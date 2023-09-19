Простуде бой! Найдены продукты, которые помогут быстрее выздороветь

Наступает осень, а значит, возрастает риск подхватить простуду. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты помогут быстрее выздороветь, если вам все-таки не повезло. Рекомендации эксперта передает «Москва 24».

В период болезни человеческому организму требуется больше энергии. Для этого необходимо насытить рацион белком и флавоноидами, веществами, обладающими противовоспалительными свойствами.

По словам врача, во время борьбы с простудой нужно есть больше меда и яиц, а также пить морсы и компоты из различных фруктов и ягод. В них присутствуют все перечисленные Гинзбургом питательные вещества. Пользу меда в лечении ранее подтверждала и врач-иммунолог Елена Манило.

Чтобы избежать сезонных простуд, токсиколог Михаил Кутушов советует добавить в рацион побольше продуктов, богатых витамином С. Этот полезнейший микроэлемент можно найти в цитрусовых, болгарском перце, киви, черной смородине, клубнике, брюссельской капусте, кейле, брокколи, ацероле и гуаве.

