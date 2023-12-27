Такая закуска украсит любой праздничный стол. Сытные мясные рулетики: вкусно и оригинально

Праздничная закуска должна быть красивой, так как она присутствует на торжественном ужине. Кроме того, такая закуска должна привлекать гостей. Так быстрее блюдо съедается, а значит, не портится после торжества.
Но, многие не умеют делать красивые праздничные закуски. В чем причина? Трудно сказать, так как мнения людей расходятся. Кто-то не видит смысла делать красивую закуску, кто-то ссылается на то, что не умеет.
На самом деле украсить закуску легко. Для этого не нужно иметь каких-то определенных знаний. Создадим красивую классическую закуску на праздничный стол их рулетиков с ветчиной.
Ингредиенты для рулетиков с ветчиной:
- Ветчина — 10 пластин;
- Яйца отварные — 2 шт.;
- Куриное филе отварное — 50 г;
- Оливки — 100 г;
- Моцарелла — 10 шт.;
- Огурцы корнишоны — 10 шт.;
- Ананасы консервированные — 3 кольца;
- Помидоры черри — 10 шт.;
- Розмарин свежий — 5 веточек;
- Майонез — ст. л.;
- Чеснок — зубчик;
- Плавленый сыр — 30 г;
- Зеленый лук — 3 пера;
- Соль — ½ ч.л.
Приготовление рулетиков с ветчиной:
Натираем на крупной терке яйца, смешиваем с плавлеными сырками. Нарезаем мелко консервированные ананасы. Давим чеснок, мелко шинкуем и смешиваем с ананасами.
Нарезаем мелко куриное филе, смешиваем с ананасами, чесноком, сыром и яйцами. Солим смесь, перчим и заправляем майонезом, тщательно перемешиваем.
Выкладываем начинку в ветчину, сворачиваем в рулет.
При помощи перьев лука завязываем рулет в узелок.
Для подачи на плоскую тарелку выкладываем в круг на расстоянии друг от друга оливки. Между каждой оливкой располагаем огурчик и кусочек моцареллы.
Второй промежуток между оливками украшаем огурчиком и помидоркой черри. Можно в открытые промежутки добавлять еще оливок. Украшаем круг и овощей и сыра веточками розмарина.
В центр венка кладем рулетики с ветчиной. Получается красивая закуска на праздничный стол.