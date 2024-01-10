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Мягкая говяжья печень на сковороде

На чтение: 11 минут
Мягкая говяжья печень на сковороде

Мягкая говяжья печень на сковороде – это вкусное, питательное и полезное угощение для вашего домашнего обеда или ужина. Готовый продукт можно подавать с картофельным пюре или другими гарнирами по вкусу. Для приготовления печени используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти вкусных и аппетитных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Мягкая и сочная говяжья печень на сковороде с подливкой

Мягкая и сочная говяжья печень на сковороде с подливкой послужит отличным дополнением к картофельному или другому гарниру. Такое угощение получается невероятно аппетитным, вкусным и питательным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту!

Мягкая говяжья печень на сковороде

Ингредиенты –+4 порц.

  • Говяжья печень ¾ кг
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Морковь 2 шт.
  • Лук порей 1 шт.
  • Томатная паста 3 ст.л.
  • Майонез 3 ст.л.
  • Вода ½ л.
  • Мука 3 ст.л.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Специи и Приправы  по вкусу
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 45 мин.

  1. Мягкая говяжья печень на сковороде

    Мягкая говяжья печень на сковороде готовится очень просто. Подготовим необходимые ингредиенты. Говяжью печень промываем, очищаем от пленок, нарезаем порционными кусочками.

  2. Мягкая говяжья печень на сковороде

    Выкладываем печень на сковороду с растительным маслом. Обжариваем до мягкости, после солим и перчим. На время убираем в другую посуду.

  3. Мягкая говяжья печень на сковороде

    Мелко рубим репчатый лук и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи на растительном масле до мягкости и отправляем к печени.

  4. Мягкая говяжья печень на сковороде

    На сухой сковороде обжариваем муку до золотистого цвета. Постоянно ее перемешиваем, чтобы не пригорела.

  5. Мягкая говяжья печень на сковороде

    Выливаем сюда немного горячей воды и хорошенько все перемешиваем до исчезновения комочков.

  6. Мягкая говяжья печень на сковороде

    В отдельной посуде соединяем томатную пасту с майонезом. Выливаем сюда полстакана воды и хорошенько вымешиваем.

  7. Мягкая говяжья печень на сковороде

    Томатную заготовку выливаем в сковороду и хорошенько все перемешиваем. Добавляем специи и выкладываем сюда печень с морковью и луком. Готовим на слабом огне 10 минут.

  8. Мягкая говяжья печень на сковороде

    Тонкими колечками нарезаем лук-порей.

  9. Мягкая говяжья печень на сковороде

    Отправляем лук в заготовку в конце приготовления. Затем можно убирать с огня.

  10. Мягкая говяжья печень на сковороде

    Мягкая и сочная говяжья печень на сковороде с подливкой готова. Подавайте к столу с гарниром!

Говяжья печень в сметане на сковороде

Говяжья печень в сметане на сковороде порадует не только ярким вкусом, но и полезными питательными свойствами. Подавайте нежное аппетитное угощение к обеду или ужину с вашими любимыми гарнирами. Для приготовления блюда берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Печень говяжья – 200 гр.
  • Молоко – 0,5 л.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Печень промываем, чистим от пленок и режем на порционные кусочки. Заливаем их молоком на 2 часа.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и режем тонкими четвертинками.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 3. Морковку натираем на терке.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 4. Обжариваем репчатый лук на растительном масле, добавляем к нему морковь. Обжариваем все вместе.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 5. Обжариваем печень в муке и выкладываем в сковороду к овощам.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 6. Соединяем сметану с небольшим количеством воды и муки. Полученный соус тщательно перемешиваем.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 7. Сметанную массу выливаем в сковороду. Перемешиваем и тушим под крышкой 20 минут на небольшом огне.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 8. Говяжья печень в сметане на сковороде готова. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Мягкая говяжья печень на сковороде

Жареная говяжья печень с луком на сковороде

Жареная говяжья печень с луком на сковороде послужит отличным дополнением для ваших любимых гарниров. Такое угощение получается очень сытным и вкусным. Обязательно попробуйте приготовить в домашних условиях по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Печень говяжья – 400 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Перец белый горошком – 4 шт.
  • Орех мускатный молотый – 1 щепотка.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 2. Говяжью печень хорошенько промываем, очищаем от пленок, после режем на порционные кусочки.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 3. В плоскую тарелку высыпаем муку и перемешиваем ее с солью.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 4. Каждый кусочек печени хорошенько панируем в муке.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 5. Выкладываем субпродукт на разогретую с растительным маслом сковороду и жарим на большом огне около 5 минут с каждой стороны.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 6. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 7. Обжариваем луковицу в отдельной сковороде на растительном масле до золотистого цвета.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 8. Соединяем печень с луком и обжариваем вместе несколько минут.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 9. Выливаем немного горячей воды и тушим угощение 8 минут. В конце добавляем перцы, измельченный зубчик чеснока. Регулируем соль по вкусу.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 10. Жареная говяжья печень с луком на сковороде готова. Подавайте к столу!

Мягкая говяжья печень на сковороде

Тушеная говяжья печень кусочками на сковороде

Тушеная говяжья печень кусочками на сковороде – это интересное кулинарное решение, которое точно разнообразит ваше домашнее меню. Угощение из субпродукта порадует интересным вкусом и питательными свойствами. Для приготовления берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Печень говяжья – 0,5 кг.
  • Мука – 25 гр.
  • Вода – 250 мл.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1/5 ч.л.
  • Укроп – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные продукты для приготовления аппетитного блюда.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 2. Говяжью печень хорошенько промываем, заливаем ее холодной водой и оставляем на 30 минут. В процессе воду несколько раз меняем на свежую. После обсушиваем продукт, удаляем пленки и прожилки.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 3. Тонкими полукольцами режем лук и обжариваем его в растительном масле до мягкости около 3-5 минут.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 4. Режем печень кусочками и выкладываем в сковороду с луком. Жарим вместе еще около 5-7 минут.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 5. В отдельной глубокой посуде соединяем воду с мукой.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем венчиком до исчезновения комочков.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 7. Возвращаемся к печени. К этому времени вся влага в сковороде должна полностью испариться.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 8. Вливаем сюда воду с мукой, добавляем соль и черный молотый перец. Перемешиваем, доводим содержимое до кипения и после варим 2-3 минуты на небольшом огне.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 9. В конце добавляем измельченный укроп. Выключаем огонь и оставляем блюдо под крышкой на 5-10 минут.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 10. Тушеная говяжья печень кусочками на сковороде готова. Скорее угощайтесь!

Мягкая говяжья печень на сковороде

Бефстроганов из печени говяжьей на сковороде

Бефстроганов из печени говяжьей на сковороде послужит яркой идеей для вашего обеда или ужина. Такое угощение получается невероятно аппетитным, вкусным и питательным. Подавайте к столу с картофельным пюре или другими гарнирами. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Печень говяжья – 1 кг.
  • Сметана – 200 гр.
  • Лук репчатый крупный – 1 шт.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Вода – 200 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Чтобы с печенью было удобно работать, можно предварительно слегка подморозить ее.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 2. Дальше печень промываем и очищаем от пленок.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 3. Нарезаем субпродукт тонкой соломкой. При желании можно вымочить в молоке 30 минут, но это не обязательно.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем полоски печени в течение 5 минут.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 5. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 6. Обжариваем лук в отдельной сковороде на растительном масле до золотистого цвета.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 7. Выкладываем обжаренный лук к печени и перемешиваем.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 8. Посыпаем заготовку мукой и еще раз хорошенько перемешиваем.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 9. В глубокой миске соединяем сметану с водой и перцем. Прогреваем в микроволновке до теплого состояния.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 10. Полученным соусом заливаем печень и томим под крышкой около 5 минут.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 11. В конце готовки солим блюдо по вкусу и перемешиваем.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 12. Бефстроганов из печени говяжьей на сковороде готов. Подавайте к столу с вашим любимым гарниром!

Мягкая говяжья печень на сковороде

Мягкая говяжья печень с майонезом

Мягкая говяжья печень с майонезом отличается не только насыщенным вкусом, но и полезными питательными свойствами. Подавайте сочное угощение к обеду или ужину с вашими любимыми гарнирами. Для приготовления блюда берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Печень говяжья – 800 гр.
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 2. Печень хорошенько промываем, очищаем от пленок, после разделываем на порционные кусочки.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 3. Обжариваем печень на растительном масле около 5 минут, периодически помешивая.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 4. Очищаем репчатый лук и разделываем его тонкими полукольцами.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 5. Морковь нарезаем небольшими брусочками.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 6. Отправляем лук с морковью к печени.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 7. Перемешиваем содержимое и тушим еще 5 минут, затем поливаем все это майонезом.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 8. Перемешиваем блюдо и томим до готовности около 10 минут.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 9. Мягкая говяжья печень с майонезом готова. Можно пробовать!

Мягкая говяжья печень на сковороде

Сочная говяжья печень с картошкой на сковороде

Сочная говяжья печень с картошкой на сковороде – это яркая и питательная еда для вашего семейного обеда или ужина. Такой продукт порадует ярким вкусом и никого не оставит равнодушным. Разнообразьте домашнее меню с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Печень говяжья – 350 гр.
  • Картофель – 400 гр.
  • Лук репчатый – 80 гр.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Вода – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи очищаем и промываем.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 2. Очищенный репчатый лук разделываем тонкими четвертинками.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 3. Небольшими кубиками нарезаем картошку.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 4. Промываем и очищаем от пленок печень, после разделываем ее на порционные кусочки.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 5. Кладем печень в целлофановый пакет с мукой и встряхиваем для лучшей панировки.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 6. Обжариваем печень в муке на растительном масле около 3-4 минут до румянца.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 7. Выкладываем к печени картофель и лук.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 8. Добавляем сюда томатную пасту, лавровый лист, соль и черный молотый перец. Вливаем 300 мл воды и перемешиваем. Тушим под крышкой на слабом огне около 30 минут.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 9. Спустя указанное время пробуем угощение на соль. При необходимости добавляем еще соль и перец.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 10. Сочная говяжья печень с картошкой на сковороде готова. Подавайте к столу!

Мягкая говяжья печень на сковороде

Жареная говяжья печень с мукой на сковороде

Жареная говяжья печень с мукой на сковороде – это очень вкусное и сытное блюдо для вашего семейного обеда или ужина. Такой продукт можно подавать с любыми гарнирами. Разнообразьте домашнее меню с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Печень говяжья – 1 кг.
  • Мука – для панировки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 2. Промываем печень, очищаем от пленок и режем на порционные кусочки.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 3. Обсыпаем печень солью и черным молотым перцем.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 4. Дальше субпродукт обваливаем в муке.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 5. Хорошенько планируем печень со всех сторон.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 6. Выкладываем заготовки в сковороду с растительным маслом.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 7. Обжариваем под крышкой около 2-3 минут с каждой стороны. Этого будет достаточно, если ваши кусочки тонкие. Если вы порезали печень крупно, обжаривайте немного дольше.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 8. Жареная говяжья печень с мукой на сковороде готова. Подавайте к столу!

Мягкая говяжья печень на сковороде

Мягкая говяжья печень в сливках

Мягкая говяжья печень в сливках послужит отличным дополнением к картофельному или другому гарниру. Такое угощение получается невероятно аппетитным, вкусным и питательным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Печень говяжья – 350 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Сливки 20% – 100 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 2. Говяжью печень хорошенько промываем под водой и очищаем от пленок, затем разделываем на порционные кусочки.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 3. Подготовленные кусочки печени солим и перчим по вкусу.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его в сковороде с растительным маслом. Сюда же можно отправить лавровый лист.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 5. Печень кладем в целлофановый пакет с мукой и хорошенько встряхиваем содержимое.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 6. Выкладываем печень в панировке на сковороду с луком.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 7. Обжариваем на большом огне около 5 минут, периодически помешивая. Лавровый лист убираем.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 8. Выливаем сюда подогретые сливки и добавляем сметану. Солим и перчим по вкусу.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 9. Перемешиваем содержимое сковороды, доводим до кипения и дальше тушим на слабом огне 5 минут.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 10. Мягкая говяжья печень в сливках готова. Можно пробовать!

Мягкая говяжья печень на сковороде

Жареная говяжья печень в кляре

Жареная говяжья печень в кляре порадует не только ярким вкусом, но и аппетитным внешним видом. Подавайте сытное румяное угощение к обеду или ужину с вашими любимыми гарнирами. Для приготовления блюда берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Печень говяжья – 0,6 кг.
  • Соль – по вкусу.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Соус соевый – 70 мл.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Крахмал картофельный – 2 ст.л.
  • Молоко – 500 мл.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем говяжью печень и заливаем ее молоком на пару часов. Такую процедуру можно сделать заранее.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 2. Затем печень вынимаем из молока и очищаем от пленок.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 3. В глубокой миске соединяем яйца с соевым соусом. Взбиваем венчиком до однородности.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 4. Добавляем сюда крахмал и снова все перемешиваем.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 5. Печень разделываем на небольшие кусочки отправляем в яичный маринад. Убираем в холодильник на несколько часов. Лучше оставить на ночь.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 6. Достаем печень из яичной массы и хорошенько обваливаем в муке.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 7. Выкладываем печень в кляре на сковороду с растительным маслом.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 8. Обжариваем с обеих сторон до румянца. Можно посолить по вкусу.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 9. Дальше уменьшаем огонь и закрываем угощение крышкой. Тушим еще около 10-15 минут.

Мягкая говяжья печень на сковороде

Шаг 10. Жареная говяжья печень в кляре готова. Угощайтесь!

Мягкая говяжья печень на сковороде

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