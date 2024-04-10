Как-то в ходе обсуждения любимых блюд коллега рассказала, как она готовит идеальный постный грибной суп. И, сказать по правде, я даже не представляла, что обычный суп с шампиньонами может быть настолько ароматным и вкусным. А самое главное — он не только готовится быстро, но и состоит из абсолютно доступных ингредиентов.

Концентрированный грибной аромат — вот что я люблю конкретно в этом первом. Такой супчик вполне может быть постным: рецепт не требует ни мясного бульона, ни сметаны. Но, если вам не принципиально, то, естественно, можете готовить на говяжьем или курином бульоне. В итоге получится очень сытное и наваристое блюдо с волшебным послевкусием.

Постный грибной суп: три хитрости приготовления

Первая хитрость заключается в том, что именно слегка обжаренные грибы и дают нам яркий насыщенный аромат. С обыкновенными вареными грибами будет трудно добиться гармонии в этом деле. Второе: грибы выкладывайте на хорошо разогретую сковороду без масла. Сковородка должна быть больше, чтобы грибы именно жарились, а не «парились». Готовьте их на умеренно сильном огне без крышки. А лапша? Это еще одна тонкость. Для правильной консистенции отварите ее отдельно и добавляйте в уже готовый суп.

Ингредиенты

Шампиньоны200 г Сушеные грибы30 г Морковь1 шт. Лук1 шт. Корень сельдерея по вкусу Корень петрушки2 шт. Картофель3 шт. Подсолнечное масло50 мл Соль1 ч. л. Лапша80 г

Приготовление

Для начала натрите на терке или нарежьте тонкой соломкой морковь, корень петрушки и небольшой кусочек корня сельдерея. По желанию морковь можно исключить. Лук нарежьте кубиками. Если суп постный, обжарьте всё на растительном масле. Если нет, к пассеровке можно добавить немного сливочного масла.Сушеные грибы залейте чистой холодной водой, оставьте на 20–30 мин. Затем воду слейте, но не выливайте: она пригодится нам для супа. Затем долейте воды, и пусть варятся. Свежие грибы (хоть шампиньоны, хоть лесные) обжарьте около 3–4 минут. Солить грибы не нужно (чтобы не пускали лишний сок). Очищенный картофель нарежьте кубиками или соломкой. Обжарьте его в небольшом количестве растительного масла: без крышки до полуготовности. Картофель должен быть немного подрумяненным. В воду, где варятся сухие грибы, добавьте картофель, отварите всё почти до готовности. Добавьте овощную пассеровку и грибы. По желанию можно покрошить любимую зелень. Посолите и добавьте отварные макароны и специи по вкусу. При желании за 2 минуты до готовности можно добавить сметану.

Такой старинный метод приготовления дает много: и насыщенный грибной аромат, и яркий вкус, и красивый вид. В общем, попробовать однозначно стоит. Такое первое я обычно подаю с жареными гренками, натертыми чесноком. Вкуснятина готова! Ранее мы писали, как приготовить необычные, но очень вкусные голубцы в луке.