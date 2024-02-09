Вкуснее просто нет. Такие котлеты готовлю минимум 3 раза за неделю: самый сочный рецепт

Как приготовить сочные и вкусные котлеты дома? Многим кажется, что они не умеют готовить сочные котлеты. Поэтому люди годами покупают котлеты в магазинах и питаются не особо вкусным полуфабрикатом.

На самом деле сделать котлеты самостоятельно не трудно. Для этого нужно правильно выбрать мясо. Лучше делать выбор в сторону фермерского фарша или вовсе измельчать кусок свинины и говядины через мясорубку самим.

Выбирать мясо стоит с жиром. Так котлеты станут сочнее. Если жира нет, добавляйте в фарш колотый лед или воду.

Не забывайте про лук и специи. При правильном соотношении мяса и специй, вкус котлет получается отменным.

Приготовим вкусные и ароматные котлеты своими руками.

Ингредиенты для котлет:

фарш куриный — 500 г;

бекон — 200 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

сухари панировочные — 2 ст.л.;

яйцо — 1 шт.;

соль — ½ ч.л.;

перец — ½ ч.л.;

паприка копченая — ⅓ ч.л.

Приготовление котлет:

Натираем на крупной терке лук, выкладываем в фарш. Туда же пропускаем через пресс зубчики чеснока, разбиваем яйцо.

Нарезаем маленькими кусочками бекон и выкладываем в фарш, солим. Высыпаем в фарш перец, паприку и панировочные сухари, тщательно перемешиваем компоненты.

Отбиваем фарш и оставляем на 10-15 минут. Далее окунаем руки в воду, формируем сырыми руками котлеты.

В сковороде на растительном масле обжариваем каждую котлеты на среднем огне по 5-6 минут с каждой стороны. Вторую сторону обжариваем под крышкой.

Подавать такие котлеты стоит с молодой картошкой. Это сочетание всегда было культовым, но также котлеты подают как с крупами, так и с макаронами.