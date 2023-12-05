Идеальный семейный ужин на Николая: готовим особый киш с курицей и сыром

Киш с курицей и сыром отлично подойдет для празднования Дня святого Николая в семейном кругу. Ведь сочетание куриного мяса и сыра придется по душе всем членам семьи, включая детей.

НОВОСТИ ВКУСНО

Чтобы сделать блюдо более праздничным, вы можете украсить или оформить пирог так, чтобы он выглядел как подарок или символ праздника Николая, сообщает 24 Канал.

Обязательно попробуйте «Курица по-домашнему»: классические блюда для уютных зимних вечеров

В частности, можно добавить интересные детали, например, символические элементы – веточки укропа, имитирующие елку, и клюкву, которая будет похожа на елочные игрушки.

Приготовить киш с курицей может быть еще проще, чем обычно

Для приготовления пирога по этому рецепту вам понадобится курица. Советуем обратить внимание на стрипсы из филе ТМ «Наша Ряба», ведь они уже нарезаны на тонкие полоски, что упрощает процессы приготовления и экономит время.

Свежерезанные стрипсы из куриного филе – очень удобное кулинарное решение для завтрака, обеда или ужина. Процесс приготовления благодаря им будет очень быстрым и простым, потому что мясо не нужно мыть и нарезать.

Стрипсы из филе – очень удобное кулинарное решение / Фото ТМ «Наша Ряба»

Кроме того, ТМ «Наша Ряба» – это надежный производитель курятины, которому украинцы доверяют уже более 20 лет. Каждый второй человек в Украине покупает продукцию бренда, а узнаваемость торговой марки просто впечатляет – о ней знают 98% сограждан.

Поэтому найдите свеженарезанные стрипсы ТМ «Наша Ряба» на полках магазинов и давайте готовить вкусный семейный ужин на Николая.

Киш с курицей и сыром – пошаговый рецепт

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 6

Кош с курицей и сыром – отличная идея для семейного ужина / Фото Shutterstock

Ингредиенты для теста:

– 200 граммов сливочного масла 82,5%;

– 350 граммов муки;

– треть чайной ложки соли;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки молока 2,5%.

Ингредиенты для начинки:

– 1 упаковка стрипсов из куриного филе ТМ «Наша Ряба» ;

– 1 репчатый лук;

– 2 трети чайной ложки соли;

– 1 столовая ложка подсолнечного масла;

– 100 граммов твердого сыра;

– 1 яйцо;

– 50 миллилитров молока 2,5%;

– 100 миллилитров сливок 33%.

Приготовление:

Достаньте из холодильника 200 граммов сливочного масла, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов. Для электрических духовок рекомендуется использовать режим верхнего и нижнего нагрева. В глубокую миску всыпьте 350 граммов муки, добавьте размягченное сливочное масло, треть чайной ложки соли, вбейте 2 яйца и влейте 2 столовые ложки молока. Замесите однородное песочное тесто, затем заверните его в пленку и положите в холодильник на 15 минут. Достаньте охлажденное тесто, выложите на кусок пергамента и раскатайте лепешку диаметром 28 – 29 сантиметров. Переложите тесто в форму диаметром 25 сантиметров, сформуйте бортики и проколите дно вилкой. Выложите на тесто пергаментную бумагу, чтобы она полностью его покрыла, и насыпьте сверху 1 килограмм гороха или фасоли. Это нужно для того, чтобы песочное тесто в процессе выпечки не поднималось и сохранило свою форму. Поставьте выпекаться на 20 минут. Тем временем очистите лук и нарежьте его средним кубиком. Разогрейте сковороду с 1 столовой ложкой подсолнечного масла. Сначала положите туда лук и обжарьте на среднем огне до мягкости. Затем добавьте стрипсы из куриного филе ТМ «Наша Ряба», всыпьте треть чайной ложки соли, перемешайте и готовьте все еще 5 минут до легкой золотистости курицы. После этого уберите сковороду из огня, чтобы начинка немного остыла. В миску добавьте 100 граммов натертого на крупную терку сыра, вбейте яйцо, влейте 50 миллилитров молока, 100 миллилитров сливок 33% и всыпьте треть чайной ложки соли. Все это тщательно перемешайте венчиком и добавьте обжаренные куриные стрипсы с луком. Еще раз хорошо перемешайте. Достаньте из духовки песочный корж, уберите пергамент с фасолью или горохом и вылейте внутрь начинку. Поставьте запекаться на 30 минут. Корочка сверху должна стать хорошо румяной. Готовый пирог с курицей достаньте из духовки и дайте полностью остыть в форме и стабилизироваться. Затем нарежьте киш кусочками и подавайте к столу.

Приятного аппетита!