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Постный грибной суп

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Постный грибной суп

Как-то в ходе обсуждения любимых блюд коллега рассказала, как она готовит идеальный постный грибной суп. И, сказать по правде, я даже не представляла, что обычный суп с шампиньонами может быть настолько ароматным и вкусным. А самое главное — он не только готовится быстро, но и состоит из абсолютно доступных ингредиентов.

Концентрированный грибной аромат — вот что я люблю конкретно в этом первом. Такой супчик вполне может быть постным: рецепт не требует ни мясного бульона, ни сметаны. Но, если вам не принципиально, то, естественно, можете готовить на говяжьем или курином бульоне. В итоге получится очень сытное и наваристое блюдо с волшебным послевкусием.

Постный грибной суп

Постный грибной суп: три хитрости приготовления

Первая хитрость заключается в том, что именно слегка обжаренные грибы и дают нам яркий насыщенный аромат. С обыкновенными вареными грибами будет трудно добиться гармонии в этом деле. Второе: грибы выкладывайте на хорошо разогретую сковороду без масла. Сковородка должна быть больше, чтобы грибы именно жарились, а не «парились». Готовьте их на умеренно сильном огне без крышки. А лапша? Это еще одна тонкость. Для правильной консистенции отварите ее отдельно и добавляйте в уже готовый суп.

Ингредиенты

Шампиньоны200 г Сушеные грибы30 г Морковь1 шт. Лук1 шт. Корень сельдерея по вкусу Корень петрушки2 шт. Картофель3 шт. Подсолнечное масло50 мл Соль1 ч. л. Лапша80 г

Приготовление

    Для начала натрите на терке или нарежьте тонкой соломкой морковь, корень петрушки и небольшой кусочек корня сельдерея. По желанию морковь можно исключить. Лук нарежьте кубиками. Если суп постный, обжарьте всё на растительном масле. Если нет, к пассеровке можно добавить немного сливочного масла.Сушеные грибы залейте чистой холодной водой, оставьте на 20–30 мин. Затем воду слейте, но не выливайте: она пригодится нам для супа. Затем долейте воды, и пусть варятся.

    Постный грибной суп

    Свежие грибы (хоть шампиньоны, хоть лесные) обжарьте около 3–4 минут. Солить грибы не нужно (чтобы не пускали лишний сок). Очищенный картофель нарежьте кубиками или соломкой. Обжарьте его в небольшом количестве растительного масла: без крышки до полуготовности. Картофель должен быть немного подрумяненным. В воду, где варятся сухие грибы, добавьте картофель, отварите всё почти до готовности. Добавьте овощную пассеровку и грибы. По желанию можно покрошить любимую зелень.

    Постный грибной суп

    Посолите и добавьте отварные макароны и специи по вкусу. При желании за 2 минуты до готовности можно добавить сметану.

Такой старинный метод приготовления дает много: и насыщенный грибной аромат, и яркий вкус, и красивый вид. В общем, попробовать однозначно стоит. Такое первое я обычно подаю с жареными гренками, натертыми чесноком. Вкуснятина готова! Ранее мы писали, как приготовить необычные, но очень вкусные голубцы в луке.

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