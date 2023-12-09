Простой бисквитный торт с банановым кремом

Вместо масляной бяки из супермаркета и дорогущего шедевра из кондитерской на день рождения сыну самостоятельно приготовила торт. Всё, как он любит: бисквитный, с фруктами, в меру сладкий. Конечно, по декору я не мастак, но за качество ингредиентов отвечаю. Мой простой бисквитный торт оценил не только ребенок, но и все его друзья. А мамочки даже рецепт просили.

Рецептов идеального бисквита не счесть. Каждая хозяйка готовит его по-разному, даже если использует те же ингредиенты и в одинаковых пропорциях. Я считаю, что залог успеха праздничного десерта не только в коржах. Хотя от них тоже многое зависит.

Как приготовить простой бисквитный торт

Во время приготовления бисквита по этому рецепту разрыхлитель я заменила крахмалом. Таким образом, коржи стали не менее пышными, но намного нежнее. Кроме того, этот торт я перемазываю не одним, а двумя фруктовыми кремами. Тропическое наслаждение обеспечено!

Ингредиенты

Яйцо6 шт. Пшеничная мука160 г Крахмал25 г Сахар240 г Банан50 г Киви20 г Белый шоколад70 г Сливки300 мл Молоко40 мл Вода35 мл Желатин6 г

Приготовление

Первым делом беритесь за бисквит. Яйца взбейте в чаше блендера. Сначала на низких оборотах до образования белой пены. Затем внесите 180 г сахара. Взбивайте, пока не возникнут твердые пики.Муку с крахмалом просейте и пересыпьте в чашу ко взбитым яйцам. Поступательными движениями перемешайте массу лопаткой. Перелейте тесто в форму, выстеленную пергаментом. Выпекайте бисквит в разогретой до 170 градусов духовке 40 минут. Там же дайте ему остыть. Разделите бисквит вдоль на три одинаковых коржа. Теперь приготовьте крем. Шоколад с 40 мл молока растопите на водяной бане. Перелейте его в чаше блендера с уже перебитым бананом. Перемешайте всё. Отдельно взбейте 150 г жирных сливок. Аккуратно смешайте их с предыдущей массой. Крем готов!Готовим мусс из киви. Замочите желатин в воде до набухания. Киви очистите и перебейте в блендере. Добавьте 60 г сахара. Доведите массу до кипения и пересыпьте в нее желатин. Перемешайте и оставьте до остывания. Отдельно взбейте 150 г жирных сливок. Аккуратно вмешайте их в остывшую массу из киви. Готово! Форму, в которой готовился бисквит, выстелите пленкой. Верните в нее нижний корж и пропитайте сладкой водой (или молоком). Нижний корж перемажьте банановым кремом. Поставьте средний корж, перемажьте его муссом из киви. Накройте торт верхним коржом. По желанию полейте десерт шоколадной глазурью и украсьте по вкусу.

Вот и всё! Перед тем как подавать самый простой бисквитный торт к столу, рекомендую отправить его на стабилизацию в холодильник минимум на 3 часа. Как вам рецепт? Оцените его в комментариях от 1 до 10. Будем рады отзыву!