Чтобы был вкусный и ароматный: как правильно замариновать шашлык

Чтобы шашлык удался, его нужно правильно замариновать. Воспользуйтесь для этого простым рецептом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вы справитесь очень быстро. Попробуйте и убедитесь в этом. Стоит попробовать Сочные испанские котлетки: готовим просто по старинному рецепту Классический маринад для шашлыка – рецепт Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм мяса;

– 0,5 килограмма лука;

– 300 миллилитров масла;

– соль, хмели-сунели, молотый перец, кориандр по вкусу. Приготовление: Сначала в эмалированную посуду вылейте масло и высыпьте туда специи. Оставьте маринад на 20 минут. Тем временем нужно порезать нечищеный лук на крупные кольца. При этом одну луковицу следует мелко накрошить, щедро посолить и бросить в миску к маслу. Затем добавьте туда мясо, перемешайте и дайте настояться минимум 2 часа, но можно и больше. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный домашний кетчуп к шашлыку.