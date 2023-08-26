Портал про города-курорты | Perekop

Джем из желтой сливы

На чтение: 1 минута
Джем из желтой сливы

Описание приготовления:

Цвет джема и густота зависит от времени варки. Чем дольше варите, тем гуще и темнее он получается. Обязательно остудите джем перед закрытием, это убережет его от образования конденсата на крышке, вследствие чего появится плесень. Хранить джем лучше всего в прохладном и темном месте.
Основной ингредиент: Фрукты / Слива Блюдо: Заготовки / Джемы

Состав / Ингредиенты:

  • Слива желтая 500 Грамм
  • Сахар 400 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

200 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

50 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Джем из желтой сливы»

Джем из желтой сливы

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления джема из желтых слив.

Джем из желтой сливы

Сливы вымойте, дайте воде стечь и удалите косточки. Выложите сливы в кастрюлю с толстым дном или таз для арки варенья.

Джем из желтой сливы

Засыпьте плоды сахаром и оставьте на 6 часов, чтобы слива пустила сок.

Джем из желтой сливы

Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите в течение 10 минут, снимая пену.

Джем из желтой сливы

Пробейте все блендером до однородной массы.

Джем из желтой сливы

Верните кастрюлю с джемом на огонь и варите еще в течение 20-30 минут, до желаемой густоты.

Джем из желтой сливы

Банки тщательно вымойте в горячей воде и стерилизуйте над паром в течение 5-6 минут, крышки прокипятите в течение 5 минут. Горячий джем разложите по банкам и оставьте до полного остывания. После этого плотно закройте и уберите на хранение.

Джем из желтой сливы

Хороших заготовок!

Что будем искать? Например,Человек