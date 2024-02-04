ГлавнаяРецептыВозможно ли приготовить десерт за 20 минут: торт «Кокосовое облако» на скорую руку Возможно ли приготовить десерт за 20 минут: торт «Кокосовое облако» на скорую руку На чтение: 2 минуты Такой десерт идеально подходит для выходных, торт просто тает во рту. Его можно сделать всего за несколько минут и без лишних усилий. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Выходные должны быть ленивыми, беззаботными и сладкими. Есть идеальное кулинарное решение для завершения недели. Торт «Кокосовое облако» сладкий, воздушный, кремовый и кокосовый, а готовится всего за несколько минут. Интересно Популярная намазка на хлеб с секретным ингредиентом: рецепт бюджетной закуски за считанные копейки Рецепт торта «Кокосовое облако» Время: 25 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 750 миллилитров сливок 30-36% сливок; – 3 столовые ложки сахарной пудры; – 90 грамм кокосовой стружки; – 2 пакетика загустителя для сливок; – 350 грамм печенья из какао; – 300 грамм варенья. https://www.instagram.com/reel/C0b31T1o2vK/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f8a27ed4-5ce7-4f53-9ad7-ee728bec2d76 Приготовление: Холодные сливки взбивайте миксером несколько минут. Сахарную пудру соедините с загустителем. Добавьте эту смесь к сливкам и перемешайте все до густоты. Наконец добавьте кокосовую стружку и перемешайте все снова ложкой. Печенье измельчите в крошку. Выложите первый слой печенья на противень размером 24 на 34 сантиметра. Затем выложите джем и добавьте сливочную смесь. В таком же порядке выложите второй слой ингредиентов (печенье, джем, масса). Выложите все слои в третий раз. Сверху обильно посыпьте кокосовой стружкой. Поставьте торт в холодильник на несколько часов. Что понадобится для идеального блюда: как правильно приготовить отбивные. Поделитесь с друзьями