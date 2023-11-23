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Даже хлебопечка не нужна. Вкусный домашний хлеб без особых навыков

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Даже хлебопечка не нужна. Вкусный домашний хлеб без особых навыков

Психологический аспект выпекания хлеба давно был раскрыт учеными. На основе многих экспериментов и наблюдений за пекарями, было выявлено, что процесс приготовления хлеба дает некое ощущение контроля. Выпечка для большинства людей неосознанно становится медитативной практикой.

В Европе есть практика приготовления хлеба самостоятельно. Многие делают это не из-за плохого качества выпечки в стране или высокой стоимости, а из-за собственных ощущений.

Сильно стал заметен тренд на выпечку в период пандемии. Для того чтобы привести нервную систему в стабильное состояние, европейцы даже записывались на курсы пекарского мастерства.

Создадим домашний хлеб сами, без особых навыков.

Ингредиенты для хлеба:

  • теплая вода — 200 мл;
  • теплое молоко — 90 мл;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • сахар — ст. л.;
  • сухие дрожжи — 10 г;
  • мука — 480 г;
  • соль — ч. л.

Приготовление хлеба:

Вливаем в одну миску молоко и воду, растительное масло. Высыпаем туда же сахарный песок, сухие дрожжи и соль, перемешиваем до растворения песчинок.

Просеиваем в молочную смесь муку. Замешиваем тесто сперва лопаткой, а потом руками на столе до гладкости. Кладем тесто в глубокую тарелку, смазанную растительным маслом.

Оставляем тесто под пищевой пленкой подниматься на 45 минут.

Даже хлебопечка не нужна. Вкусный домашний хлеб без особых навыков

Смазываем сковороду растительным маслом. Раскатываем колобок скалкой в толстую лепешку диаметром чуть меньше сковороды.

Кладем тесто в сковороду, накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут.

Даже хлебопечка не нужна. Вкусный домашний хлеб без особых навыков

После этого желтком смазываем поверхность теста и с разных концов надавливаем вилкой ближе к центру — создаем узор.

Даже хлебопечка не нужна. Вкусный домашний хлеб без особых навыков

Протыкаем зубочисткой тесто по всей поверхности. Выпекаем хлеб в духовке при 180 градусах 20-25 минут.

Даже хлебопечка не нужна. Вкусный домашний хлеб без особых навыков

Так можно легко приготовить домашний хлеб без особых навыков. Для этого даже специальная хлебопечка не нужна.

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