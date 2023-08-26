Так нельзя: диетолог назвала главные ошибки тех, кто только переходит на правильное питание

Резкий отказ от привычных продуктов и недостаток движения — из-за этих ошибок у многих людей не получается перейти на правильное питание. Так считает диетолог Даниель Смит — ее советы опубликовало издание Insider.

Доктор Смит советует начинать переход на правильное питание не с моментальной смены рациона, а с составления плана по формированию новых привычек. Двигаться по нему нужно плавно: не стоит забывать о привычных блюдах и заменять их полезными в один день. Постепенный отказ поможет организму привыкнуть, а самому человеку — не сорваться.

Также специалист призвала не верить производителям на слово: если на этикетке написано, что продукт «диетический» или «без сахара», то лучше проверить заявление — для этого внимательно изучите состав. Ранее доктор Павлова подсказала, как в магазине найти продукты без «вредного» сахара.

Эксперт напомнила о важности активного образа жизни — без него правильная диета будет бесполезна. Многие новички остаются пассивными, из-за чего не получают нужного результата и откатываются назад. Вместе с новыми пищевыми привычками практикуйте ежедневные тренировки. В начале пути достаточно минимального движения и легких упражнений: например, пеших прогулок.

Самое главное, о чем предупреждает Даниель Смит, — это внимание к своему телу. Если с переходом на новый план питания вы испытываете дискомфорт или упадок сил, то лучше проконсультироваться со специалистом и не спешить.