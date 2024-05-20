Так вы еще не пробовали: рецепт закуски из кабачка, перед которой никто не устоит

Жареные кабачки являются вкусными сами по себе. Однако они станут настоящим шедевром, если подобрать правильную начинку.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Плавленый сыр придаст кабачкам нежного сливочного вкуса. Такое блюдо вполне достойно даже праздничного стола.

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Кабачковые сэндвичи с сыром

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 молодых кабачка;

– 2 яйца;

– 2 – 3 столовые ложки муки;

– 50 – 70 граммов панировочных сухарей.

Начинка:

– 2 плавленых сырка;

– 1 небольшой помидор;

– 1 вареное яйцо;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– майонез, соль, перец по вкусу.

Смотрите, как приготовить закуску из кабачка: видео

Приготовление:

Кабачок нарежьте кружочками толщиной 1 сантиметр и посыпьте солью. Одно яйцо сварите. Кружочек кабачка обваляйте в муке, далее – в яйце, а затем – в панировочных сухарях. Жарьте на растительном масле до золотистости. Для начинки плавленые сырки и яйцо натрите на терке, а болгарский перец мелко нарежьте. Соедините ингредиенты и добавьте выжатый чеснок, майонез, соль и перец. Сформируйте «сэндвичи» из двух кабачков и начинки.

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