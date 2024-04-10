Так вкусно, что готовлю её через день. Самый вкусный ужин, который вы когда-либо ели: запеканка с картофелем и фаршем

Картофель — одна из самых популярных сельскохозяйственных культур в мире. Его история насчитывает несколько веков.
Родина картофеля — Южная Америка, где он произрастал в дикой природе. Индейцы из племени инков выращивали картофель ещё около 15 000 лет назад. Они не только употребляли картофель в пищу, но и поклонялись ему, считая одушевленным существом.
В Европу картофель попал в XVI веке благодаря испанским колонистам. Сначала его выращивали как декоративное растение, и лишь спустя время европейцы оценили его вкусовые качества.
Сейчас картофель едят на всех континентах. Это один из самых продаваемых овощей. Приготовить с картошкой можно много блюд, например, запечь с фаршем.
Ингредиенты для запеченной картошки с фаршем:
- лук репчатый — шт.;
- чеснок — зубчик;
- картофель — 5 шт.;
- фарш — 450 г;
- соль — ½ ч.л.;
- сладкая паприка — ч.л.;
- черный перец — щепотка;
- петрушка — 30 г;
- яйца — 6 шт.;
- сыр.
Приготовление запеченной картошки с фаршем:
Мелко нарезаем лук, шинкуем раздавленный зубчик чеснока. Очищаем картофель и режем небольшим кубиком.
В сковороде на растительном масле обжариваем фарш, добавляем к нему лук и чеснок. Высыпаем в фарш соль, сладкую паприку и черный перец, перемешиваем.
В отдельной сковороде на растительном масле обжариваем до золотистой корочки картофель.
Шинкуем мелко петрушку, к ней можно добавить зеленый лук.
Солим картофель, выкладываем в форму для запекания к фаршу и перемешиваем.
Отдельно соединяем яйца с зеленью, взбиваем и выливаем смесь на верхушку запеканки.
Натираем на крупной терке сыр, создаем на верхушке сырную шапочку.
Запекаем блюдо в духовке при 180 градусах 20 минут.
В результате мы получаем вкусный сытный ужин.
Запеканка с картофелем и фаршем всегда беспроигрышный вариант для ужина и обеда.