Так вкусно из обыкновенной свеклы. Без майонеза: салат «Свекла в огороде»

Свекла — это полезный и вкусный овощ, способный вылечить множество заболеваний. Например, свекла помогает справляться с раковыми клетками и камнями в почках.

В древности свеклу не употребляли в пищу на постоянной основе. Этот овощ ели лишь при болезнях. Свекла считалась лекарством, причем достаточно дорогим. Лечение свеклой могли себе позволить только люди с достатком. Также овощ часто приносили в дар божествам. Этот овощ был дорогим.

Сейчас свеклу можно встретить на огороде любого человека. Стоит научиться готовить из свеклы простые полезные салаты.

Ингредиенты для салата “Свекла в огороде”:

свекла — шт.;

огурец — 2 шт.;

листья салата;

укроп — пучок;

петрушка — пучок;

лук красный — ½ шт.;

растительное масло — 4 ст.л.;

чеснок — 2 зубчика;

уксус бальзамический — ст.л.;

соль — ½ ч. л.

Приготовление салата “Свекла в огороде”:

Отвариваем свеклу и очищаем, нарезаем свеклу тонкими полукольцами. Огурцы нарезаем тонкими кольцами, выкладываем в салатник вместе со свеклой.

Режем четверть кольцами красный лук. Шинкуем мелко петрушку и укроп, руками рвем листья салата. К свекле и огурцам кладем лук, зелень и листья салата.

Для заправки смешиваем растительное масло и бальзамический уксус, пропускаем в смесь через пресс зубчики чеснока. Посыпаем заправку солью и черным молотым перцем.

Заправляем салат, перемешиваем.

Получается быстрый и полезный салат из свеклы. Он диетический, так как не содержит вредного для фигуры майонеза.