Такая закуска украсит любой праздничный стол. Сытные мясные рулетики: вкусно и оригинально

Праздничная закуска должна быть красивой, так как она присутствует на торжественном ужине. Кроме того, такая закуска должна привлекать гостей. Так быстрее блюдо съедается, а значит, не портится после торжества.

Но, многие не умеют делать красивые праздничные закуски. В чем причина? Трудно сказать, так как мнения людей расходятся. Кто-то не видит смысла делать красивую закуску, кто-то ссылается на то, что не умеет.

На самом деле украсить закуску легко. Для этого не нужно иметь каких-то определенных знаний. Создадим красивую классическую закуску на праздничный стол их рулетиков с ветчиной.

Ингредиенты для рулетиков с ветчиной:

Ветчина — 10 пластин;

Яйца отварные — 2 шт.;

Куриное филе отварное — 50 г;

Оливки — 100 г;

Моцарелла — 10 шт.;

Огурцы корнишоны — 10 шт.;

Ананасы консервированные — 3 кольца;

Помидоры черри — 10 шт.;

Розмарин свежий — 5 веточек;

Майонез — ст. л.;

Чеснок — зубчик;

Плавленый сыр — 30 г;

Зеленый лук — 3 пера;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление рулетиков с ветчиной:

Натираем на крупной терке яйца, смешиваем с плавлеными сырками. Нарезаем мелко консервированные ананасы. Давим чеснок, мелко шинкуем и смешиваем с ананасами.

Нарезаем мелко куриное филе, смешиваем с ананасами, чесноком, сыром и яйцами. Солим смесь, перчим и заправляем майонезом, тщательно перемешиваем.

Выкладываем начинку в ветчину, сворачиваем в рулет.

При помощи перьев лука завязываем рулет в узелок.

Для подачи на плоскую тарелку выкладываем в круг на расстоянии друг от друга оливки. Между каждой оливкой располагаем огурчик и кусочек моцареллы.

Второй промежуток между оливками украшаем огурчиком и помидоркой черри. Можно в открытые промежутки добавлять еще оливок. Украшаем круг и овощей и сыра веточками розмарина.

В центр венка кладем рулетики с ветчиной. Получается красивая закуска на праздничный стол.