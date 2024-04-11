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Блюда из свиной печени

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Блюда из свиной печени

Свиная печень – это питательное и вкусное блюдо, которое можно приготовить с различными приправами и добавками. Она содержит много железа, белка и витаминов, что делает ее ценным продуктом для рациона, как взрослых, так и самых маленьких членов семьи. Для приготовления блюд из свиной печени вам понадобятся сама печень, лук, чеснок, морковь, специи и зелень. Печенка имеет нежный вкус и аромат, поэтому ее удобно комбинировать с различными ингредиентами и всевозможными гарнирами, которые вам нравятся: крупы, паста или печеные овощи. Подавать свиную печень можно как горячим блюдом, дополнив рисом или картофелем, так и в холодном виде, нарезав тонкими ломтиками и украсив зеленью.  Во многих кухнях мира свиная печень считается деликатесом и готовится с добавлением ароматных специй и соусов. Важно приготовить мясо таким образом, чтобы оно было нежным и сочным. Вы можете экспериментировать с добавлением новых приправ и соусов, чтобы создать уникальный вкус блюда из свиной печени.

Свиная печень с луком и морковью на сковороде

Свиная печень с морковью и луком на сковороде – это простое и вкусное блюдо, которое отлично подойдет как для обеда, так и для ужина, особенно в сочетании с вашим любимым гарниром. Сочная печенка прекрасно гармонирует с питательными корнеплодами и создает неповторимый вкус. Быстрое приготовление делает этот рецепт отличным выбором для занятых людей.

Блюда из свиной печени

Ингредиенты –+4 порц.

  • Свиная печень 600 гр.
  • Лук репчатый 3 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Масло подсолнечное  для жарки
  • Молоко коровье 500 мл.
  • Специи и Приправы  по вкусу
  • Соль  по вкусу

Шаги 150 мин.

  1. Блюда из свиной печени

    Как вкусно приготовить свиную печень? Свиной субпродукт зачищаем от пленок и сосудов, промываем и режем на кусочки со сторонами в 3-4 сантиметра.

  2. Блюда из свиной печени

    Выкладываем нарезку в глубокую миску и заливаем молоком.

  3. Блюда из свиной печени

    Активно перемешиваем.

  4. Блюда из свиной печени

    Оставляем на столе на 60 минут, после чего повторно промываем.

  5. Блюда из свиной печени

    Выкладываем печенку на сковороду с горячим подсолнечным маслом и обжариваем 40 минут под крышкой на минимальном пламени.

  6. Блюда из свиной печени

    По истечении указанного времени убираем крышку и выпариваем жидкость на протяжении 5-7 минут.

  7. Блюда из свиной печени

    Добавляем полукольца репчатого лука и тертую морковку.

  8. Блюда из свиной печени

    Часто помешивая, жарим компоненты до размягчения и посыпаем солью. Приятного аппетита!

Паштет из свиной печени в домашних условиях

Паштет из свиной печени в домашних условиях – это изысканное и питательное блюдо, которое можно приготовить с минимальными усилиями. Удивите гостей домашним паштетом, который не только вкусный, но и полезный. Сочетание различных специй делает этот рецепт особенно интересным для любителей нестандартных вкусов.

Время готовки – 2 ч. 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Печенка свиная – 300 гр.
  • Морковка – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Лук зеленый – 30 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Под струей воды ополаскиваем печень и очищенные корнеплоды.

Блюда из свиной печени

2) На крупные сегменты режем печень, мелко рубим овощи.

Блюда из свиной печени

3) Морковку с луком обжариваем на разогретом растительном масле до размягчения и золотистости.

Блюда из свиной печени

4) Субпродукт заливаем холодной водой и оставляем на 120 минут, дабы избавиться от горечи.

Блюда из свиной печени

5) Далее печень выкладываем на сковородку с растительным маслом и жарим 20-25 минут. Добавляем сливочное масло и продолжаем термическую обработку еще 10-15 минут.

Блюда из свиной печени

6) Овощи и печенку пробиваем блендером до гладкости и однородности, и добавляем соль и перец.

Блюда из свиной печени

7) Перекладываем паштет в сервировочную посуду и подаем. Приятного вам аппетита!

Блюда из свиной печени

Жареная свиная печень с луком на сковороде

Жареная свиная печень с луком на сковороде – это простое и сытное блюдо, которое отлично подойдет к столу, как горячая закуска или основное блюдо. Хрустящая корочка печени в сочетании с луком покорит сердца даже самых привередливых гурманов. Рецепт идеально подходит для быстрого приготовления в будний день.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Печень свиная – 600 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Очищенную морковь натираем при помощи терки с крупными отверстиями.

Блюда из свиной печени

2) Головку лука нарезаем полу либо четверть кольцами.

Блюда из свиной печени

3) Предварительно замоченную печень ополаскиваем и нарезаем кусками со сторонами по четыре сантиметра.

Блюда из свиной печени

4) Высыпаем мясо на сковородку с горячим растительным маслом и жарим 3 минуты, посыпаем молотым перцем, солью и переворачиваем.

Блюда из свиной печени

5) Через 5 минут добавляем овощи и перемешиваем состав, готовим на среднем огне, периодически помешивая, около 20 минут.

Блюда из свиной печени

6) Горячее блюдо раскладываем по порционным тарелкам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Блюда из свиной печени

Печеночный торт из свиной печени в домашних условиях

Печеночный торт из свиной печени в домашних условиях – это необычное и оригинальное блюдо, которое точно порадует всех членов семьи и удивит гостей. Сочная печень, измельченная в кашицу и обжаренная в виде блинов, изумительно сочетается с насыщенными ароматами и вкусами овощей, чеснока и зелени.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

  • Печень свиная – 500 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Молоко коровье – 100 мл.
  • Мука – 5 ст.л.
  • Морковка – 200 гр.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Майонез – 5 ст.л.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Укроп – 20 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Зачищаем печень от пленок и протоков, промываем вместе с зеленью и обсушиваем любым удобным способом. Очищаем морковь и чеснок, просеиваем муку.

Блюда из свиной печени

2) Морковку заливаем водой и доводим до кипения, солим и провариваем 20 минут.

Блюда из свиной печени

3) Прокручиваем субпродукт через мясорубку с мелкой решеткой и перекладываем в глубокую емкость.

Блюда из свиной печени

4) Добавляем яйца, муку, молоко, перец и соль – взбалтываем до равномерного распределения составляющих.

Блюда из свиной печени

5) Дополняем «фарш» чесноком, пропущенным через пресс.

Блюда из свиной печени

6) Отварную морковь натираем на терке и смешиваем с рубленым укропом.

Блюда из свиной печени

7) Поливаем овощи майонезом и активно перемешиваем, слегка солим.

Блюда из свиной печени

Блюда из свиной печени

Жарим блины: промазываем сковородку тонким слоем подсолнечного масла и выливаем половник печеночной массы, распределяем по поверхности и жарим по 2 минуты с каждой стороны. Аналогичным образом поступаем со всем тестом.

Блюда из свиной печени

9) Собираем торт: покрываем блины начинкой и укладываем стопкой.

Блюда из свиной печени

10) Убираем в холодильник на два часа для пропитки, а после подаем к столу, нарезав порционными кусочками. Приятного аппетита!

Блюда из свиной печени

Салат из свиной печени

Салат из свиной печени – это легкое и вкусное блюдо, которое придется по вкусу, как детям, так и взрослым. Нежные кусочки печени в сочетании с сочными свежими и маринованными овощами создают яркую и аппетитную композицию. Благодаря простому рецепту и доступным ингредиентам, эта закуска станет отличным выбором для сбалансированного приема пищи.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Печень свиная отварная – 400 гр.
  • Кукуруза консервированная – 1 банка.
  • Болгарский перец сладкий – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Огурец маринованный – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Лук очищаем и режем перьями, пассеруем на растительном масле до светло-коричневого оттенка.

Блюда из свиной печени

2) В глубокую миску натираем на крупной терке печень.

Блюда из свиной печени

3) Добавляем мелкие кубики мякоти сладкого перца и сладкие зерна кукурузы.

Блюда из свиной печени

4) Следом отправляем тертый огурец и морковь, остывший лук.

Блюда из свиной печени

5) Посыпаем составляющие солью и заправляем майонезом.

Блюда из свиной печени

6) К столу подаем порционно либо в общем блюде. Готовьте и получайте удовольствие!

Блюда из свиной печени

Тушеная свиная печень в сметане

Тушеная свиная печень в сметане – это нежное и ароматное блюдо, которое подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Сметана придает печенке невероятно мягкую текстуру и приятный сливочный аромат. Рецепт отличается простотой приготовления, что делает его идеальным выбором для занятых хозяек.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

  • Печень свиная – 400 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Сметана – 200 гр.
  • Вода – 200 мл.
  • Молоко коровье – 200 мл.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Орех мускатный молотый – 2 гр.
  • Травы сушеные – 2 гр.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Подготавливаем продукты: очищаем овощи и ополаскиваем, промываем печенку.

Блюда из свиной печени

2) Субпродукт режем на кусочки среднего размера.

Блюда из свиной печени

3) Печень выкладываем в миску и заливаем молоком, даем печень и обжариваем около 5 минут на среднем огне до появления золотистости.

Блюда из свиной печени

5) Засыпаем в жаропрочную посуду четверть кольца лука, мешаем и томим 5-7 минут.

Блюда из свиной печени

6) Дополняем состав стаканом воды, сметаной и приправами, доводим до кипения и убавляем нагрев до минимального. Тушим под крышкой 30 минут, затем засыпаем рубленый чеснок и соль.

Блюда из свиной печени

7) Подаем к столу. Приятного аппетита!

Блюда из свиной печени

Гуляш из свиной печени

Гуляш из свиной печени – это сытное и насыщенное блюдо, которое отлично подойдет для ужина после длинного рабочего дня. Ароматный гуляш в томатном соке с ароматными специями и луком разнообразит ваше меню. Приготовление этого блюда не займет много времени, а результат порадует вас и ваших близких.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Печень свиная – 700 гр.
  • Сок томатный – 600 мл.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Мука – 4 ст.л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) Печень зачищаем от протоков и пленок, по желанию вымачиваем в молоке.

Блюда из свиной печени

2) Мясо нарезаем брусками, очищенные головки лука – полукольцами.

Блюда из свиной печени

3) Засыпаем печень мукой и активно перемешиваем, стараясь покрыть каждый ломтик.

Блюда из свиной печени

4) Обжариваем печень на разогретом растительном масле до появления характерной корочки.

Блюда из свиной печени

5) Всыпаем луковую нарезку и слегка пассеруем.

Блюда из свиной печени

6) Заливаем компоненты томатным соком, добавляем лаврушку, соль и черный перец – томим под крышкой 10-12 минут.

Блюда из свиной печени

7) Аппетитный гуляш раскладываем по тарелкам с гарниром и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Блюда из свиной печени

Печеночные котлеты из свиной печени

Печеночные котлеты из свиной печени – это оригинальное и сытное блюдо, которое точно придется по вкусу всей семье. Нежные котлеты с необычным вкусом печени будут отличным выбором для разнообразия привычного рациона. Гарнир к котлетам может быть любым, что делает этот рецепт универсальным и интересным.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Печень свиная – 400 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Манка – 3-4 ст.л.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

1) Промытую и обсушенную печень режем на произвольные кусочки.

Блюда из свиной печени

2) Аналогично поступаем с репчатым луком.

Блюда из свиной печени

3) Измельченные ингредиенты перекладываем в чашу блендера и пюрируем.

Блюда из свиной печени

4) Добавляем яйцо, молотый перец и соль – смешиваем.

Блюда из свиной печени

5) Вмешиваем манку и оставляем состав на 15 минут. Далее всыпаем муку и перемешиваем до однородности.

Блюда из свиной печени

6) Выкладываем фарш столовой ложкой на дно горячей сковороды с растительным маслом.

Блюда из свиной печени

7) Обжариваем с двух сторон до румяной корочки и подаем к столу. Приятного аппетита!

Блюда из свиной печени

Печень свиная с луком и майонезом

Печень свиная с луком и майонезом – это вкусное и питательное блюдо, которое можно подать как холодное блюдо или горячее. Сочная печень с ароматным луком, заправленная майонезом, прекрасно дополнит любое блюдо. Рецепт не требует сложных ингредиентов или длительного процесса приготовления, что делает его отличным выбором для быстрого ужина.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Печень свиная – 500 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Молоко коровье – 2 ст.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1) Зачищенную от протоков печень промываем и обсушиваем, режем кубиком и панируем в муке.

Блюда из свиной печени

2) Выкладываем основной компонент на сковороду с разогретым растительным маслом.

Блюда из свиной печени

3) Спустя 5 минут ломтики переворачиваем и посыпаем мелко нарезанным репчатым луком.

Блюда из свиной печени

4) Томим в течение 5-7 минут и вводим молоко и майонез.

Блюда из свиной печени

5) Состав перемешиваем и доводим до кипения. Тушим на медленном огне под крышкой 20 минут и солим. Приятного аппетита!

Блюда из свиной печени

Печеночный рулет из свиной печени

Печеночный рулет из свиной печени – это оригинальное и необычное блюдо, которое удивит ваших гостей своим вкусом и внешним видом. Нежная печень в сочетании со специями и зеленью, свернутая в форме рулета с начинкой, создает неповторимый вкус. Этот рецепт позволит вам порадовать близких необычным угощением, которое запомнится надолго.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Печень свиная – 500 гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сыр творожный – 250 гр.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Масло растительное – 30 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1) В первую очередь очищаем и промываем корнеплоды. Морковь натираем на терке, а лук мелко рубим.

Блюда из свиной печени

2) Печенку тщательно промываем и насухо промакиваем, нарезаем кубиками среднего размера.

Блюда из свиной печени

3) Разогреваем растительное масло и обжариваем печень до изменения оттенка.

Блюда из свиной печени

4) К субпродукту высыпаем лук и пассеруем до прозрачности, теперь добавляем морковку и доводим до размягчения.

Блюда из свиной печени

5) Печенку с овощами перекладываем в блендер, следом сливочное масло и пробиваем до консистенции пюре, солим.

Блюда из свиной печени

6) Полученную массу распределяем по листу фольги, формируя прямоугольник толщиной около одного сантиметра.

Блюда из свиной печени

7) Поверхность смазываем творожным сыром и сворачиваем плотный рулет. Убираем в холод для стабилизации на 1-2 часа.

Блюда из свиной печени

8. Готовый рулет подаем к столу, нарезав порционными кусочки. Приятного аппетита!

Блюда из свиной печени

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