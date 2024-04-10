Так вкусно, что готовлю её через день. Самый вкусный ужин, который вы когда-либо ели: запеканка с картофелем и фаршем

Картофель — одна из самых популярных сельскохозяйственных культур в мире. Его история насчитывает несколько веков.

Родина картофеля — Южная Америка, где он произрастал в дикой природе. Индейцы из племени инков выращивали картофель ещё около 15 000 лет назад. Они не только употребляли картофель в пищу, но и поклонялись ему, считая одушевленным существом.

В Европу картофель попал в XVI веке благодаря испанским колонистам. Сначала его выращивали как декоративное растение, и лишь спустя время европейцы оценили его вкусовые качества.

Сейчас картофель едят на всех континентах. Это один из самых продаваемых овощей. Приготовить с картошкой можно много блюд, например, запечь с фаршем.

Ингредиенты для запеченной картошки с фаршем:

лук репчатый — шт.;

чеснок — зубчик;

картофель — 5 шт.;

фарш — 450 г;

соль — ½ ч.л.;

сладкая паприка — ч.л.;

черный перец — щепотка;

петрушка — 30 г;

яйца — 6 шт.;

сыр.

Приготовление запеченной картошки с фаршем:

Мелко нарезаем лук, шинкуем раздавленный зубчик чеснока. Очищаем картофель и режем небольшим кубиком.

В сковороде на растительном масле обжариваем фарш, добавляем к нему лук и чеснок. Высыпаем в фарш соль, сладкую паприку и черный перец, перемешиваем.

В отдельной сковороде на растительном масле обжариваем до золотистой корочки картофель.

Шинкуем мелко петрушку, к ней можно добавить зеленый лук.

Солим картофель, выкладываем в форму для запекания к фаршу и перемешиваем.

Отдельно соединяем яйца с зеленью, взбиваем и выливаем смесь на верхушку запеканки.

Натираем на крупной терке сыр, создаем на верхушке сырную шапочку.

Запекаем блюдо в духовке при 180 градусах 20 минут.

В результате мы получаем вкусный сытный ужин.

Запеканка с картофелем и фаршем всегда беспроигрышный вариант для ужина и обеда.