Мягкая говяжья печень на сковороде – это вкусное, питательное и полезное угощение для вашего домашнего обеда или ужина. Готовый продукт можно подавать с картофельным пюре или другими гарнирами по вкусу. Для приготовления печени используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти вкусных и аппетитных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Мягкая и сочная говяжья печень на сковороде с подливкой

Мягкая и сочная говяжья печень на сковороде с подливкой послужит отличным дополнением к картофельному или другому гарниру. Такое угощение получается невероятно аппетитным, вкусным и питательным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту!

Ингредиенты –+4 порц.

Говяжья печень ¾ кг

Лук репчатый 2 шт.

Морковь 2 шт.

Лук порей 1 шт.

Томатная паста 3 ст.л.

Майонез 3 ст.л.

Вода ½ л.

Мука 3 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Специи и Приправы по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 45 мин.

Мягкая говяжья печень на сковороде готовится очень просто. Подготовим необходимые ингредиенты. Говяжью печень промываем, очищаем от пленок, нарезаем порционными кусочками. Выкладываем печень на сковороду с растительным маслом. Обжариваем до мягкости, после солим и перчим. На время убираем в другую посуду. Мелко рубим репчатый лук и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи на растительном масле до мягкости и отправляем к печени. На сухой сковороде обжариваем муку до золотистого цвета. Постоянно ее перемешиваем, чтобы не пригорела. Выливаем сюда немного горячей воды и хорошенько все перемешиваем до исчезновения комочков. В отдельной посуде соединяем томатную пасту с майонезом. Выливаем сюда полстакана воды и хорошенько вымешиваем. Томатную заготовку выливаем в сковороду и хорошенько все перемешиваем. Добавляем специи и выкладываем сюда печень с морковью и луком. Готовим на слабом огне 10 минут. Тонкими колечками нарезаем лук-порей. Отправляем лук в заготовку в конце приготовления. Затем можно убирать с огня. Мягкая и сочная говяжья печень на сковороде с подливкой готова. Подавайте к столу с гарниром!

Говяжья печень в сметане на сковороде

Говяжья печень в сметане на сковороде порадует не только ярким вкусом, но и полезными питательными свойствами. Подавайте нежное аппетитное угощение к обеду или ужину с вашими любимыми гарнирами. Для приготовления блюда берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Печень говяжья – 200 гр.

Молоко – 0,5 л.

Сметана – 2 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Печень промываем, чистим от пленок и режем на порционные кусочки. Заливаем их молоком на 2 часа.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и режем тонкими четвертинками.

Шаг 3. Морковку натираем на терке.

Шаг 4. Обжариваем репчатый лук на растительном масле, добавляем к нему морковь. Обжариваем все вместе.

Шаг 5. Обжариваем печень в муке и выкладываем в сковороду к овощам.

Шаг 6. Соединяем сметану с небольшим количеством воды и муки. Полученный соус тщательно перемешиваем.

Шаг 7. Сметанную массу выливаем в сковороду. Перемешиваем и тушим под крышкой 20 минут на небольшом огне.

Шаг 8. Говяжья печень в сметане на сковороде готова. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Жареная говяжья печень с луком на сковороде

Жареная говяжья печень с луком на сковороде послужит отличным дополнением для ваших любимых гарниров. Такое угощение получается очень сытным и вкусным. Обязательно попробуйте приготовить в домашних условиях по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Печень говяжья – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Мука – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Перец белый горошком – 4 шт.

Орех мускатный молотый – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Говяжью печень хорошенько промываем, очищаем от пленок, после режем на порционные кусочки.

Шаг 3. В плоскую тарелку высыпаем муку и перемешиваем ее с солью.

Шаг 4. Каждый кусочек печени хорошенько панируем в муке.

Шаг 5. Выкладываем субпродукт на разогретую с растительным маслом сковороду и жарим на большом огне около 5 минут с каждой стороны.

Шаг 6. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Шаг 7. Обжариваем луковицу в отдельной сковороде на растительном масле до золотистого цвета.

Шаг 8. Соединяем печень с луком и обжариваем вместе несколько минут.

Шаг 9. Выливаем немного горячей воды и тушим угощение 8 минут. В конце добавляем перцы, измельченный зубчик чеснока. Регулируем соль по вкусу.

Шаг 10. Жареная говяжья печень с луком на сковороде готова. Подавайте к столу!

Тушеная говяжья печень кусочками на сковороде

Тушеная говяжья печень кусочками на сковороде – это интересное кулинарное решение, которое точно разнообразит ваше домашнее меню. Угощение из субпродукта порадует интересным вкусом и питательными свойствами. Для приготовления берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Печень говяжья – 0,5 кг.

Мука – 25 гр.

Вода – 250 мл.

Лук репчатый – 150 гр.

Соль – 1/3 ч.л.

Перец черный молотый – 1/5 ч.л.

Укроп – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные продукты для приготовления аппетитного блюда.

Шаг 2. Говяжью печень хорошенько промываем, заливаем ее холодной водой и оставляем на 30 минут. В процессе воду несколько раз меняем на свежую. После обсушиваем продукт, удаляем пленки и прожилки.

Шаг 3. Тонкими полукольцами режем лук и обжариваем его в растительном масле до мягкости около 3-5 минут.

Шаг 4. Режем печень кусочками и выкладываем в сковороду с луком. Жарим вместе еще около 5-7 минут.

Шаг 5. В отдельной глубокой посуде соединяем воду с мукой.

Шаг 6. Хорошенько перемешиваем венчиком до исчезновения комочков.

Шаг 7. Возвращаемся к печени. К этому времени вся влага в сковороде должна полностью испариться.

Шаг 8. Вливаем сюда воду с мукой, добавляем соль и черный молотый перец. Перемешиваем, доводим содержимое до кипения и после варим 2-3 минуты на небольшом огне.

Шаг 9. В конце добавляем измельченный укроп. Выключаем огонь и оставляем блюдо под крышкой на 5-10 минут.

Шаг 10. Тушеная говяжья печень кусочками на сковороде готова. Скорее угощайтесь!

Бефстроганов из печени говяжьей на сковороде

Бефстроганов из печени говяжьей на сковороде послужит яркой идеей для вашего обеда или ужина. Такое угощение получается невероятно аппетитным, вкусным и питательным. Подавайте к столу с картофельным пюре или другими гарнирами. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Печень говяжья – 1 кг.

Сметана – 200 гр.

Лук репчатый крупный – 1 шт.

Мука – 2 ст.л.

Вода – 200 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Чтобы с печенью было удобно работать, можно предварительно слегка подморозить ее.

Шаг 2. Дальше печень промываем и очищаем от пленок.

Шаг 3. Нарезаем субпродукт тонкой соломкой. При желании можно вымочить в молоке 30 минут, но это не обязательно.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем полоски печени в течение 5 минут.

Шаг 5. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Шаг 6. Обжариваем лук в отдельной сковороде на растительном масле до золотистого цвета.

Шаг 7. Выкладываем обжаренный лук к печени и перемешиваем.

Шаг 8. Посыпаем заготовку мукой и еще раз хорошенько перемешиваем.

Шаг 9. В глубокой миске соединяем сметану с водой и перцем. Прогреваем в микроволновке до теплого состояния.

Шаг 10. Полученным соусом заливаем печень и томим под крышкой около 5 минут.

Шаг 11. В конце готовки солим блюдо по вкусу и перемешиваем.

Шаг 12. Бефстроганов из печени говяжьей на сковороде готов. Подавайте к столу с вашим любимым гарниром!

Мягкая говяжья печень с майонезом

Мягкая говяжья печень с майонезом отличается не только насыщенным вкусом, но и полезными питательными свойствами. Подавайте сочное угощение к обеду или ужину с вашими любимыми гарнирами. Для приготовления блюда берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Печень говяжья – 800 гр.

Майонез – 3 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Печень хорошенько промываем, очищаем от пленок, после разделываем на порционные кусочки.

Шаг 3. Обжариваем печень на растительном масле около 5 минут, периодически помешивая.

Шаг 4. Очищаем репчатый лук и разделываем его тонкими полукольцами.

Шаг 5. Морковь нарезаем небольшими брусочками.

Шаг 6. Отправляем лук с морковью к печени.

Шаг 7. Перемешиваем содержимое и тушим еще 5 минут, затем поливаем все это майонезом.

Шаг 8. Перемешиваем блюдо и томим до готовности около 10 минут.

Шаг 9. Мягкая говяжья печень с майонезом готова. Можно пробовать!

Сочная говяжья печень с картошкой на сковороде

Сочная говяжья печень с картошкой на сковороде – это яркая и питательная еда для вашего семейного обеда или ужина. Такой продукт порадует ярким вкусом и никого не оставит равнодушным. Разнообразьте домашнее меню с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Печень говяжья – 350 гр.

Картофель – 400 гр.

Лук репчатый – 80 гр.

Паста томатная – 1 ст.л.

Лист лавровый – 1 шт.

Мука – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Вода – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи очищаем и промываем.

Шаг 2. Очищенный репчатый лук разделываем тонкими четвертинками.

Шаг 3. Небольшими кубиками нарезаем картошку.

Шаг 4. Промываем и очищаем от пленок печень, после разделываем ее на порционные кусочки.

Шаг 5. Кладем печень в целлофановый пакет с мукой и встряхиваем для лучшей панировки.

Шаг 6. Обжариваем печень в муке на растительном масле около 3-4 минут до румянца.

Шаг 7. Выкладываем к печени картофель и лук.

Шаг 8. Добавляем сюда томатную пасту, лавровый лист, соль и черный молотый перец. Вливаем 300 мл воды и перемешиваем. Тушим под крышкой на слабом огне около 30 минут.

Шаг 9. Спустя указанное время пробуем угощение на соль. При необходимости добавляем еще соль и перец.

Шаг 10. Сочная говяжья печень с картошкой на сковороде готова. Подавайте к столу!

Жареная говяжья печень с мукой на сковороде

Жареная говяжья печень с мукой на сковороде – это очень вкусное и сытное блюдо для вашего семейного обеда или ужина. Такой продукт можно подавать с любыми гарнирами. Разнообразьте домашнее меню с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Печень говяжья – 1 кг.

Мука – для панировки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Промываем печень, очищаем от пленок и режем на порционные кусочки.

Шаг 3. Обсыпаем печень солью и черным молотым перцем.

Шаг 4. Дальше субпродукт обваливаем в муке.

Шаг 5. Хорошенько планируем печень со всех сторон.

Шаг 6. Выкладываем заготовки в сковороду с растительным маслом.

Шаг 7. Обжариваем под крышкой около 2-3 минут с каждой стороны. Этого будет достаточно, если ваши кусочки тонкие. Если вы порезали печень крупно, обжаривайте немного дольше.

Шаг 8. Жареная говяжья печень с мукой на сковороде готова. Подавайте к столу!

Мягкая говяжья печень в сливках

Мягкая говяжья печень в сливках послужит отличным дополнением к картофельному или другому гарниру. Такое угощение получается невероятно аппетитным, вкусным и питательным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Печень говяжья – 350 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Мука – 1 ст.л.

Сметана – 1 ст.л.

Сливки 20% – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Говяжью печень хорошенько промываем под водой и очищаем от пленок, затем разделываем на порционные кусочки.

Шаг 3. Подготовленные кусочки печени солим и перчим по вкусу.

Шаг 4. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его в сковороде с растительным маслом. Сюда же можно отправить лавровый лист.

Шаг 5. Печень кладем в целлофановый пакет с мукой и хорошенько встряхиваем содержимое.

Шаг 6. Выкладываем печень в панировке на сковороду с луком.

Шаг 7. Обжариваем на большом огне около 5 минут, периодически помешивая. Лавровый лист убираем.

Шаг 8. Выливаем сюда подогретые сливки и добавляем сметану. Солим и перчим по вкусу.

Шаг 9. Перемешиваем содержимое сковороды, доводим до кипения и дальше тушим на слабом огне 5 минут.

Шаг 10. Мягкая говяжья печень в сливках готова. Можно пробовать!

Жареная говяжья печень в кляре

Жареная говяжья печень в кляре порадует не только ярким вкусом, но и аппетитным внешним видом. Подавайте сытное румяное угощение к обеду или ужину с вашими любимыми гарнирами. Для приготовления блюда берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Печень говяжья – 0,6 кг.

Соль – по вкусу.

Мука – 2 ст.л.

Соус соевый – 70 мл.

Яйцо – 3 шт.

Крахмал картофельный – 2 ст.л.

Молоко – 500 мл.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем говяжью печень и заливаем ее молоком на пару часов. Такую процедуру можно сделать заранее.

Шаг 2. Затем печень вынимаем из молока и очищаем от пленок.

Шаг 3. В глубокой миске соединяем яйца с соевым соусом. Взбиваем венчиком до однородности.

Шаг 4. Добавляем сюда крахмал и снова все перемешиваем.

Шаг 5. Печень разделываем на небольшие кусочки отправляем в яичный маринад. Убираем в холодильник на несколько часов. Лучше оставить на ночь.

Шаг 6. Достаем печень из яичной массы и хорошенько обваливаем в муке.

Шаг 7. Выкладываем печень в кляре на сковороду с растительным маслом.

Шаг 8. Обжариваем с обеих сторон до румянца. Можно посолить по вкусу.

Шаг 9. Дальше уменьшаем огонь и закрываем угощение крышкой. Тушим еще около 10-15 минут.

Шаг 10. Жареная говяжья печень в кляре готова. Угощайтесь!