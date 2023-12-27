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Такая закуска украсит любой праздничный стол. Сытные мясные рулетики: вкусно и оригинально

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Такая закуска украсит любой праздничный стол. Сытные мясные рулетики: вкусно и оригинально

Праздничная закуска должна быть красивой, так как она присутствует на торжественном ужине. Кроме того, такая закуска должна привлекать гостей. Так быстрее блюдо съедается, а значит, не портится после торжества.

Но, многие не умеют делать красивые праздничные закуски. В чем причина? Трудно сказать, так как мнения людей расходятся. Кто-то не видит смысла делать красивую закуску, кто-то ссылается на то, что не умеет.

На самом деле украсить закуску легко. Для этого не нужно иметь каких-то определенных знаний. Создадим красивую классическую закуску на праздничный стол их рулетиков с ветчиной.

Ингредиенты для рулетиков с ветчиной:

  • Ветчина — 10 пластин;
  • Яйца отварные — 2 шт.;
  • Куриное филе отварное — 50 г;
  • Оливки — 100 г;
  • Моцарелла — 10 шт.;
  • Огурцы корнишоны — 10 шт.;
  • Ананасы консервированные — 3 кольца;
  • Помидоры черри — 10 шт.;
  • Розмарин свежий — 5 веточек;
  • Майонез — ст. л.;
  • Чеснок — зубчик;
  • Плавленый сыр — 30 г;
  • Зеленый лук — 3 пера;
  • Соль — ½ ч.л.

Приготовление рулетиков с ветчиной:

Натираем на крупной терке яйца, смешиваем с плавлеными сырками. Нарезаем мелко консервированные ананасы. Давим чеснок, мелко шинкуем и смешиваем с ананасами.

Нарезаем мелко куриное филе, смешиваем с ананасами, чесноком, сыром и яйцами. Солим смесь, перчим и заправляем майонезом, тщательно перемешиваем.

Выкладываем начинку в ветчину, сворачиваем в рулет.

Такая закуска украсит любой праздничный стол. Сытные мясные рулетики: вкусно и оригинально

При помощи перьев лука завязываем рулет в узелок.

Такая закуска украсит любой праздничный стол. Сытные мясные рулетики: вкусно и оригинально

Для подачи на плоскую тарелку выкладываем в круг на расстоянии друг от друга оливки. Между каждой оливкой располагаем огурчик и кусочек моцареллы.

Второй промежуток между оливками украшаем огурчиком и помидоркой черри. Можно в открытые промежутки добавлять еще оливок. Украшаем круг и овощей и сыра веточками розмарина.

Такая закуска украсит любой праздничный стол. Сытные мясные рулетики: вкусно и оригинально

В центр венка кладем рулетики с ветчиной. Получается красивая закуска на праздничный стол.

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