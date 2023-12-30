Самый вкусный немецкий салат. Гости будут в восторге от этой идеи

В мире много разных видов салатов. Каждый рецепт отличается своим набором ингредиентов. Определено по набору продуктов для салата можно сказать, откуда он. Например, салаты с оливками готовят часто в Греции, а блюда с сырами — в Италии. Салаты с сельдью характерны Финляндии и Норвегии, а блюда с фруктами — для южных стран.
Мясные салаты готовят в Германии, а салаты с консервированными продуктами — в странах СНГ. То есть, все кулинары стараются придерживаться набора продуктов, который характерен для их региона.
Если вы постоянно готовите одни и те же салаты, то стоит отойти от привычных рецептов.
Создадим немецкий салат дома.
Ингредиенты для немецкого салата:
- Картофель — 600 г;
- Соль — 2,5 ч.л.;
- Краснокочанная капуста — 300 г;
- Лук репчатый — 1 шт.;
- Маринованные огурцы — 6 шт.;
- Горох консервированный — 200 г;
- Подсолнечное масло — 200 мл;
- Яйцо — шт.;
- Сахар — ч.л.;
- Баварская горчица — ст.л.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Лимон — 1/2 шт.
Приготовление немецкого салата:
В кипящую воду кладем ложку соли, варим картофель до готовности. Шинкуем капусту и смешиваем с ложкой соли, слегка разминаем.
Нарезаем полукольцами лук, вливаем в него кипяток. Остужаем картофель в холодной воде, нарезаем тонкими пластинками огурцы.
Очищаем картофель и нарезаем четвертинками, выкладываем в салатник вместе с капустой.
Кладем к овощам огурцы, зеленый горошек и лук.
В глубокую тару с растительным маслом разбиваем яйцо, высыпаем соль, сахар, добавляем баварскую горчицу. Пропускаем в смесь зубчики чеснока через пресс, вливаем лимонный сок и взбиваем блендером до белой массы.
Заправляем майонезом салат и тщательно перемешиваем.
Получается отменный немецкий салат на каждый день как гарнир.