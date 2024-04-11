Свиная печень – это питательное и вкусное блюдо, которое можно приготовить с различными приправами и добавками. Она содержит много железа, белка и витаминов, что делает ее ценным продуктом для рациона, как взрослых, так и самых маленьких членов семьи. Для приготовления блюд из свиной печени вам понадобятся сама печень, лук, чеснок, морковь, специи и зелень. Печенка имеет нежный вкус и аромат, поэтому ее удобно комбинировать с различными ингредиентами и всевозможными гарнирами, которые вам нравятся: крупы, паста или печеные овощи. Подавать свиную печень можно как горячим блюдом, дополнив рисом или картофелем, так и в холодном виде, нарезав тонкими ломтиками и украсив зеленью. Во многих кухнях мира свиная печень считается деликатесом и готовится с добавлением ароматных специй и соусов. Важно приготовить мясо таким образом, чтобы оно было нежным и сочным. Вы можете экспериментировать с добавлением новых приправ и соусов, чтобы создать уникальный вкус блюда из свиной печени.

Свиная печень с луком и морковью на сковороде

Свиная печень с морковью и луком на сковороде – это простое и вкусное блюдо, которое отлично подойдет как для обеда, так и для ужина, особенно в сочетании с вашим любимым гарниром. Сочная печенка прекрасно гармонирует с питательными корнеплодами и создает неповторимый вкус. Быстрое приготовление делает этот рецепт отличным выбором для занятых людей.

Ингредиенты –+4 порц.

Свиная печень 600 гр.

Лук репчатый 3 шт.

Морковь 1 шт.

Масло подсолнечное для жарки

Молоко коровье 500 мл.

Специи и Приправы по вкусу

Соль по вкусу

Шаги 150 мин.

Как вкусно приготовить свиную печень? Свиной субпродукт зачищаем от пленок и сосудов, промываем и режем на кусочки со сторонами в 3-4 сантиметра. Выкладываем нарезку в глубокую миску и заливаем молоком. Активно перемешиваем. Оставляем на столе на 60 минут, после чего повторно промываем. Выкладываем печенку на сковороду с горячим подсолнечным маслом и обжариваем 40 минут под крышкой на минимальном пламени. По истечении указанного времени убираем крышку и выпариваем жидкость на протяжении 5-7 минут. Добавляем полукольца репчатого лука и тертую морковку. Часто помешивая, жарим компоненты до размягчения и посыпаем солью. Приятного аппетита!

Паштет из свиной печени в домашних условиях

Паштет из свиной печени в домашних условиях – это изысканное и питательное блюдо, которое можно приготовить с минимальными усилиями. Удивите гостей домашним паштетом, который не только вкусный, но и полезный. Сочетание различных специй делает этот рецепт особенно интересным для любителей нестандартных вкусов.

Время готовки – 2 ч. 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Печенка свиная – 300 гр.

Морковка – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Масло растительное – для жарки.

Лук зеленый – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Под струей воды ополаскиваем печень и очищенные корнеплоды.

2) На крупные сегменты режем печень, мелко рубим овощи.

3) Морковку с луком обжариваем на разогретом растительном масле до размягчения и золотистости.

4) Субпродукт заливаем холодной водой и оставляем на 120 минут, дабы избавиться от горечи.

5) Далее печень выкладываем на сковородку с растительным маслом и жарим 20-25 минут. Добавляем сливочное масло и продолжаем термическую обработку еще 10-15 минут.

6) Овощи и печенку пробиваем блендером до гладкости и однородности, и добавляем соль и перец.

7) Перекладываем паштет в сервировочную посуду и подаем. Приятного вам аппетита!

Жареная свиная печень с луком на сковороде

Жареная свиная печень с луком на сковороде – это простое и сытное блюдо, которое отлично подойдет к столу, как горячая закуска или основное блюдо. Хрустящая корочка печени в сочетании с луком покорит сердца даже самых привередливых гурманов. Рецепт идеально подходит для быстрого приготовления в будний день.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Печень свиная – 600 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Морковь – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Очищенную морковь натираем при помощи терки с крупными отверстиями.

2) Головку лука нарезаем полу либо четверть кольцами.

3) Предварительно замоченную печень ополаскиваем и нарезаем кусками со сторонами по четыре сантиметра.

4) Высыпаем мясо на сковородку с горячим растительным маслом и жарим 3 минуты, посыпаем молотым перцем, солью и переворачиваем.

5) Через 5 минут добавляем овощи и перемешиваем состав, готовим на среднем огне, периодически помешивая, около 20 минут.

6) Горячее блюдо раскладываем по порционным тарелкам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Печеночный торт из свиной печени в домашних условиях

Печеночный торт из свиной печени в домашних условиях – это необычное и оригинальное блюдо, которое точно порадует всех членов семьи и удивит гостей. Сочная печень, измельченная в кашицу и обжаренная в виде блинов, изумительно сочетается с насыщенными ароматами и вкусами овощей, чеснока и зелени.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Печень свиная – 500 гр.

Яйцо – 2 шт.

Молоко коровье – 100 мл.

Мука – 5 ст.л.

Морковка – 200 гр.

Чеснок – 4 зуб.

Майонез – 5 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Укроп – 20 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Зачищаем печень от пленок и протоков, промываем вместе с зеленью и обсушиваем любым удобным способом. Очищаем морковь и чеснок, просеиваем муку.

2) Морковку заливаем водой и доводим до кипения, солим и провариваем 20 минут.

3) Прокручиваем субпродукт через мясорубку с мелкой решеткой и перекладываем в глубокую емкость.

4) Добавляем яйца, муку, молоко, перец и соль – взбалтываем до равномерного распределения составляющих.

5) Дополняем «фарш» чесноком, пропущенным через пресс.

6) Отварную морковь натираем на терке и смешиваем с рубленым укропом.

7) Поливаем овощи майонезом и активно перемешиваем, слегка солим.

Жарим блины: промазываем сковородку тонким слоем подсолнечного масла и выливаем половник печеночной массы, распределяем по поверхности и жарим по 2 минуты с каждой стороны. Аналогичным образом поступаем со всем тестом.

9) Собираем торт: покрываем блины начинкой и укладываем стопкой.

10) Убираем в холодильник на два часа для пропитки, а после подаем к столу, нарезав порционными кусочками. Приятного аппетита!

Салат из свиной печени

Салат из свиной печени – это легкое и вкусное блюдо, которое придется по вкусу, как детям, так и взрослым. Нежные кусочки печени в сочетании с сочными свежими и маринованными овощами создают яркую и аппетитную композицию. Благодаря простому рецепту и доступным ингредиентам, эта закуска станет отличным выбором для сбалансированного приема пищи.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Печень свиная отварная – 400 гр.

Кукуруза консервированная – 1 банка.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Огурец маринованный – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Лук очищаем и режем перьями, пассеруем на растительном масле до светло-коричневого оттенка.

2) В глубокую миску натираем на крупной терке печень.

3) Добавляем мелкие кубики мякоти сладкого перца и сладкие зерна кукурузы.

4) Следом отправляем тертый огурец и морковь, остывший лук.

5) Посыпаем составляющие солью и заправляем майонезом.

6) К столу подаем порционно либо в общем блюде. Готовьте и получайте удовольствие!

Тушеная свиная печень в сметане

Тушеная свиная печень в сметане – это нежное и ароматное блюдо, которое подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Сметана придает печенке невероятно мягкую текстуру и приятный сливочный аромат. Рецепт отличается простотой приготовления, что делает его идеальным выбором для занятых хозяек.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Печень свиная – 400 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Сметана – 200 гр.

Вода – 200 мл.

Молоко коровье – 200 мл.

Масло подсолнечное – для жарки.

Лавровый лист – 2 шт.

Орех мускатный молотый – 2 гр.

Травы сушеные – 2 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Подготавливаем продукты: очищаем овощи и ополаскиваем, промываем печенку.

2) Субпродукт режем на кусочки среднего размера.

3) Печень выкладываем в миску и заливаем молоком, даем печень и обжариваем около 5 минут на среднем огне до появления золотистости.

5) Засыпаем в жаропрочную посуду четверть кольца лука, мешаем и томим 5-7 минут.

6) Дополняем состав стаканом воды, сметаной и приправами, доводим до кипения и убавляем нагрев до минимального. Тушим под крышкой 30 минут, затем засыпаем рубленый чеснок и соль.

7) Подаем к столу. Приятного аппетита!

Гуляш из свиной печени

Гуляш из свиной печени – это сытное и насыщенное блюдо, которое отлично подойдет для ужина после длинного рабочего дня. Ароматный гуляш в томатном соке с ароматными специями и луком разнообразит ваше меню. Приготовление этого блюда не займет много времени, а результат порадует вас и ваших близких.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Печень свиная – 700 гр.

Сок томатный – 600 мл.

Лук репчатый – 2 шт.

Мука – 4 ст.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Печень зачищаем от протоков и пленок, по желанию вымачиваем в молоке.

2) Мясо нарезаем брусками, очищенные головки лука – полукольцами.

3) Засыпаем печень мукой и активно перемешиваем, стараясь покрыть каждый ломтик.

4) Обжариваем печень на разогретом растительном масле до появления характерной корочки.

5) Всыпаем луковую нарезку и слегка пассеруем.

6) Заливаем компоненты томатным соком, добавляем лаврушку, соль и черный перец – томим под крышкой 10-12 минут.

7) Аппетитный гуляш раскладываем по тарелкам с гарниром и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Печеночные котлеты из свиной печени

Печеночные котлеты из свиной печени – это оригинальное и сытное блюдо, которое точно придется по вкусу всей семье. Нежные котлеты с необычным вкусом печени будут отличным выбором для разнообразия привычного рациона. Гарнир к котлетам может быть любым, что делает этот рецепт универсальным и интересным.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Печень свиная – 400 гр.

Яйцо – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Манка – 3-4 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

1) Промытую и обсушенную печень режем на произвольные кусочки.

2) Аналогично поступаем с репчатым луком.

3) Измельченные ингредиенты перекладываем в чашу блендера и пюрируем.

4) Добавляем яйцо, молотый перец и соль – смешиваем.

5) Вмешиваем манку и оставляем состав на 15 минут. Далее всыпаем муку и перемешиваем до однородности.

6) Выкладываем фарш столовой ложкой на дно горячей сковороды с растительным маслом.

7) Обжариваем с двух сторон до румяной корочки и подаем к столу. Приятного аппетита!

Печень свиная с луком и майонезом

Печень свиная с луком и майонезом – это вкусное и питательное блюдо, которое можно подать как холодное блюдо или горячее. Сочная печень с ароматным луком, заправленная майонезом, прекрасно дополнит любое блюдо. Рецепт не требует сложных ингредиентов или длительного процесса приготовления, что делает его отличным выбором для быстрого ужина.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Печень свиная – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Майонез – 3 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Молоко коровье – 2 ст.

Мука – 2 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1) Зачищенную от протоков печень промываем и обсушиваем, режем кубиком и панируем в муке.

2) Выкладываем основной компонент на сковороду с разогретым растительным маслом.

3) Спустя 5 минут ломтики переворачиваем и посыпаем мелко нарезанным репчатым луком.

4) Томим в течение 5-7 минут и вводим молоко и майонез.

5) Состав перемешиваем и доводим до кипения. Тушим на медленном огне под крышкой 20 минут и солим. Приятного аппетита!

Печеночный рулет из свиной печени

Печеночный рулет из свиной печени – это оригинальное и необычное блюдо, которое удивит ваших гостей своим вкусом и внешним видом. Нежная печень в сочетании со специями и зеленью, свернутая в форме рулета с начинкой, создает неповторимый вкус. Этот рецепт позволит вам порадовать близких необычным угощением, которое запомнится надолго.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Печень свиная – 500 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Сыр творожный – 250 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Масло растительное – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) В первую очередь очищаем и промываем корнеплоды. Морковь натираем на терке, а лук мелко рубим.

2) Печенку тщательно промываем и насухо промакиваем, нарезаем кубиками среднего размера.

3) Разогреваем растительное масло и обжариваем печень до изменения оттенка.

4) К субпродукту высыпаем лук и пассеруем до прозрачности, теперь добавляем морковку и доводим до размягчения.

5) Печенку с овощами перекладываем в блендер, следом сливочное масло и пробиваем до консистенции пюре, солим.

6) Полученную массу распределяем по листу фольги, формируя прямоугольник толщиной около одного сантиметра.

7) Поверхность смазываем творожным сыром и сворачиваем плотный рулет. Убираем в холод для стабилизации на 1-2 часа.

8. Готовый рулет подаем к столу, нарезав порционными кусочки. Приятного аппетита!