Рецепт: Домашнее копчение рыбы — в электрокоптильне

Ингредиенты:
горбуша — 1 шт;
гренадер — 1 шт;
соль — 20 гр
Способ приготовления: Предлагаю вам рецепт приготовления копченой рыбы (у меня горбуша и гренадер) в домашних условиях.
Использую бытовую электро-коптильню.
Рыбу чистим моем.
Я отрезала готовы. Засаливаем рыбу на ночь или сутки.
Готовим щепу, у меня ольховая. Замачиваем на полчаса.
Выкладываем рыбу на решетку. У меня были еще молоки рыбы.
Коптим на средней температуре (70 градусов) 10 минут, выпускаем первый дым, и оставляем еще на полчаса.
Через полчаса отключаем коптильню и даем остыть и постоять. Молоки я вытащила раньше.
Остывшую копченую рыбку отправляем на блюдо и подаем.
Рыба получается супер вкусная ароматная! Очень рекомендую!
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.