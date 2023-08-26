Описание приготовления:
Цвет джема и густота зависит от времени варки. Чем дольше варите, тем гуще и темнее он получается. Обязательно остудите джем перед закрытием, это убережет его от образования конденсата на крышке, вследствие чего появится плесень. Хранить джем лучше всего в прохладном и темном месте.
Основной ингредиент: Фрукты / Слива Блюдо: Заготовки / Джемы
Состав / Ингредиенты:
- Слива желтая 500 Грамм
- Сахар 400 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
200 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
50 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Джем из желтой сливы»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления джема из желтых слив.
Сливы вымойте, дайте воде стечь и удалите косточки. Выложите сливы в кастрюлю с толстым дном или таз для арки варенья.
Засыпьте плоды сахаром и оставьте на 6 часов, чтобы слива пустила сок.
Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите в течение 10 минут, снимая пену.
Пробейте все блендером до однородной массы.
Верните кастрюлю с джемом на огонь и варите еще в течение 20-30 минут, до желаемой густоты.
Банки тщательно вымойте в горячей воде и стерилизуйте над паром в течение 5-6 минут, крышки прокипятите в течение 5 минут. Горячий джем разложите по банкам и оставьте до полного остывания. После этого плотно закройте и уберите на хранение.
Хороших заготовок!