные тарелки разложите по краю обжаренный картофель, в середину выложите мясо с овощами, посыпьте зеленью и подавайте к столу.
Приятного аппетита!