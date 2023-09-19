Описание приготовления:

Кабачок для супа можно взять любой спелости. Молодые кабачки необязательно чистить от кожуры и семян. Чтобы легче было натирать на терке, немного заморозьте сыр или смажьте терку растительным маслом. Сухарики можно сделать самим или просто добавить купленные в магазине.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Овощи / Кабачок Блюдо: Супы / Супы-пюре

Состав / Ингредиенты:

Кабачки 800 Грамм

Сыр плавленый 150 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Вода 300 Миллилитров

Масло сливочнoe 1 Ст. ложка

Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)

Соль По вкусу

Зелень По вкусу

Батон 100 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

77 ккал

Калорийность

3 г

Белки

3 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп-пюре из кабачков с плавленым сыром»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления супа-пюре из кабачков с плавленым сыром.

В сковороде разогрейте растительное и сливочное масло. Добавьте мелко нарезанный репчатый лук и обжаривайте на среднем огне в течение 5 минут, перемешивая.

У кабачка очистите кожуру, удалите семена и порежьте кубиком. Добавьте его к репчатому луку и обжаривайте в течение 10 минут, перемешивая 2-3 раза.

В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения на среднем огне и выложите обжаренные овощи. Все посолите и варите в течение 15 минут.

Плавленый сыр натрите на средней терке и положите в кастрюлю с овощами. Варите все еще 5-10 минут, перемешивая. Сыр должен полностью расплавиться.

Снимите кастрюлю с огня и пробейте все блендером до однородности. Верните суп на огонь, доведите до кипения и сразу снимите.

Батон порежьте кубиком. В сковороду налейте растительное масло, разогрейте, выложите кубики батона. Все посолите, посыпьте сухой зеленью и измельченным чесноком. Все перемешайте и обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки. Разлейте суп-пюре, посыпьте зеленью, добавьте сухарики и подавайте.

Приятного аппетита!