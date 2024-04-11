Свиная печень – это питательное и вкусное блюдо, которое можно приготовить с различными приправами и добавками. Она содержит много железа, белка и витаминов, что делает ее ценным продуктом для рациона, как взрослых, так и самых маленьких членов семьи. Для приготовления блюд из свиной печени вам понадобятся сама печень, лук, чеснок, морковь, специи и зелень. Печенка имеет нежный вкус и аромат, поэтому ее удобно комбинировать с различными ингредиентами и всевозможными гарнирами, которые вам нравятся: крупы, паста или печеные овощи. Подавать свиную печень можно как горячим блюдом, дополнив рисом или картофелем, так и в холодном виде, нарезав тонкими ломтиками и украсив зеленью. Во многих кухнях мира свиная печень считается деликатесом и готовится с добавлением ароматных специй и соусов. Важно приготовить мясо таким образом, чтобы оно было нежным и сочным. Вы можете экспериментировать с добавлением новых приправ и соусов, чтобы создать уникальный вкус блюда из свиной печени.
Свиная печень с луком и морковью на сковороде
Свиная печень с морковью и луком на сковороде – это простое и вкусное блюдо, которое отлично подойдет как для обеда, так и для ужина, особенно в сочетании с вашим любимым гарниром. Сочная печенка прекрасно гармонирует с питательными корнеплодами и создает неповторимый вкус. Быстрое приготовление делает этот рецепт отличным выбором для занятых людей.
Ингредиенты –+4 порц.
- Свиная печень 600 гр.
- Лук репчатый 3 шт.
- Морковь 1 шт.
- Масло подсолнечное для жарки
- Молоко коровье 500 мл.
- Специи и Приправы по вкусу
- Соль по вкусу
Шаги 150 мин.
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Как вкусно приготовить свиную печень? Свиной субпродукт зачищаем от пленок и сосудов, промываем и режем на кусочки со сторонами в 3-4 сантиметра.
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Выкладываем нарезку в глубокую миску и заливаем молоком.
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Активно перемешиваем.
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Оставляем на столе на 60 минут, после чего повторно промываем.
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Выкладываем печенку на сковороду с горячим подсолнечным маслом и обжариваем 40 минут под крышкой на минимальном пламени.
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По истечении указанного времени убираем крышку и выпариваем жидкость на протяжении 5-7 минут.
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Добавляем полукольца репчатого лука и тертую морковку.
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Часто помешивая, жарим компоненты до размягчения и посыпаем солью. Приятного аппетита!
Паштет из свиной печени в домашних условиях
Паштет из свиной печени в домашних условиях – это изысканное и питательное блюдо, которое можно приготовить с минимальными усилиями. Удивите гостей домашним паштетом, который не только вкусный, но и полезный. Сочетание различных специй делает этот рецепт особенно интересным для любителей нестандартных вкусов.
Время готовки – 2 ч. 45 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Печенка свиная – 300 гр.
- Морковка – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Масло растительное – для жарки.
- Лук зеленый – 30 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
1) Под струей воды ополаскиваем печень и очищенные корнеплоды.
2) На крупные сегменты режем печень, мелко рубим овощи.
3) Морковку с луком обжариваем на разогретом растительном масле до размягчения и золотистости.
4) Субпродукт заливаем холодной водой и оставляем на 120 минут, дабы избавиться от горечи.
5) Далее печень выкладываем на сковородку с растительным маслом и жарим 20-25 минут. Добавляем сливочное масло и продолжаем термическую обработку еще 10-15 минут.
6) Овощи и печенку пробиваем блендером до гладкости и однородности, и добавляем соль и перец.
7) Перекладываем паштет в сервировочную посуду и подаем. Приятного вам аппетита!
Жареная свиная печень с луком на сковороде
Жареная свиная печень с луком на сковороде – это простое и сытное блюдо, которое отлично подойдет к столу, как горячая закуска или основное блюдо. Хрустящая корочка печени в сочетании с луком покорит сердца даже самых привередливых гурманов. Рецепт идеально подходит для быстрого приготовления в будний день.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 3-4.
Ингредиенты:
- Печень свиная – 600 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль – 1 ч.л.
- Морковь – 1 шт.
- Масло растительное – для жарки.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
1) Очищенную морковь натираем при помощи терки с крупными отверстиями.
2) Головку лука нарезаем полу либо четверть кольцами.
3) Предварительно замоченную печень ополаскиваем и нарезаем кусками со сторонами по четыре сантиметра.
4) Высыпаем мясо на сковородку с горячим растительным маслом и жарим 3 минуты, посыпаем молотым перцем, солью и переворачиваем.
5) Через 5 минут добавляем овощи и перемешиваем состав, готовим на среднем огне, периодически помешивая, около 20 минут.
6) Горячее блюдо раскладываем по порционным тарелкам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!
Печеночный торт из свиной печени в домашних условиях
Печеночный торт из свиной печени в домашних условиях – это необычное и оригинальное блюдо, которое точно порадует всех членов семьи и удивит гостей. Сочная печень, измельченная в кашицу и обжаренная в виде блинов, изумительно сочетается с насыщенными ароматами и вкусами овощей, чеснока и зелени.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 6-8.
Ингредиенты:
- Печень свиная – 500 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Молоко коровье – 100 мл.
- Мука – 5 ст.л.
- Морковка – 200 гр.
- Чеснок – 4 зуб.
- Майонез – 5 ст.л.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Укроп – 20 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
1) Зачищаем печень от пленок и протоков, промываем вместе с зеленью и обсушиваем любым удобным способом. Очищаем морковь и чеснок, просеиваем муку.
2) Морковку заливаем водой и доводим до кипения, солим и провариваем 20 минут.
3) Прокручиваем субпродукт через мясорубку с мелкой решеткой и перекладываем в глубокую емкость.
4) Добавляем яйца, муку, молоко, перец и соль – взбалтываем до равномерного распределения составляющих.
5) Дополняем «фарш» чесноком, пропущенным через пресс.
6) Отварную морковь натираем на терке и смешиваем с рубленым укропом.
7) Поливаем овощи майонезом и активно перемешиваем, слегка солим.
Жарим блины: промазываем сковородку тонким слоем подсолнечного масла и выливаем половник печеночной массы, распределяем по поверхности и жарим по 2 минуты с каждой стороны. Аналогичным образом поступаем со всем тестом.
9) Собираем торт: покрываем блины начинкой и укладываем стопкой.
10) Убираем в холодильник на два часа для пропитки, а после подаем к столу, нарезав порционными кусочками. Приятного аппетита!
Салат из свиной печени
Салат из свиной печени – это легкое и вкусное блюдо, которое придется по вкусу, как детям, так и взрослым. Нежные кусочки печени в сочетании с сочными свежими и маринованными овощами создают яркую и аппетитную композицию. Благодаря простому рецепту и доступным ингредиентам, эта закуска станет отличным выбором для сбалансированного приема пищи.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Печень свиная отварная – 400 гр.
- Кукуруза консервированная – 1 банка.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Огурец маринованный – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Майонез – по вкусу.
Процесс приготовления:
1) Лук очищаем и режем перьями, пассеруем на растительном масле до светло-коричневого оттенка.
2) В глубокую миску натираем на крупной терке печень.
3) Добавляем мелкие кубики мякоти сладкого перца и сладкие зерна кукурузы.
4) Следом отправляем тертый огурец и морковь, остывший лук.
5) Посыпаем составляющие солью и заправляем майонезом.
6) К столу подаем порционно либо в общем блюде. Готовьте и получайте удовольствие!
Тушеная свиная печень в сметане
Тушеная свиная печень в сметане – это нежное и ароматное блюдо, которое подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Сметана придает печенке невероятно мягкую текстуру и приятный сливочный аромат. Рецепт отличается простотой приготовления, что делает его идеальным выбором для занятых хозяек.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 2-3.
Ингредиенты:
- Печень свиная – 400 гр.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Чеснок – 4 зуб.
- Сметана – 200 гр.
- Вода – 200 мл.
- Молоко коровье – 200 мл.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Орех мускатный молотый – 2 гр.
- Травы сушеные – 2 гр.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
1) Подготавливаем продукты: очищаем овощи и ополаскиваем, промываем печенку.
2) Субпродукт режем на кусочки среднего размера.
3) Печень выкладываем в миску и заливаем молоком, даем печень и обжариваем около 5 минут на среднем огне до появления золотистости.
5) Засыпаем в жаропрочную посуду четверть кольца лука, мешаем и томим 5-7 минут.
6) Дополняем состав стаканом воды, сметаной и приправами, доводим до кипения и убавляем нагрев до минимального. Тушим под крышкой 30 минут, затем засыпаем рубленый чеснок и соль.
7) Подаем к столу. Приятного аппетита!
Гуляш из свиной печени
Гуляш из свиной печени – это сытное и насыщенное блюдо, которое отлично подойдет для ужина после длинного рабочего дня. Ароматный гуляш в томатном соке с ароматными специями и луком разнообразит ваше меню. Приготовление этого блюда не займет много времени, а результат порадует вас и ваших близких.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Печень свиная – 700 гр.
- Сок томатный – 600 мл.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Мука – 4 ст.л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
1) Печень зачищаем от протоков и пленок, по желанию вымачиваем в молоке.
2) Мясо нарезаем брусками, очищенные головки лука – полукольцами.
3) Засыпаем печень мукой и активно перемешиваем, стараясь покрыть каждый ломтик.
4) Обжариваем печень на разогретом растительном масле до появления характерной корочки.
5) Всыпаем луковую нарезку и слегка пассеруем.
6) Заливаем компоненты томатным соком, добавляем лаврушку, соль и черный перец – томим под крышкой 10-12 минут.
7) Аппетитный гуляш раскладываем по тарелкам с гарниром и снимаем пробу. Приятного аппетита!
Печеночные котлеты из свиной печени
Печеночные котлеты из свиной печени – это оригинальное и сытное блюдо, которое точно придется по вкусу всей семье. Нежные котлеты с необычным вкусом печени будут отличным выбором для разнообразия привычного рациона. Гарнир к котлетам может быть любым, что делает этот рецепт универсальным и интересным.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Печень свиная – 400 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Манка – 3-4 ст.л.
- Мука – 1 ст.л.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Процесс приготовления:
1) Промытую и обсушенную печень режем на произвольные кусочки.
2) Аналогично поступаем с репчатым луком.
3) Измельченные ингредиенты перекладываем в чашу блендера и пюрируем.
4) Добавляем яйцо, молотый перец и соль – смешиваем.
5) Вмешиваем манку и оставляем состав на 15 минут. Далее всыпаем муку и перемешиваем до однородности.
6) Выкладываем фарш столовой ложкой на дно горячей сковороды с растительным маслом.
7) Обжариваем с двух сторон до румяной корочки и подаем к столу. Приятного аппетита!
Печень свиная с луком и майонезом
Печень свиная с луком и майонезом – это вкусное и питательное блюдо, которое можно подать как холодное блюдо или горячее. Сочная печень с ароматным луком, заправленная майонезом, прекрасно дополнит любое блюдо. Рецепт не требует сложных ингредиентов или длительного процесса приготовления, что делает его отличным выбором для быстрого ужина.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Печень свиная – 500 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Майонез – 3 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Молоко коровье – 2 ст.
- Мука – 2 ст.л.
- Соль – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
1) Зачищенную от протоков печень промываем и обсушиваем, режем кубиком и панируем в муке.
2) Выкладываем основной компонент на сковороду с разогретым растительным маслом.
3) Спустя 5 минут ломтики переворачиваем и посыпаем мелко нарезанным репчатым луком.
4) Томим в течение 5-7 минут и вводим молоко и майонез.
5) Состав перемешиваем и доводим до кипения. Тушим на медленном огне под крышкой 20 минут и солим. Приятного аппетита!
Печеночный рулет из свиной печени
Печеночный рулет из свиной печени – это оригинальное и необычное блюдо, которое удивит ваших гостей своим вкусом и внешним видом. Нежная печень в сочетании со специями и зеленью, свернутая в форме рулета с начинкой, создает неповторимый вкус. Этот рецепт позволит вам порадовать близких необычным угощением, которое запомнится надолго.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 20-25 мин.
Порции – 10.
Ингредиенты:
- Печень свиная – 500 гр.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Сыр творожный – 250 гр.
- Масло сливочное – 30 гр.
- Масло растительное – 30 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
1) В первую очередь очищаем и промываем корнеплоды. Морковь натираем на терке, а лук мелко рубим.
2) Печенку тщательно промываем и насухо промакиваем, нарезаем кубиками среднего размера.
3) Разогреваем растительное масло и обжариваем печень до изменения оттенка.
4) К субпродукту высыпаем лук и пассеруем до прозрачности, теперь добавляем морковку и доводим до размягчения.
5) Печенку с овощами перекладываем в блендер, следом сливочное масло и пробиваем до консистенции пюре, солим.
6) Полученную массу распределяем по листу фольги, формируя прямоугольник толщиной около одного сантиметра.
7) Поверхность смазываем творожным сыром и сворачиваем плотный рулет. Убираем в холод для стабилизации на 1-2 часа.
8. Готовый рулет подаем к столу, нарезав порционными кусочки. Приятного аппетита!