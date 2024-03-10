Ачма из лаваша с сыром и творогом в духовке – это аппетитное и простое в приготовлении блюдо, которое отлично подойдет как на завтрак, так и на ужин. Для приготовления ачмы из лаваша понадобятся тонкие пшеничные лепешки, творог, тертый сыр, яйца, молоко, соль и сливочное масло. Также стоит отметить, что данное кушанье, приходится родом из Грузии и соседних Кавказских стран, однако, ачма стала популярной много лет назад по всему миру, благодаря своей оригинальной текстуре и незабываемому вкусу. Для приготовления блюда лаваш разрезается на несколько частей, каждая часть смазывается растопленным сливочным маслом. Для начинки смешивают творог, сыр, яйца, молоко и соль. Полученной массой начиняют части лаваша, складывают их в виде палочек и запекают в духовке до золотистой корочки. Готовую ачму можно подавать с овощным салатом или сметаной.

Ленивая ачма из лаваша с сыром и творогом в духовке

Ленивая ачма из лаваша с сыром и творогом в духовке – это простой и быстрый способ приготовить вкусное блюдо для завтрака или перекуса. Смешайте творог с натертым сыром, немного посолите и добавьте специи по вкусу. Разложите полученную массу на ломтиках лаваша, заверните и запекайте в духовке до золотистой корочки.

Ингредиенты –+6 порц.

Лаваш 500 гр.

Творог 9% 300 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 150 гр.

Кефир 400 мл.

Масло сливочное 20 гр.

Сметана 3 ст.л.

Соль по вкусу

Шаги 45 мин.

Как приготовить ачму из лаваша с сыром и творогом в духовке? Для заливки расколачиваем яйца с кефиром и небольшим количеством соли. Перемешиваем до однородной консистенции. Для начинки смешиваем жирный творог с сырной стружкой и сметаной. Форму промазываем кусочком сливочного масла и выкладываем листы лаваша так, чтобы вся форма была закрыта, а концы свисали на 5-6 сантиметров. Смазываем дно несколькими столовыми ложками заливки. Распределяем часть сырно-творожной массы и поливаем кефирной смесью для сочности. Накрываем компоненты пластом лаваша и так же промазываем заливкой. Аналогичным образом повторяем слои, верхушку закрываем свисающими краями. Поверхность смазываем остатками яично-кефирной смеси. Разогреваем духовой шкаф до отметки в 180 градусов и готовим 40-45 минут. Ачма из лаваша с сыром и творогом в духовке готова! Блюдо слегка остужаем, разрезаем и подаем. Приятного аппетита!

Ачма из лаваша с сыром, творогом, кефиром и яйцом в духовке

Ачма из лаваша с сыром, творогом, кефиром и яйцом в духовке – это сытное и невероятно аппетитное кушанье, которое сведет вас с ума при первом же укусе. Идеальный баланс компонентов не только надолго избавит вас голода, но также зарядит энергией и хорошим настроением!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1-2.

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 85 гр.

Сыр адыгейский – 100 гр.

Творог – 100 гр.

Кефир – 100 мл.

Яйцо крупное – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимое на рабочую поверхность.

Шаг 2. Лаваш разрезаем на листы по диаметру жаропрочной посуды и выкладываем, закрывая дно и стенки.

Шаг 3. Выкладываем рассольный сыр в тарелку и разминаем вилкой.

Шаг 4. Добавляем творог и хорошенько перемешиваем.

Шаг 5. Яйцо взбиваем венчиком и переливаем к начинке, оставляя немного для смазывания.

Шаг 6. Вливаем кефир и объединяем составляющие.

Шаг 7. Половину начинку выкладываем на лаваш.

Шаг 8. Накрываем пластом лаваша и повторяем слои, закрывая верхушку свободными краями.

Шаг 9. Смазываем верхушку яйцом и убираем в духовку на 25 минут (180 градусов).

Шаг 10. Даем стабилизироваться 10 минут при комнатной температуре и снимаем пробу. Приятного аппетита!

ПП ачма из лаваша с сыром и творогом

ПП ачма из лаваша с сыром и творогом – это низкокалорийный и полезный вариант блюда, который отлично подойдет для любителей правильного питания. Используйте нежирный творог и обезжиренный сыр, чтобы сделать блюдо еще более полезным. Запекайте ачму в духовке до образования золотистой корочки и подавайте до момента остывания.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Творог 9% – 180 гр.

Сулугуни/адыгейский – 130 гр.

Брынза – 50 гр.

Яйцо – 3 шт.

Молоко коровье – 100 мл.

Кефир – 100 мл.

Лаваш – 200 гр.

Сметана – 40 гр.

Зелень – 60 гр.

Растительное масло – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим начинку: в рабочей емкости смешиваем творог, брызну, яйца и тертый на терке сулугуни.

Шаг 2. Вливаем кефир и молоко.

Шаг 3. Солим и перчим, размешиваем до однородности.

Шаг 4. Мелко шинкуем зелень и вмешиваем в состав.

Шаг 5. Огнеупорную форму смазываем растительным маслом и выстилаем частью лаваша.

Шаг 6. Выкладываем треть начинки и накрываем другим листом лаваша, повторяя действия собираем полуфабрикат.

Шаг 7. Верхушку закрываем свисающими краями.

Шаг 8. Смазываем сметаной, по желанию украшаем кунжутом и запекаем полчаса при 200 градусах.

Шаг 9. К столу подаем, разрезав на кусочки. Приятного аппетита!

Ленива ачма из рваного лаваша с творогом и сыром

Ленивая ачма из рваного лаваша с творогом и сыром – это оригинальный способ приготовить традиционное грузинское кушанье. Разотрите творог с сыром, добавьте специи и разложите полученную массу на рваных кусках лаваша. Разнообразьте свой привычный рацион и попробуйте нечто новенькое!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Лаваш – 300 гр.

Творог – 400 гр.

Молоко коровье – 200 мл.

Сыр полутвердый/твердый – 200 гр.

Яйцо – 3 шт.

Зелень – 1 пучок.

Масло сливочное – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вооружаемся ножницами и разрезаем лаваш на короткие полоски или просто рвем руками на небольшие кусочки, высыпаем в емкость с высокими бортиками.

Шаг 2. Всыпаем рубленую зелень и творог.

Шаг 3. Следом отправляем тертый на терке сыр.

Шаг 4. Добавляем яйца, молоко и немного соли – хорошенько перемешиваем.

Шаг 5. Перекладываем массу в форму и сверху распределяем кусочки сливочного масла.

Шаг 6. Духовку заранее прогреваем до отметки в 200 градусов, запекаем 25 минут. Приятного аппетита!

Ленивая ачма из лаваша с сыром, творогом и молоком

Ленивая ачма из лаваша с сыром, творогом и молоком – это нежное и воздушное блюдо, которое прекрасно подойдет для десерта или утреннего завтрака, а также для рациона тех людей, кто придерживается правильного питания и следит за своим весом и фигурой.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Творог – 80 гр.

Молоко коровье – 100 мл.

Сулугуни – 50 гр.

Лаваш – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок гранулированный – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творог выкладываем в пиалу, следом высыпаем тертый сулугуни.

Шаг 2. Подливаем молоко и вводим специи.

Шаг 3. Режем лаваш на произвольные ломтики и вмешиваем в творожно-сырную массу.

Шаг 4. Перемешав, перемещаем в силиконовую форму.

Шаг 5. Готовим 30-35 минут при температурной отметке в 180 градусов. Приятного аппетита!

Сладкая ачма с сыром и творогом в духовке

Сладкая ачма с сыром и творогом в духовке – это вариант блюда, который отлично подойдет для любителей сладких десертов. Добавьте в творог и сыр немного сахара или меда, а также корицу или ваниль для аромата. Запекайте в духовке до готовности и подавайте со свежими ягодами или фруктами.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Лаваш – 200 гр.

Сметана – 100 гр.

Сливки – 100 мл.

Творог – 200 гр.

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Сахар-песок – по вкусу.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Фрукты/ягоды – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем прогревать духовку до 180-190 градусов. Параллельно соединяем при помощи венчика сливки и сметану.

Шаг 2. Вводим яйца, сахар-песок и ванильный сахар.

Шаг 3. Взбалтываем до гладкой и однородной консистенции.

Шаг 4. Лаваш руками и небольшими порциями окунаем в сладкую смесь для пропитки.

Шаг 5. Для начинки объединяем творог с любимыми фруктами либо ягодами.

Шаг 6. Начинаем сборку: смазываем форму сливочным маслом и выкладываем 2-3 ломтика пропитанного лаваша, сверху наносим ровный слой начинки.

Шаг 7. Повторяя действия, собираем ачму, полив сверху остатками заливки.

Шаг 8. Запекаем 30-40 минут и незамедлительно подаем к чаю, украсив по своему вкусу. Приятного аппетита!

Ачма из лаваша с сыром, творогом и зеленью

Ачма из лаваша с сыром, творогом и зеленью – это свежий и ароматный вариант блюда, который порадует вас и ваших близких. Добавьте в творог и сыр нарезанную зелень (петрушку, укроп, базилик) для освежающего вкуса. Запекайте в духовке до золотистой корочки и подавайте горячим.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Лаваш – 150 гр.

Молоко коровье – 150 мл.

Зелень – 1 пучок

Масло подсолнечное – для смазывания формы.

Сыр тертый – 150 гр.

Творог – 300 гр.

Яйцо – 2 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творог высыпаем в миску, туда же разбиваем куриные яйца.

Шаг 2. Следом натираем сыр на терке с крупными отверстиями.

Шаг 3. Лаваш разрезаем на тонкие полоски и хаотично разрезаем их в сырно-творожную массу.

Шаг 4. Заливаем ингредиенты молоком, солим и активно перемешиваем.

Шаг 5. Вмешиваем рубленый чеснок и зелень. Огнеупорную форму смазываем подсолнечным маслом.

Шаг 6. Выливаем смесь в жаропрочную посуду и запекаем полчаса при 180 градусах.

Шаг 7. Ачму слегка остужаем и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Грузинская ачма с творогом и сыром в домашних условиях

Грузинская ачма с творогом и сыром в домашних условиях – это настоящий вкус Кавказа, который можно легко приготовить дома, используя только простые и доступные продукты. Используйте для начинки слоеный адыгейский сыр и творог с добавлением зелени.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Молоко коровье – 150 мл.

Творог – 200 гр.

Сыр – 150 гр.

Лаваш – 140 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца, молоко, соль и черный перец смешиваем венчиком.

Шаг 2. Вводим творог и сыр, измельченный при помощи мелкой терки.

Шаг 3. На небольшие квадратики разрезаем листы лаваша.

Шаг 4. Объединяем лаваш с сырным составом и даем постоять 5-10 минут.

Шаг 5. Переливаем массу в форму, устеленную пергаментом, и запекаем на протяжении 25-30 минут, при температуре в 180 градусов.

Шаг 6. Румяную ачму подаем к столу незамедлительно и наслаждаемся. Приятного аппетита!