Вкус, который возвращает в детство: готовим топовое блюдо с «Куркою по-домашньому»

Домашняя курятина всегда особенная, ведь это мясо имеет более насыщенный вкус, напоминающий нам детство. Именно поэтому блюда с таким ингредиентом подарят чувство праздника даже в будний день.

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Однако когда речь идет о домашней курочке, следует быть максимально тщательными при выборе мяса, информирует 24 Канал. Как его выбрать и что можно приготовить, чтобы угодить всей семье – рассказываем дальше.

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Где же найти «Курку по-домашньому»

Пожалуй, каждый сейчас задумался: «А где же найти курятину, что будет чувствоваться, как приготовленная по-домашнему?» На рынке есть много вариантов: от магазинных до домашних.

Однако, чтобы мясо птицы было на вкус, как в детстве, должны соответствовать условия выращивания, а также обработка тушки. Курочка должна иметь просторный птичник, чтобы свободно передвигаться, постоянный доступ к пище и воде, а также надлежащий микроклимат. Именно в таких условиях выращивается «Курка по-домашньому». А перед тем, как попасть на полки, тушка проходит процесс обжаривания, как когда-то у бабушки, который придает блюдам такой особый аромат домашней курочки.

Мясо от этого бренда имеет немало преимуществ, которые почувствуют потребители:

не содержит гормонов роста;

выращивается по особому рациону: птица потребляет зерновые корма и проходит проверку на всех этапах производства;

мясо имеет более плотную текстуру, более темную по сравнению с продукцией бройлера;

придает блюдам насыщенный аромат;

идеально подходит для приготовления бульонов, тушения и запекания.

Еще одно преимущество «Курки по-домашньому» – невероятный и насыщенный вкус, который с первого кусочка перенесет вас в детство, где бабушка готовила невероятно ароматную запеченную курочку с хрустящей корочкой.