Если муж от классических котлет нос не воротит, всё-таки хорошие воспоминания с детства влияют на пищевые привычки, то моим сыновьям это блюдо скормить практически нереально. В сравнении с румяными митболами оно проигрывает конкуренцию. Благо, овощное рагу с фрикадельками, которое так легко готовить, они принимают на ура. В этом мне повезло.

Не скажу, что мои дети привередливы в еде. Их вкусы дают мне возможность, к примеру, делать заготовки на неделю. Главное предварительно разузнать, чем бы им хотелось полакомиться после школы. Много чего из заготовок передает нам свекровь. Только вот за «утилизацию» ее котлет отвечаем исключительно мы с мужем.

Как приготовить овощное рагу с фрикадельками

На сама деле, указанный мною список ингредиентов может терпеть изменения в зависимости от ваших вкусов. К примеру, из овощей я добавляют только картофель с луком и морковью, а также кабачок и сладкий перец. Вы же могли бы дополнить его чесноком, баклажанов и цветной капустой. Так тоже будет очень вкусно!

Ингредиенты

Говяжий фарш250 г Картофель350 г Морковь1 шт. Лук1 шт. Кабачок2 шт. Болгарский перец1 шт. Томатная паста1 ст. л. Подсолнечное масло15 мл Вода600 мл Соль по вкусу

Приготовление

Фарш посолите, добавьте специи по вкусу. Например, смесь перцев, паприку или сухой чеснок. Я добавляют только соль. Перемешайте фарш и слепите из него фрикадельки по размеру, как на первой картинке. Овощи очистите и промойте. Нарежьте их средними кубиками. Обжарьте всё на разогретом масле в кастрюле с толстым дном. Добавьте в кастрюлю томатную пасту. Постепенно подливая воду, тушите овощи 10 минут. Переложите в кастрюлю фрикадельки. Готовьте рагу еще минут 15. Посолите и поперчите блюдо по вкусу, проверьте ингредиенты на готовность. Может понадобится еще минут 7 на медленном огне под крышкой до конца приготовления.

Сытное и интересное основное блюдо для ребенка и его родителя готово. Подавайте рагу к столу горячим вместе со сметаной и ломтиком хрустящего тоста. Как вам идея? Оцените рецепт от 1 до 10 в комментариях!