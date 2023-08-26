Описание приготовления:

Цвет джема и густота зависит от времени варки. Чем дольше варите, тем гуще и темнее он получается. Обязательно остудите джем перед закрытием, это убережет его от образования конденсата на крышке, вследствие чего появится плесень. Хранить джем лучше всего в прохладном и темном месте.

Основной ингредиент: Фрукты / Слива Блюдо: Заготовки / Джемы

Состав / Ингредиенты:

Слива желтая 500 Грамм

Сахар 400 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

200 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

50 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Джем из желтой сливы»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления джема из желтых слив.

Сливы вымойте, дайте воде стечь и удалите косточки. Выложите сливы в кастрюлю с толстым дном или таз для арки варенья.

Засыпьте плоды сахаром и оставьте на 6 часов, чтобы слива пустила сок.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите в течение 10 минут, снимая пену.

Пробейте все блендером до однородной массы.

Верните кастрюлю с джемом на огонь и варите еще в течение 20-30 минут, до желаемой густоты.

Банки тщательно вымойте в горячей воде и стерилизуйте над паром в течение 5-6 минут, крышки прокипятите в течение 5 минут. Горячий джем разложите по банкам и оставьте до полного остывания. После этого плотно закройте и уберите на хранение.

Хороших заготовок!