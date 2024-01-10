Суперсочные котлеты за полчаса и без мясорубки: один неожиданный продукт сделает их нежнее нежного

Оказывается, с этим продуктом можно приготовить максимально сочные и вкусные домашние котлеты из рубленого куриного мяса.

Времени на готовку уйдет немного, зато вкус поразит даже самых привередливых домочадцев.

Котлеты готовятся из филе куриной грудки или индейки. Оба продукта позволяют приготовить очень сочные котлеты, ведь все решает другой ингредиент.

Рубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 10.01.2024 17:01 Проверено редакцией

Полкило филе нарежьте на мелкие кубики. На крупной терке натрите 150 г твердого сыра.

Добавьте соль, черный молотый перец по вкусу, 1 ч. л. сушеного чеснока, яйцо и 3 ст. л. муки. Перемешайте ингредиенты до однородности, а затем добавьте тертый сыр.

Именно этот продукт обеспечит нежность и сочность. Ингредиенты еще раз тщательно перемешайте, а затем сформируйте котлеты произвольной формы.

Жарятся котлеты под крышкой на растительном масле по 5 мин. с каждой стороны.

Если есть желание, блюдо можно дополнить мелко нарезанной зеленью или сладким перцем.

Также данный рецепт подойдет для рыбы.

Ранее мы рассказывали об одном продукте, который сделает пельмени невероятно нежными и вкусными.

