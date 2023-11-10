Сытный ужин: рецепт запеканки из капусты и мяса

Иногда такое блюдо называют «ленивыми голубцами», но в нем нет риса.

Приготовить капустную запеканку с мясным фаршем в духовке очень просто. Если вам нравится это сочетание продуктов, то такое блюдо может стать приятной заменой голубцам. И с ним меньше возни. Фокус расскажет, как его приготовить.

Запеканка из фарша и капусты

Ингредиенты:

сухие лесные грибы – 50 г;

белокочанная капуста —1,5 кг;

одна луковица;

мясной фарш – 500 г;

яйца – 2 шт;

сметана – 100 г;

тертый твердый сыр – 60 г;

растительное масло, вода, соль, молотый черный перец.

Сухие грибы залейте кипятком и оставьте на полчаса. Кочан белокочанной капусты очистите от верхних листьев, удалите кочерыжку и нарежьте полосками или маленькими кубиками.

В большой сковороде нагрейте немного растительного масла и обжарьте капусту в течении нескольких минут, налейте немного воды и тушите около 10 минут на небольшом огне. Переложите капусту в миску.

Лук очистите и мелко нарежьте и слегка подрумяньте на сковороду, добавьте фарш и, помешивая, жарьте до изменения цвета.

Мясной фарш с луком посолите и поперчите. Поджарьте и добавьте мелко нарезанные грибы.

Форму для запеканки смажьте маслом и выложите в нее слоями половину капусты, фарш, белые грибы и оставшуюся капусту. Для соуса яйца взбейте со сметаной. Добавьте сыр, посолите, поперчите и перемешайте. Соусом залейте капусту с фаршем. Запекайте блюдо в нагретой до 200 градусов духовке 15–20 минут.

Если нет сушеных лесных грибов, то можно взять свежие шампиньоны, или вешенки. Их предварительно обжаривают и далее используют по рецепту.

Также добавить можно зелень и приправы: кориандр, паприку, или любую другую по вашему вкусу.

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