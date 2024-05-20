Портал про города-курорты | Perekop

Тайну вкуса и аромата раскрыли: рецепт лучшего маринада для шашлыка

На чтение: 1 минута
Тайну вкуса и аромата раскрыли: рецепт лучшего маринада для шашлыка

Чтобы шашлык получился вкусным, важно подобрать правильный маринад. Воспользуйтесь этим рецептом, ведь с ним мясо всегда сочное.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Секретный ингредиент – кефир. Он прекрасно подходит для маринования свинины.

Стоит попробовать Так вы еще не пробовали: рецепт закуски из кабачка, перед которой никто не устоит

Рецепт маринада к шашлыку

  • Время: 30 минут + 2 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 3 килограмма свиного ошейка;
– 600 граммов лука;
– 3 веточки розмарина;
– 0,5 чайной ложки копченой паприки;
– 0,5 чайной ложки молотого кориандра;
– 200 миллилитров соевого соуса;
– 200 миллилитров кефира;
– 200 миллилитров газированной воды;
– 1 столовая ложка горчицы;
– 50 миллилитров растительного масла;
– соль, перец по вкусу.

Смотрите, как мариновать шашлык: видео

Приготовление:

  1. Мясо нарежьте кусочками весом 50 – 70 граммов, лук – полукольцами, а розмарин – мелко.
  2. Выложите мясо, лук и розмарин в контейнер, добавьте соль, перец, специи и тщательно перемешайте.
  3. Налейте соевый соус, кефир, газированную воду, масло и снова хорошо перемешайте. Маринуйте 2 часа, периодически перемешивая.
  4. Разожгите мангал. Мясо нанизывайте на шампуры и жарьте, периодически переворачивая, до готовности. На это уйдет примерно 15 – 20 минут.

Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный домашний кетчуп к шашлыку.

Что будем искать? Например,Человек