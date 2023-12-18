Как есть авокадо: кулинарные рецепты с авокадо

Авокадо – это вкуснейший фрукт, который сравнительно недавно появился на прилавках супермаркетов, однако он уже завоевал огромную популярность среди россиян.

Авокадо в чистом виде

Многие гурманы предпочитают кушать авокадо исключительно в свежем виде. Для этого необходимо вымыть фрукт, разрезать его на 2 части, вынуть косточку. Теперь берем чайную ложечку и едим авокадо, словно киви.

Также можете почистить авокадо, порезать его на равные кубики, полить соком лимона и оливковым маслом. Это сочетание сделает плод мягким, приятным на вкус.

Все статьи автораРубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 19.12.2023 02:10 Проверено редакцией Мы стараемся максимально точно отображать информацию на ТУТ НОВОСТИ. Читайте подробнее о том, как мы контролируем факты.СодержаниеАвокадо в чистом видеСуп-пюре с добавлением авокадоПаштет из авокадоЗакуска для пикникаПерец, фаршированный авокадоКак выбрать

Суп-пюре с добавлением авокадо

Это очень простой рецепт, который сможет приготовить любой человек, даже тот, кто не имеет особых кулинарных способностей. Варим куриный бульон, переливаем его в блендер.

Теперь добавляем 2-3 плода авокадо. Фрукт необходимо предварительно очистить от кожуры и косточки, мелко порезать. Смешиваем ингредиенты в блендере на максимальном режиме.

Теперь необходимо перелить суп в глубокие тарелки, подождать пока бульон остынет до комнатной температуры. Украсить блюдо можете тем же авокадо или зеленью.

Паштет из авокадо

В большую посуду положите 300 гр. скумбрии. Предварительно вам необходимо рыбу мелко нарезать. 60-70 гр сыра. Приобретайте сыр исключительно мягких видов.

Теперь возьмите мякоть авокадо (1 шт). Теперь хорошо перемешайте ингредиенты. Разомните их до однородной массы, поперчите, добавьте немного сока лимона.

Перед употреблением паштет необходимо выложить в формы. Это должны быть небольшие порции. После предварительной заморозки продукт можно употреблять в пищу.

Закуска для пикника

Острая закуска, стоящая из тонкого лаваша с авокадо будет коронным блюдом на любом пикнике.

Для приготовления данного блюда вам необходимо взять 350 гр. куриного филе, луковицы красных сортов лука, соус сальса можно приобрести в магазине, 4 лаваша, 1 авокадо (мякоть), сметану (1-2 ст.л). Курицу отвариваем, разделываем на мелкие кусочки.

Теперь необходимо мелко порубить острым ножом авокадо и лук, смешать эти ингредиенты с соусом сальса. Если не удалось приобрести данный соус в магазине, то вы можете сделать его в домашних условиях. Для этого возьмите острый томатный соус.

Добавьте в него соль по вкусу. Теперь раскрываем лаваш, выкладываем на него соус, сверху кладем 2 ст. л. сметаны. Лаваш сворачиваем аккуратно в форме рулета. Теперь рулет необходимо разрезать на несколько кусочков.

Перец, фаршированный авокадо

Берем 3-4 перца, разрезаем их на 2 одинаковых половинки, освобождаем от семян. Теперь разогреваем духовой шкаф до 230-250 гр, укладываем перцы на противень так, чтобы срезы смотрели вверх. Через 10-15 мин вытаскиваем продукт из шкафа, ждем, пока он остынет. Теперь аккуратно удаляем кожуру. Авокадо разминаем.

Можно воспользоваться блендером, установив его на минимальный режим. Теперь смесь авокадо соединяем с луком. Лучше всего взять красный сорт лука, который вы предварительно очень мелко нарежете.

Теперь в смесь добавляем сок лайма (можно заменить лимоном) и кориандр. Итак, смесь готова. Теперь осталось ей нафаршировать перцы и подать к столу.

Как выбрать

1. Переспелое авокадо можно определить по его мясистой поверхности. Так, многие люди, желая поверить плод на качество, раздавливают переспелый авокадо.

2. Спелый плод определяется простым нажатием пальцем. Так, слегка надавите подушечкой указательного пальца на поверхность плода, теперь уберите палец. Если на поверхности остался след от пальца, который со временем исчез, значит, перед вами настоящий спелый плод, готовый к употреблению.

3. Визуально можете определить спелость авокадо при помощи удаления черенка. Если круглый след плода темно-коричневый, значит авокадо переспелый. Если же видите ярко-зеленый цвет с небольшими прожилками коричневого, то перед вами спелый фрукт.

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