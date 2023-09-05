Уже пробовали готовить вареники и на обычной воде, и на кефире, и на кипятке, но идеального рецепта так и не нашли? Редакция «Со Вкусом» спешит на помощь. Как приготовить пышные вареники на сметане, что вкуснее любых других, читайте сегодня.

Чтобы замесить идеальное тесто, вам понадобится всего три ингредиента. Пшеничная мука, сметана и соль — всё, что нужно для приготовления бесподобного ужина. Хотите спросить, а как же яйцо? Его добавление необязательно, ведь сметана придаст тесту необходимую пластичность.

Как приготовить пышные вареники на сметане

Важный шаг. Перед тем как замешивать тесто, просейте пшеничную муку через сито. Благодаря этому она насытится кислородом. В результате тесто выйдет очень пушистым и нежным. Кстати, так вам удастся избавиться от различных примесей, что могут содержаться в муке.

Ингредиенты

Капуста белокочанная450 г Морковь80 г Соль2 ч. л. Подсолнечное масло50 мл Пшеничная мука3 стак. Сметана300 мл Томатная паста1 ст. л. Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Просеиваем 1,5 стак. пшеничной муки. Добавляем сметану жирностью 15 % и 0,5 ч. л. соли. Тщательно всё перемешиваем до однородной массы. Затем постепенно добавляем оставшуюся просеянную муку.Замешанное крутое тесто помещаем в миску. Накрываем его полотенцем и отправляем в теплое место на 20 минут, чтобы оно стало пластичным и мягким.Готовим начинку. Шинкуем белокочанную капусту. Натираем на терке очищенную морковь. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем слегка на ней капусту. Затем добавляем в сковороду морковь. Хорошенько перемешиваем. Жарим всё в течение 10 минут. Потом добавляем томатную пасту и немного воды. Хорошенько перемешиваем. Тушим всё еще 10 минут на небольшом огне. Солим и перчим по вкусу. Снова перемешиваем. Затем убираем сковороду с плиты. Даем начинке полностью остыть. Формируем из теста колбаску. Нарезаем ее на шайбочки, которые раскатываем в лепешки. Также можно раскатать тесто в тонкий пласт и вырезать из него круглые заготовки, используя стакан.В центр каждой лепешки выкладываем остывшую капусту. Соединяем края, плотно их скрепляя и формируя будущий вареник. Делаем это со всеми заготовками из теста.В большой кастрюле доводим до кипения воду. Солим ее по вкусу. Помещаем в кастрюлю вареники и перемешиваем. Ждем, когда они всплывут. Варим вареники с капустой в течение 6–8 минут на умеренном огне. Затем вынимаем их из кипящей воды, используя шумовку.

Подавайте варенички со сметаной или же со шкварками. Также можете приготовить зажарку. Для этого нарежьте репчатый лук и обжарьте его на разогретом подсолнечном масле. С такой вкусной добавкой вареники исчезнут со стола в мгновение ока.