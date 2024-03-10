Ачма из лаваша с сыром и творогом в духовке – это аппетитное и простое в приготовлении блюдо, которое отлично подойдет как на завтрак, так и на ужин. Для приготовления ачмы из лаваша понадобятся тонкие пшеничные лепешки, творог, тертый сыр, яйца, молоко, соль и сливочное масло. Также стоит отметить, что данное кушанье, приходится родом из Грузии и соседних Кавказских стран, однако, ачма стала популярной много лет назад по всему миру, благодаря своей оригинальной текстуре и незабываемому вкусу. Для приготовления блюда лаваш разрезается на несколько частей, каждая часть смазывается растопленным сливочным маслом. Для начинки смешивают творог, сыр, яйца, молоко и соль. Полученной массой начиняют части лаваша, складывают их в виде палочек и запекают в духовке до золотистой корочки. Готовую ачму можно подавать с овощным салатом или сметаной.
Ленивая ачма из лаваша с сыром и творогом в духовке
Ленивая ачма из лаваша с сыром и творогом в духовке – это простой и быстрый способ приготовить вкусное блюдо для завтрака или перекуса. Смешайте творог с натертым сыром, немного посолите и добавьте специи по вкусу. Разложите полученную массу на ломтиках лаваша, заверните и запекайте в духовке до золотистой корочки.
Ингредиенты –+6 порц.
- Лаваш 500 гр.
- Творог 9% 300 гр.
- Яйцо куриное 2 шт.
- Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 150 гр.
- Кефир 400 мл.
- Масло сливочное 20 гр.
- Сметана 3 ст.л.
- Соль по вкусу
Шаги 45 мин.
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Как приготовить ачму из лаваша с сыром и творогом в духовке? Для заливки расколачиваем яйца с кефиром и небольшим количеством соли.
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Перемешиваем до однородной консистенции.
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Для начинки смешиваем жирный творог с сырной стружкой и сметаной.
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Форму промазываем кусочком сливочного масла и выкладываем листы лаваша так, чтобы вся форма была закрыта, а концы свисали на 5-6 сантиметров. Смазываем дно несколькими столовыми ложками заливки.
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Распределяем часть сырно-творожной массы и поливаем кефирной смесью для сочности.
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Накрываем компоненты пластом лаваша и так же промазываем заливкой.
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Аналогичным образом повторяем слои, верхушку закрываем свисающими краями.
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Поверхность смазываем остатками яично-кефирной смеси.
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Разогреваем духовой шкаф до отметки в 180 градусов и готовим 40-45 минут.
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Ачма из лаваша с сыром и творогом в духовке готова! Блюдо слегка остужаем, разрезаем и подаем. Приятного аппетита!
Ачма из лаваша с сыром, творогом, кефиром и яйцом в духовке
Ачма из лаваша с сыром, творогом, кефиром и яйцом в духовке – это сытное и невероятно аппетитное кушанье, которое сведет вас с ума при первом же укусе. Идеальный баланс компонентов не только надолго избавит вас голода, но также зарядит энергией и хорошим настроением!
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 1-2.
Ингредиенты:
- Лаваш тонкий – 85 гр.
- Сыр адыгейский – 100 гр.
- Творог – 100 гр.
- Кефир – 100 мл.
- Яйцо крупное – 1 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем все необходимое на рабочую поверхность.
Шаг 2. Лаваш разрезаем на листы по диаметру жаропрочной посуды и выкладываем, закрывая дно и стенки.
Шаг 3. Выкладываем рассольный сыр в тарелку и разминаем вилкой.
Шаг 4. Добавляем творог и хорошенько перемешиваем.
Шаг 5. Яйцо взбиваем венчиком и переливаем к начинке, оставляя немного для смазывания.
Шаг 6. Вливаем кефир и объединяем составляющие.
Шаг 7. Половину начинку выкладываем на лаваш.
Шаг 8. Накрываем пластом лаваша и повторяем слои, закрывая верхушку свободными краями.
Шаг 9. Смазываем верхушку яйцом и убираем в духовку на 25 минут (180 градусов).
Шаг 10. Даем стабилизироваться 10 минут при комнатной температуре и снимаем пробу. Приятного аппетита!
ПП ачма из лаваша с сыром и творогом
ПП ачма из лаваша с сыром и творогом – это низкокалорийный и полезный вариант блюда, который отлично подойдет для любителей правильного питания. Используйте нежирный творог и обезжиренный сыр, чтобы сделать блюдо еще более полезным. Запекайте ачму в духовке до образования золотистой корочки и подавайте до момента остывания.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 3-4.
Ингредиенты:
- Творог 9% – 180 гр.
- Сулугуни/адыгейский – 130 гр.
- Брынза – 50 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Молоко коровье – 100 мл.
- Кефир – 100 мл.
- Лаваш – 200 гр.
- Сметана – 40 гр.
- Зелень – 60 гр.
- Растительное масло – для смазывания формы.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Готовим начинку: в рабочей емкости смешиваем творог, брызну, яйца и тертый на терке сулугуни.
Шаг 2. Вливаем кефир и молоко.
Шаг 3. Солим и перчим, размешиваем до однородности.
Шаг 4. Мелко шинкуем зелень и вмешиваем в состав.
Шаг 5. Огнеупорную форму смазываем растительным маслом и выстилаем частью лаваша.
Шаг 6. Выкладываем треть начинки и накрываем другим листом лаваша, повторяя действия собираем полуфабрикат.
Шаг 7. Верхушку закрываем свисающими краями.
Шаг 8. Смазываем сметаной, по желанию украшаем кунжутом и запекаем полчаса при 200 градусах.
Шаг 9. К столу подаем, разрезав на кусочки. Приятного аппетита!
Ленива ачма из рваного лаваша с творогом и сыром
Ленивая ачма из рваного лаваша с творогом и сыром – это оригинальный способ приготовить традиционное грузинское кушанье. Разотрите творог с сыром, добавьте специи и разложите полученную массу на рваных кусках лаваша. Разнообразьте свой привычный рацион и попробуйте нечто новенькое!
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Лаваш – 300 гр.
- Творог – 400 гр.
- Молоко коровье – 200 мл.
- Сыр полутвердый/твердый – 200 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Зелень – 1 пучок.
- Масло сливочное – 30 гр.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Вооружаемся ножницами и разрезаем лаваш на короткие полоски или просто рвем руками на небольшие кусочки, высыпаем в емкость с высокими бортиками.
Шаг 2. Всыпаем рубленую зелень и творог.
Шаг 3. Следом отправляем тертый на терке сыр.
Шаг 4. Добавляем яйца, молоко и немного соли – хорошенько перемешиваем.
Шаг 5. Перекладываем массу в форму и сверху распределяем кусочки сливочного масла.
Шаг 6. Духовку заранее прогреваем до отметки в 200 градусов, запекаем 25 минут. Приятного аппетита!
Ленивая ачма из лаваша с сыром, творогом и молоком
Ленивая ачма из лаваша с сыром, творогом и молоком – это нежное и воздушное блюдо, которое прекрасно подойдет для десерта или утреннего завтрака, а также для рациона тех людей, кто придерживается правильного питания и следит за своим весом и фигурой.
Время готовки – 35 мин.
Время приготовления – 7 мин.
Порции – 1.
Ингредиенты:
- Творог – 80 гр.
- Молоко коровье – 100 мл.
- Сулугуни – 50 гр.
- Лаваш – 30 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Чеснок гранулированный – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Творог выкладываем в пиалу, следом высыпаем тертый сулугуни.
Шаг 2. Подливаем молоко и вводим специи.
Шаг 3. Режем лаваш на произвольные ломтики и вмешиваем в творожно-сырную массу.
Шаг 4. Перемешав, перемещаем в силиконовую форму.
Шаг 5. Готовим 30-35 минут при температурной отметке в 180 градусов. Приятного аппетита!
Сладкая ачма с сыром и творогом в духовке
Сладкая ачма с сыром и творогом в духовке – это вариант блюда, который отлично подойдет для любителей сладких десертов. Добавьте в творог и сыр немного сахара или меда, а также корицу или ваниль для аромата. Запекайте в духовке до готовности и подавайте со свежими ягодами или фруктами.
Время готовки – 35 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Лаваш – 200 гр.
- Сметана – 100 гр.
- Сливки – 100 мл.
- Творог – 200 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Масло сливочное – для смазывания формы.
- Сахар-песок – по вкусу.
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Фрукты/ягоды – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Начинаем прогревать духовку до 180-190 градусов. Параллельно соединяем при помощи венчика сливки и сметану.
Шаг 2. Вводим яйца, сахар-песок и ванильный сахар.
Шаг 3. Взбалтываем до гладкой и однородной консистенции.
Шаг 4. Лаваш руками и небольшими порциями окунаем в сладкую смесь для пропитки.
Шаг 5. Для начинки объединяем творог с любимыми фруктами либо ягодами.
Шаг 6. Начинаем сборку: смазываем форму сливочным маслом и выкладываем 2-3 ломтика пропитанного лаваша, сверху наносим ровный слой начинки.
Шаг 7. Повторяя действия, собираем ачму, полив сверху остатками заливки.
Шаг 8. Запекаем 30-40 минут и незамедлительно подаем к чаю, украсив по своему вкусу. Приятного аппетита!
Ачма из лаваша с сыром, творогом и зеленью
Ачма из лаваша с сыром, творогом и зеленью – это свежий и ароматный вариант блюда, который порадует вас и ваших близких. Добавьте в творог и сыр нарезанную зелень (петрушку, укроп, базилик) для освежающего вкуса. Запекайте в духовке до золотистой корочки и подавайте горячим.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3-4.
Ингредиенты:
- Лаваш – 150 гр.
- Молоко коровье – 150 мл.
- Зелень – 1 пучок
- Масло подсолнечное – для смазывания формы.
- Сыр тертый – 150 гр.
- Творог – 300 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Творог высыпаем в миску, туда же разбиваем куриные яйца.
Шаг 2. Следом натираем сыр на терке с крупными отверстиями.
Шаг 3. Лаваш разрезаем на тонкие полоски и хаотично разрезаем их в сырно-творожную массу.
Шаг 4. Заливаем ингредиенты молоком, солим и активно перемешиваем.
Шаг 5. Вмешиваем рубленый чеснок и зелень. Огнеупорную форму смазываем подсолнечным маслом.
Шаг 6. Выливаем смесь в жаропрочную посуду и запекаем полчаса при 180 градусах.
Шаг 7. Ачму слегка остужаем и снимаем пробу. Приятного аппетита!
Грузинская ачма с творогом и сыром в домашних условиях
Грузинская ачма с творогом и сыром в домашних условиях – это настоящий вкус Кавказа, который можно легко приготовить дома, используя только простые и доступные продукты. Используйте для начинки слоеный адыгейский сыр и творог с добавлением зелени.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Яйцо – 2 шт.
- Молоко коровье – 150 мл.
- Творог – 200 гр.
- Сыр – 150 гр.
- Лаваш – 140 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Яйца, молоко, соль и черный перец смешиваем венчиком.
Шаг 2. Вводим творог и сыр, измельченный при помощи мелкой терки.
Шаг 3. На небольшие квадратики разрезаем листы лаваша.
Шаг 4. Объединяем лаваш с сырным составом и даем постоять 5-10 минут.
Шаг 5. Переливаем массу в форму, устеленную пергаментом, и запекаем на протяжении 25-30 минут, при температуре в 180 градусов.
Шаг 6. Румяную ачму подаем к столу незамедлительно и наслаждаемся. Приятного аппетита!