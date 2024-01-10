У нас куриную печень готовят достаточно редко, считая ее второсортным субпродуктом. Зато чехи научились жарить ту же печень так, что она вмиг становится мягкой словно нежный паштет. В том году увидела фирменный рецепт печенки у одного из популярных кулинаров из Праги: оказалось, повторить его несложно и дома.

Куриная печень по-чешски отличается очень пикантным вкусом и нежной текстурой. Причем это сытное и полезное блюдо не стыдно подать даже гостям. И помните: свежая печень богата на витамины и минеральные вещества. Если ее правильно приготовить, она довольно легко усваивается. Жареная куриная печень с беконом, приготовленная рецепту ниже выходит очень ароматной, сочной и гармоничной по своим вкусовым качествам.

Мягкая куриная печень по-чешски: нюансы приготовления

Для того, чтобы максимально сохранить все полезные качества куриной печенки, важно уметь правильно ее приготовить. Совершенно недопустимо этот субпродукт пережаривать! Готовьте его на среднем или медленном огне не более 6–8 минут. Рекомендую подавать готовую куриную печень по-чешски с нежным картофельным пюре или рассыпчатым белым рисом.

Ингредиенты

Куриная печень500 г Куриный бульон1 л Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Бекон30 г Сало50 г Лук2 шт. Тмин1 шт. Пшеничная мука2 ст. л. Майоран1 щеп.

Приготовление

Для начала подготовьте все ингредиенты. Порционными, не слишком крупными кусочками, нарежьте печень, измельчите сало, бекон и мелко нашинкуйте лук. Теперь в глубокой кастрюле обжарьте сало с беконом. Затем добавьте лук с тмином. Поперчите и посолите. Жарьте все до легкой золотистости. Переложите к луку печень. Всыпьте муку, влейте куриный бульон. Томите все под крышкой на медленном огне около 8–10 минут. Затем добавьте майоран. Переложите печень на сковороду вместе с загустевшим соусом. Прогрейте блюдо еще на протяжении трех минут. По желанию можете приправить печенку любимой зеленью.

Подавайте блюдо незамедлительно, ведь вкусовые качества основного продукта очень быстро ухудшаются. Именно поэтому не стоит готовить будь-то куриную или говяжью печень впрок. Ешьте ее сразу — с пылу с жару! Ранее мы писали про список продуктов, у которых большой срок годности.