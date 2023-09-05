Сытное и вкусное блюдо на ужин: рецепт шведского картофельного салата

Это популярный в северных странах Европы салат, где в него везде добавляют особенные ингредиенты.
С той поры как картофель стал важной частью рациона европейцев, с ним готовят салаты, пироги и оладьи. И сытные картофельные салаты особенно полюбились в Германии и Швеции.
Этот салат обычно готовят с маринованными огурчиками и сушеными помидорами, которые дополняют свежими томатами. Словом это простой, но очень вкусный салат с пикантным вкусом, который точно нужно попробовать. Рецептом поделились на сайте Misya.
Шведский картофельный салат
Ингредиенты:
- 2 кг картофеля;
- 1 луковица;
- 150 г сушеных помидоров;
- 15 помидоров черри;
- 1 столовая ложка горчицы;
- 1 столовая ложка майонеза;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- соль, перец.
Отварите картофель в мундире. Это займет около 30 минут, главное, выбирайте такой сорт картофеля, который не разваривается.
Дайте картофелю остыть, очистите его и нарежьте кубиками.
Лук, помидоры черри и сушеные помидоры нарежьте небольшими кусочками и положите в миску.
Добавьте нарезанный кубиками картофель.
Все хорошо перемешайте.
В миске приготовьте соус из горчицы, майонеза, масла, соли и перца.
Хорошо перемешайте, добавьте соус в картофельный салат и осторожно перемешайте, чтоб кусочки картофеля не развалились.
Перед подачей поставьте картофельный салат в холодильник на 1 час.
Если любите картофельные салаты, то попробуйте приготовить старомодный салат с картошкой, который любят готовить по всей Европе.