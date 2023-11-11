Вкус, который возвращает в детство: готовим топовое блюдо с «Куркою по-домашньому»

«Курка по-домашньому» имеет более насыщенный вкус / Фото Shutterstock
Что ж, с ингредиентом определились. А как приготовить филе от ТМ «Курка по-домашньому» и с чем его подавать – рассказываем в пошаговом рецепте.
Куриное филе, запеченное в рукаве
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 2
Курочка с румяной корочкой будет вкусной для всех за столом / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
– 800 граммов филе «Курки по-домашньому» с кожурой;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 1 столовая ложка подсолнечного масла;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 2 чайные ложки горчицы в зернах;
– 3 зубчика чеснока;
– 0,25 чайной ложки куркумы;
– орегано, базилик, розмарин по вкусу;
– соль, молотый перец по вкусу.
Приготовление:
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Куриное филе с кожурой промойте под проточной водой, осушите с помощью бумажных полотенец.
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В глубокой миске смешайте соевый соус, лимонный сок, горчицу, специи и травы. Добавьте измельченные зубчики чеснока и перемешайте.
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Замаринуйте куриное мясо в полученной смеси и поместите в холодильник на 40 – 50 минут.
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Разогрейте духовку до 200 градусов.
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Замаринованное куриное филе поместите в рукав для запекания и завяжите концы в соответствии с инструкцией на упаковке.
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Выложите мясо в жаропрочную форму и выпекайте его в течение 30 минут при 200 градусах. Для получения румяной корочки осторожно разрежьте рукав и отправьте мясо выпекаться еще на 10-15 минут.
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Запеченное куриное мясо подавайте к столу с любимыми овощами: запеченной морковью, тушеными шампиньонами и свежими помидорами черри, разрезанными пополам. Дополните блюдо веточкой свежего розмарина.
Приятного аппетита!