К этому рецепту я шла методом проб и ошибок. Зато сегодня могу уверенно сказать, что лучшего соуса я еще в жизни не пробовала. Он универсален: идеально сочетается с птицей, рыбой, любым мясом или гарниром. В нашей семье соус из грецких орехов идет как обязательное дополнение к шашлыку.

Также его можно просто намазать на лаваш или поджаренные ломтики хлеба — очень вкусно и сытно получается! Уверена, что, попробовав этот ореховый соус однажды, вы захотите готовить его снова и снова. Тем более, делов-то на минут 5 максимум. Да начнется настоящее гастрономическое приключение!

Соус из грецких орехов: нюансы приготовления

Этот соус — находка для гурманов. Он буквально завораживает своим ореховым вкусом и пряным ароматом с нотками чеснока. Перед приготовлением орехи рекомендую обжарить на сухой сковороде. Это придаст им глубины во вкусе. Зелень с лимонным соком добавляет нашему соусу особой свежести и яркости. Если вы не большой поклонник кинзы, замените ее петрушкой.

Ингредиенты

Грецкие орехи150 г Соль по вкусу Лимонный сок1 ч. л. Чеснок2 зуб. Кинза1 пуч. Шафран1 ч. л. Уцхо-сунели1 ч. л. Кориандр1 ч. л. Вода80 мл

Приготовление

Возьмите чашу блендера и отправьте в нее орехи. Перебейте их до состояния кашицы. Обжарьте орехи на сухой сковороде заранее — это придаст готовому соусу более насыщенный вкус. Влейте лимонный сок. Постепенно добавляйте имеретинский шафран, уцхо-сунели (хмели-сунели), молотый кориандр и пару щепоток соли. Добавьте чеснок и свежую зелень кинзы. Постепенно влейте воду и еще раз перебейте всю массу до получения однородной консистенции. Соус должен получиться густым и насыщенным. Количество воды зависит от того, какую консистенцию соуса вы предпочитаете. Если хотите более густую текстуру, используйте меньше воды. Если любите более жидкие соусы, добавьте воды побольше.

И вот он, ореховый соус, который завоюет вкусовые рецепторы любого! Лично я съедаю его гораздо быстрее мяса и любых других блюд. Такой ароматный и такой насыщенный. Невозможно остановиться! Ранее мы писали, как приготовить сладкий томатный соус на зиму.