Самый вкусный немецкий салат. Гости будут в восторге от этой идеи

В мире много разных видов салатов. Каждый рецепт отличается своим набором ингредиентов. Определено по набору продуктов для салата можно сказать, откуда он. Например, салаты с оливками готовят часто в Греции, а блюда с сырами — в Италии. Салаты с сельдью характерны Финляндии и Норвегии, а блюда с фруктами — для южных стран.

Мясные салаты готовят в Германии, а салаты с консервированными продуктами — в странах СНГ. То есть, все кулинары стараются придерживаться набора продуктов, который характерен для их региона.

Если вы постоянно готовите одни и те же салаты, то стоит отойти от привычных рецептов.

Создадим немецкий салат дома.

Ингредиенты для немецкого салата:

Картофель — 600 г;

Соль — 2,5 ч.л.;

Краснокочанная капуста — 300 г;

Лук репчатый — 1 шт.;

Маринованные огурцы — 6 шт.;

Горох консервированный — 200 г;

Подсолнечное масло — 200 мл;

Яйцо — шт.;

Сахар — ч.л.;

Баварская горчица — ст.л.;

Чеснок — 2 зубчика;

Лимон — 1/2 шт.

Приготовление немецкого салата:

В кипящую воду кладем ложку соли, варим картофель до готовности. Шинкуем капусту и смешиваем с ложкой соли, слегка разминаем.

Нарезаем полукольцами лук, вливаем в него кипяток. Остужаем картофель в холодной воде, нарезаем тонкими пластинками огурцы.

Очищаем картофель и нарезаем четвертинками, выкладываем в салатник вместе с капустой.

Кладем к овощам огурцы, зеленый горошек и лук.

В глубокую тару с растительным маслом разбиваем яйцо, высыпаем соль, сахар, добавляем баварскую горчицу. Пропускаем в смесь зубчики чеснока через пресс, вливаем лимонный сок и взбиваем блендером до белой массы.

Заправляем майонезом салат и тщательно перемешиваем.

Получается отменный немецкий салат на каждый день как гарнир.