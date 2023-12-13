Рецепт: Домашнее копчение рыбы — в электрокоптильне

Ингредиенты:

горбуша — 1 шт;

гренадер — 1 шт;

соль — 20 гр

Способ приготовления: Предлагаю вам рецепт приготовления копченой рыбы (у меня горбуша и гренадер) в домашних условиях.

Использую бытовую электро-коптильню.

Рыбу чистим моем.

Я отрезала готовы. Засаливаем рыбу на ночь или сутки.

Готовим щепу, у меня ольховая. Замачиваем на полчаса.

Выкладываем рыбу на решетку. У меня были еще молоки рыбы.

Коптим на средней температуре (70 градусов) 10 минут, выпускаем первый дым, и оставляем еще на полчаса.

Через полчаса отключаем коптильню и даем остыть и постоять. Молоки я вытащила раньше.

Остывшую копченую рыбку отправляем на блюдо и подаем.

Рыба получается супер вкусная ароматная! Очень рекомендую!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.