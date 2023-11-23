Даже хлебопечка не нужна. Вкусный домашний хлеб без особых навыков

Психологический аспект выпекания хлеба давно был раскрыт учеными. На основе многих экспериментов и наблюдений за пекарями, было выявлено, что процесс приготовления хлеба дает некое ощущение контроля. Выпечка для большинства людей неосознанно становится медитативной практикой.

В Европе есть практика приготовления хлеба самостоятельно. Многие делают это не из-за плохого качества выпечки в стране или высокой стоимости, а из-за собственных ощущений.

Сильно стал заметен тренд на выпечку в период пандемии. Для того чтобы привести нервную систему в стабильное состояние, европейцы даже записывались на курсы пекарского мастерства.

Создадим домашний хлеб сами, без особых навыков.

Ингредиенты для хлеба:

теплая вода — 200 мл;

теплое молоко — 90 мл;

растительное масло — 2 ст. л.;

сахар — ст. л.;

сухие дрожжи — 10 г;

мука — 480 г;

соль — ч. л.

Приготовление хлеба:

Вливаем в одну миску молоко и воду, растительное масло. Высыпаем туда же сахарный песок, сухие дрожжи и соль, перемешиваем до растворения песчинок.

Просеиваем в молочную смесь муку. Замешиваем тесто сперва лопаткой, а потом руками на столе до гладкости. Кладем тесто в глубокую тарелку, смазанную растительным маслом.

Оставляем тесто под пищевой пленкой подниматься на 45 минут.

Смазываем сковороду растительным маслом. Раскатываем колобок скалкой в толстую лепешку диаметром чуть меньше сковороды.

Кладем тесто в сковороду, накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут.

После этого желтком смазываем поверхность теста и с разных концов надавливаем вилкой ближе к центру — создаем узор.

Протыкаем зубочисткой тесто по всей поверхности. Выпекаем хлеб в духовке при 180 градусах 20-25 минут.

Так можно легко приготовить домашний хлеб без особых навыков. Для этого даже специальная хлебопечка не нужна.