Актуальні питання щодо догляду за постільною білизною та іншим текстилем

Догляд за різними видами домашнього текстилю вимагає певних знань та навичок. У цій статті познайомимо вас з особливо актуальними, тими, до яких виникає найбільше питань у домогосподарок.

Постільну білизну, включаючи простирадла, бажано міняти щотижня, але якщо це здається занадто часто, принаймні раз на два тижні. Крім наволочок, їх потрібно правильно міняти навіть кожні три дні. Вони можуть викликати проблеми зі здоров’ям. Перш ніж лягти відпочивати, бажано пропилососити ліжко разом з матрацом. Це тому, що на них осідає найбільше бруду, який у поєднанні з вологою і теплом створює чудове місце для розвитку пилових кліщів. Знімний чохол на матраці бажано прати не рідше одного разу на місяць.

А взагалі пам’ятайте, що кожен матеріал потребує різного догляду. Наприклад, якщо ви хочете уникнути прасування, тоді потрібно купити постільну білизну з тканин, в яких є синтетичні волокна. Наприклад з поліесетру, микрокоттон, мікросатину. Вона чудово тримає форму і завжди виглядає привабливо та охайно, з часом не змінює колір та розмір. І все таки, для комфортного відпочинку рекомендовані набори зі 100% бавовни. Це може бути класична бавовна, а також бавовняний сатин, ранфорс, жаккард або дамаський атлас.

Під час прання дотримуйтеся порад з етикетки на білизні. Якщо у вас є постільна білизна з делікатних тканин, таких як шовк або бамбук, не періть її з більш товстими тканинами. Ними є, наприклад, рушники. Якщо постільна білизна дуже брудна, не періть її лише зі злегка забрудненою білизною. Поєднання з чорними і червоними речами небезпечно ще й тим, що може залишити кольорові сліди на іншому одязі. Завжди періть, обираючи одяг однакового або принаймні схожого кольору.

Штори необхідно прати не рідше ніж раз на три місяці, тому що вони постійно збирають пил. За винятком випадків, коли ви більш чутливі до пилу, рекомендується щомісячний догляд. Про рушники також потрібно дбати, тому що волога та все, що в них потрапляє, робить їх ідеальним місцем для розмноження бактерій та інфекцій. Важливо їх регулярно міняти. Як часто залежить від того, як часто ви ним користуєтеся. Банний рушник слід міняти не рідше одного разу на тиждень, а рушники для рук – через день. Якщо ви також використовуєте рушники, особливо для обличчя, краще міняти їх після кожного четвертого використання, особливо якщо ви використовуєте макіяж або інші косметичні засоби. Вішайте рушники після використання в провітрюваному та провітрюваному місці. Завжди періть рушники при вищій температурі з більшою, ніж зазвичай, кількістю порошку. Уникайте використання ополіскувачів для білизни, замість цього додайте в барабан три столові ложки оцту. Оцет гарантує, що ваші рушники будуть м’якими, без бактерій і запаху.

Килими також потрібно регулярно чистити, пилососити горизонтально, а потім вертикально. Як часто пилососити залежить від кількості людей і тварин у домогосподарстві. Якщо ви живете самі, пилососити раз на тиждень цілком достатньо.

Цих порад буде достатньо, щоб утримувати свою оселю у чистоті. бажаємо успіху!