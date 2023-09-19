Описание приготовления:
Кабачок для супа можно взять любой спелости. Молодые кабачки необязательно чистить от кожуры и семян. Чтобы легче было натирать на терке, немного заморозьте сыр или смажьте терку растительным маслом. Сухарики можно сделать самим или просто добавить купленные в магазине.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Овощи / Кабачок Блюдо: Супы / Супы-пюре
Состав / Ингредиенты:
- Кабачки 800 Грамм
- Сыр плавленый 150 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Вода 300 Миллилитров
- Масло сливочнoe 1 Ст. ложка
- Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)
- Соль По вкусу
- Зелень По вкусу
- Батон 100 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
77 ккал
Калорийность
3 г
Белки
3 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Суп-пюре из кабачков с плавленым сыром»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления супа-пюре из кабачков с плавленым сыром.
В сковороде разогрейте растительное и сливочное масло. Добавьте мелко нарезанный репчатый лук и обжаривайте на среднем огне в течение 5 минут, перемешивая.
У кабачка очистите кожуру, удалите семена и порежьте кубиком. Добавьте его к репчатому луку и обжаривайте в течение 10 минут, перемешивая 2-3 раза.
В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения на среднем огне и выложите обжаренные овощи. Все посолите и варите в течение 15 минут.
Плавленый сыр натрите на средней терке и положите в кастрюлю с овощами. Варите все еще 5-10 минут, перемешивая. Сыр должен полностью расплавиться.
Снимите кастрюлю с огня и пробейте все блендером до однородности. Верните суп на огонь, доведите до кипения и сразу снимите.
Батон порежьте кубиком. В сковороду налейте растительное масло, разогрейте, выложите кубики батона. Все посолите, посыпьте сухой зеленью и измельченным чесноком. Все перемешайте и обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки. Разлейте суп-пюре, посыпьте зеленью, добавьте сухарики и подавайте.
Приятного аппетита!