Сегодня я к вам с потрясающим рецептом, который я позаимствовала на очередном чаепитии у своей кумы. Слойки на кефире а-ля «Наполеон» уж очень меня заинтересовали как своим необычным видом, так и волшебным сливочным вкусом. Поэтому я решила не медлить и приготовила их уже на следующий день.

Сказать, что мне понравилось, — ничего не сказать. Выпечка получилась настолько воздушной, хрустящей и ароматной, что даже не пришлось звать родных к столу. Все до единого сбежались на запах. Готовые слойки получились с хрустящей корочкой, но при этом мягкими и нежными внутри. А если их дополнительно перемазать заварным кремом, то получится практически торт «Наполеон» в миниатюре. В общем, пробуйте. Оно того стоит!

Слойки на кефире а-ля «Наполеон»: нюансы приготовления

Примечательно, что в данном рецепте минимум ингредиентов, но порция выходит внушительная. При этом я всё равно рекомендую готовить в два раза больше, так как слойки улетают быстрее, чем пекутся. Здесь важно использовать кефир пожирнее (у меня 2,5 %). В тесто без проблем можно добавлять любимые орехи или запаренный ранее изюм, чернослив или курагу. Получится очень интересно.

Ингредиенты

Пшеничная мука620 г Кефир250 мл Разрыхлитель12 г Сливочное масло400 г Соль3 щеп. Сахар150 г Ванильный сахар10 г

Приготовление

Сначала сделайте основное тесто. Просейте муку и отмерьте 500 г. Затем на терке натрите 250 г холодного сливочного масла. Добавьте разрыхлитель и немного соли. Перетрите всё руками. Влейте кефир и замесите однородное тесто. Заверните его в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на час. Теперь приготовьте сладкую крошку. Отсыпьте 120 г муки, добавьте обычный и ванильный сахар. Потрите на терке оставшихся 150 г масла и руками перетрите в крошку. Поставьте в холодильник. Выньте охлажденное тесто из холодильника, разомните его руками на посыпанной мукой поверхности. Поделите его пополам и каждую из частей разделите еще на 3 заготовки. Затем возьмите каждый колобочек и раскатайте его максимально тонко (5 мм) в прямоугольный пласт. Достаньте сладкую крошку из холодильника и еще раз хорошо помните ее руками. Разделите крошку на 5 равных частей. Первую порцию отправьте на первый пласт теста, аккуратно разравнивая. Возьмите второй пласт теста и выложите его поверх крошки, хорошо прижав руками. Так сделайте со всеми слоями. Последний пласт теста лучше сделать немного больше остальных, так как он будет покрывать будущие бортики. Нарежьте заготовку на одинаковые кубики (примерно 6 см на 6 см.). Выложите каждый квадратик на форму, застеленную пергаментом. Отправьте противень в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут.

Румяные слойки достаньте из духового шкафа и подождите, пока они полностью не остынут. Затем посыпьте готовую выпечку сахарной пудрой. Это просто идеальный десерт к чаю или кофе! Также обратите внимание на следующий рецепт — как приготовить пирожок как из «Макдоналдса».