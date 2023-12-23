Рецепт: Гречневые сырники — Ароматные и полезные сырники с гречневыми хлопьями быстрого приготовления и корицей

Ингредиенты:

гречневые хлопья быстрого приготовления — 350 г;

соль — щепотка;

сахар — 100 г;

корица молотая — 0.5 ч.л.;

творог домашний — 400 г;

йогурт — 100 мл;

манная крупа — 2-3 ст.л.;

сода пищевая — треть чайной ложки;

кондитерская посыпка — для украшения;

масло растительное — для жарки

Способ приготовления: Часто готовлю детям сырники на завтрак и полдник. Придумываю новые рецепты, чтобы это блюдо не приедалось. Хотя сырники, на мой взгляд, никогда не надоедают, во всяком случае все дети их любят.

Наш новый рецепт — гречневые сырники. Без муки, с гречневыми хлопьями быстрого приготовления.

Неожиданно вкусным оказалось сочетание гречки и корицы в этих сырниках, очень ароматно!

Гречневые хлопья быстрого приготовления, варить их не нужно, просто заливаем кипятком на пять минут.

Добавляем 400 граммов домашнего творога и щепотку соли.

Творог разминаем вилкой, добавляем сахар и половину чайной ложки молотой корицы.

Затем вливаем 100 мл йогурта.

Перемешиваем и добавляем две-три столовых ложки манки и треть чайной ложки пищевой соды.

Перемешиваем все ингредиенты венчиком, оставляем минут на десять, чтобы маска напиталась жидкостью. Затем формируем из получившейся творожной массы круглые ровные сырники и выкладываем на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом.

Обжариваем сырники с двух сторон до румяной золотистой корочки.

Готовые сырники выкладываем на тарелку. Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 18 достаточно больших сырников.

Украшать сырники можно как угодно. У меня дети решили поливать гречневые сырники ванильным йогуртом и детским фруктовым пюре, а потом украшали разноцветной кондитерской посыпкой.

Гречневые сырники с корицей получились невероятно ароматными и вкусными. Кроме того, они ещё более полезны, чем обычные сырники из творога, т. к. обогащены ещё и гречкой.

Внутри сырники получились очень мягкими и нежными. Можно, наверное, сделать и с обычной варёной гречкой, только предварительно её лучше измельчить блендером. А потом уже смешивать с творогом, как, например, в детской гречневой запеканке с грушами.

А с гречневыми хлопьями получилось очень нежно и вкусно!

Также можно обратить внимание на необычный вариант сырников — Сырники, запечённые в духовке, в панировке из овсяных хлопьев — получаются как воздушные булочки!

Время приготовления: 50 мин.