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Слойки на кефире а-ля «Наполеон»

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Слойки на кефире а-ля «Наполеон»

Сегодня я к вам с потрясающим рецептом, который я позаимствовала на очередном чаепитии у своей кумы. Слойки на кефире а-ля «Наполеон» уж очень меня заинтересовали как своим необычным видом, так и волшебным сливочным вкусом. Поэтому я решила не медлить и приготовила их уже на следующий день.

Сказать, что мне понравилось, — ничего не сказать. Выпечка получилась настолько воздушной, хрустящей и ароматной, что даже не пришлось звать родных к столу. Все до единого сбежались на запах. Готовые слойки получились с хрустящей корочкой, но при этом мягкими и нежными внутри. А если их дополнительно перемазать заварным кремом, то получится практически торт «Наполеон» в миниатюре. В общем, пробуйте. Оно того стоит!

Слойки на кефире а-ля «Наполеон»

Слойки на кефире а-ля «Наполеон»: нюансы приготовления

Примечательно, что в данном рецепте минимум ингредиентов, но порция выходит внушительная. При этом я всё равно рекомендую готовить в два раза больше, так как слойки улетают быстрее, чем пекутся. Здесь важно использовать кефир пожирнее (у меня 2,5 %). В тесто без проблем можно добавлять любимые орехи или запаренный ранее изюм, чернослив или курагу. Получится очень интересно.

Ингредиенты

Пшеничная мука620 г Кефир250 мл Разрыхлитель12 г Сливочное масло400 г Соль3 щеп. Сахар150 г Ванильный сахар10 г

Приготовление

    Сначала сделайте основное тесто. Просейте муку и отмерьте 500 г. Затем на терке натрите 250 г холодного сливочного масла. Добавьте разрыхлитель и немного соли. Перетрите всё руками. Влейте кефир и замесите однородное тесто. Заверните его в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на час. Теперь приготовьте сладкую крошку. Отсыпьте 120 г муки, добавьте обычный и ванильный сахар. Потрите на терке оставшихся 150 г масла и руками перетрите в крошку. Поставьте в холодильник.

    Слойки на кефире а-ля «Наполеон»

    Выньте охлажденное тесто из холодильника, разомните его руками на посыпанной мукой поверхности. Поделите его пополам и каждую из частей разделите еще на 3 заготовки. Затем возьмите каждый колобочек и раскатайте его максимально тонко (5 мм) в прямоугольный пласт. Достаньте сладкую крошку из холодильника и еще раз хорошо помните ее руками. Разделите крошку на 5 равных частей. Первую порцию отправьте на первый пласт теста, аккуратно разравнивая. Возьмите второй пласт теста и выложите его поверх крошки, хорошо прижав руками. Так сделайте со всеми слоями. Последний пласт теста лучше сделать немного больше остальных, так как он будет покрывать будущие бортики.

    Слойки на кефире а-ля «Наполеон»

    Нарежьте заготовку на одинаковые кубики (примерно 6 см на 6 см.). Выложите каждый квадратик на форму, застеленную пергаментом. Отправьте противень в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут.

Румяные слойки достаньте из духового шкафа и подождите, пока они полностью не остынут. Затем посыпьте готовую выпечку сахарной пудрой. Это просто идеальный десерт к чаю или кофе! Также обратите внимание на следующий рецепт — как приготовить пирожок как из «Макдоналдса».

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