Тайну вкуса и аромата раскрыли: рецепт лучшего маринада для шашлыка

Чтобы шашлык получился вкусным, важно подобрать правильный маринад. Воспользуйтесь этим рецептом, ведь с ним мясо всегда сочное. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Секретный ингредиент – кефир. Он прекрасно подходит для маринования свинины. Стоит попробовать Так вы еще не пробовали: рецепт закуски из кабачка, перед которой никто не устоит Рецепт маринада к шашлыку Время : 30 минут + 2 часа

: 30 минут + 2 часа Порций: 6 Ингредиенты:

– 3 килограмма свиного ошейка;

– 600 граммов лука;

– 3 веточки розмарина;

– 0,5 чайной ложки копченой паприки;

– 0,5 чайной ложки молотого кориандра;

– 200 миллилитров соевого соуса;

– 200 миллилитров кефира;

– 200 миллилитров газированной воды;

– 1 столовая ложка горчицы;

– 50 миллилитров растительного масла;

– соль, перец по вкусу. Смотрите, как мариновать шашлык: видео Приготовление: Мясо нарежьте кусочками весом 50 – 70 граммов, лук – полукольцами, а розмарин – мелко. Выложите мясо, лук и розмарин в контейнер, добавьте соль, перец, специи и тщательно перемешайте. Налейте соевый соус, кефир, газированную воду, масло и снова хорошо перемешайте. Маринуйте 2 часа, периодически перемешивая. Разожгите мангал. Мясо нанизывайте на шампуры и жарьте, периодически переворачивая, до готовности. На это уйдет примерно 15 – 20 минут. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный домашний кетчуп к шашлыку.