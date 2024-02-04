Возможно ли приготовить десерт за 20 минут: торт «Кокосовое облако» на скорую руку

Такой десерт идеально подходит для выходных, торт просто тает во рту. Его можно сделать всего за несколько минут и без лишних усилий.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Выходные должны быть ленивыми, беззаботными и сладкими. Есть идеальное кулинарное решение для завершения недели. Торт «Кокосовое облако» сладкий, воздушный, кремовый и кокосовый, а готовится всего за несколько минут.

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Рецепт торта «Кокосовое облако»

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 750 миллилитров сливок 30-36% сливок;

– 3 столовые ложки сахарной пудры;

– 90 грамм кокосовой стружки;

– 2 пакетика загустителя для сливок;

– 350 грамм печенья из какао;

– 300 грамм варенья.

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Приготовление:

Холодные сливки взбивайте миксером несколько минут. Сахарную пудру соедините с загустителем. Добавьте эту смесь к сливкам и перемешайте все до густоты. Наконец добавьте кокосовую стружку и перемешайте все снова ложкой. Печенье измельчите в крошку. Выложите первый слой печенья на противень размером 24 на 34 сантиметра. Затем выложите джем и добавьте сливочную смесь. В таком же порядке выложите второй слой ингредиентов (печенье, джем, масса). Выложите все слои в третий раз. Сверху обильно посыпьте кокосовой стружкой. Поставьте торт в холодильник на несколько часов.

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