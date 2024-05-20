ГлавнаяРецептыТайну вкуса и аромата раскрыли: рецепт лучшего маринада для шашлыка Тайну вкуса и аромата раскрыли: рецепт лучшего маринада для шашлыка На чтение: 1 минута Чтобы шашлык получился вкусным, важно подобрать правильный маринад. Воспользуйтесь этим рецептом, ведь с ним мясо всегда сочное. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Секретный ингредиент – кефир. Он прекрасно подходит для маринования свинины. Стоит попробовать Так вы еще не пробовали: рецепт закуски из кабачка, перед которой никто не устоит Рецепт маринада к шашлыку Время: 30 минут + 2 часа Порций: 6 Ингредиенты: – 3 килограмма свиного ошейка; – 600 граммов лука; – 3 веточки розмарина; – 0,5 чайной ложки копченой паприки; – 0,5 чайной ложки молотого кориандра; – 200 миллилитров соевого соуса; – 200 миллилитров кефира; – 200 миллилитров газированной воды; – 1 столовая ложка горчицы; – 50 миллилитров растительного масла; – соль, перец по вкусу. Смотрите, как мариновать шашлык: видео Приготовление: Мясо нарежьте кусочками весом 50 – 70 граммов, лук – полукольцами, а розмарин – мелко. Выложите мясо, лук и розмарин в контейнер, добавьте соль, перец, специи и тщательно перемешайте. Налейте соевый соус, кефир, газированную воду, масло и снова хорошо перемешайте. Маринуйте 2 часа, периодически перемешивая. Разожгите мангал. Мясо нанизывайте на шампуры и жарьте, периодически переворачивая, до готовности. На это уйдет примерно 15 – 20 минут. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный домашний кетчуп к шашлыку. Поделитесь с друзьями