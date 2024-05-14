ГлавнаяРецептыЧтобы был вкусный и ароматный: как правильно замариновать шашлык Чтобы был вкусный и ароматный: как правильно замариновать шашлык На чтение: 1 минута Чтобы шашлык удался, его нужно правильно замариновать. Воспользуйтесь для этого простым рецептом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вы справитесь очень быстро. Попробуйте и убедитесь в этом. Стоит попробовать Сочные испанские котлетки: готовим просто по старинному рецепту Классический маринад для шашлыка – рецепт Время: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм мяса; – 0,5 килограмма лука; – 300 миллилитров масла; – соль, хмели-сунели, молотый перец, кориандр по вкусу. Приготовление: Сначала в эмалированную посуду вылейте масло и высыпьте туда специи. Оставьте маринад на 20 минут. Тем временем нужно порезать нечищеный лук на крупные кольца. При этом одну луковицу следует мелко накрошить, щедро посолить и бросить в миску к маслу. Затем добавьте туда мясо, перемешайте и дайте настояться минимум 2 часа, но можно и больше. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный домашний кетчуп к шашлыку. Поделитесь с друзьями