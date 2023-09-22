Так вкусно из обыкновенной свеклы. Без майонеза: салат «Свекла в огороде»

Свекла — это полезный и вкусный овощ, способный вылечить множество заболеваний. Например, свекла помогает справляться с раковыми клетками и камнями в почках.
В древности свеклу не употребляли в пищу на постоянной основе. Этот овощ ели лишь при болезнях. Свекла считалась лекарством, причем достаточно дорогим. Лечение свеклой могли себе позволить только люди с достатком. Также овощ часто приносили в дар божествам. Этот овощ был дорогим.
Сейчас свеклу можно встретить на огороде любого человека. Стоит научиться готовить из свеклы простые полезные салаты.
Ингредиенты для салата “Свекла в огороде”:
- свекла — шт.;
- огурец — 2 шт.;
- листья салата;
- укроп — пучок;
- петрушка — пучок;
- лук красный — ½ шт.;
- растительное масло — 4 ст.л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- уксус бальзамический — ст.л.;
- соль — ½ ч. л.
Приготовление салата “Свекла в огороде”:
Отвариваем свеклу и очищаем, нарезаем свеклу тонкими полукольцами. Огурцы нарезаем тонкими кольцами, выкладываем в салатник вместе со свеклой.
Режем четверть кольцами красный лук. Шинкуем мелко петрушку и укроп, руками рвем листья салата. К свекле и огурцам кладем лук, зелень и листья салата.
Для заправки смешиваем растительное масло и бальзамический уксус, пропускаем в смесь через пресс зубчики чеснока. Посыпаем заправку солью и черным молотым перцем.
Заправляем салат, перемешиваем.
Получается быстрый и полезный салат из свеклы. Он диетический, так как не содержит вредного для фигуры майонеза.