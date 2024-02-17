Такая выпечка всегда идёт на ура. Это так просто: вкусное печенье с начинкой из творога

Печенье стало одним из символов кулинарной эпохи XIX века. Этот простой продукт покорил большое количество европейских стран. В каждом государстве кондитеры старались создать необычное печенье для элиты общества. Для королевских и императорских семей были свои кондитеры, которые специально под заказ выпекали особый вид печенья с символикой и гербами. Такое печенье подавалось на приемах и на балах. Удовольствие такого десерта стоило больших денег.

Сейчас позволить себе вкусное печенье может каждый. На прилавках магазинов мы наблюдаем огромный выбор печенья. Но, стоит все же уметь готовить домашнее, так как это печенье не сравнится с покупным.

Ингредиенты теста для творожного печенья:

сливочное масло — 100 г;

сметана — 100 г;

сахар — 30 г;

мука — 240 г;

разрыхлитель — ½ ч.л.;

куркума — 1/4 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

творог — 160 г;

желток;

сахар — 40 г;

ванилин — щепотка.

Приготовление творожного печенья:

Смешиваем в таре мягкое сливочное масло со сметаной и сахаром до растворения песчинок. Просеиваем в смесь муку, разрыхлитель и куркуму, замешиваем эластичное и не липкое тесто.

Делим тесто на 12 частей, формируем шарики.

Оставляем под целлофаном тесто на 15 минут в холодильнике.

Для начинки смешиваем творог с желтком, сахаром и ванилином до однородности.

Раскатываем каждый шарик в лепешки по 11 см в диаметре. Выкладываем в середину лепешек начинку.

Складываем тесто вдвое, запечатываем внутри начинку, по краям проходимся вилкой. Выкладываем печенье на противень с пергаментом.

Выпекаем печенье при 180 градусах 20 минут.

Рекомендуем после приготовления посыпать печенье сахарной пудрой. Получается вкусное сладкое творожное печенье.