Если муж от классических котлет нос не воротит, всё-таки хорошие воспоминания с детства влияют на пищевые привычки, то моим сыновьям это блюдо скормить практически нереально. В сравнении с румяными митболами оно проигрывает конкуренцию. Благо, овощное рагу с фрикадельками, которое так легко готовить, они принимают на ура. В этом мне повезло.
Не скажу, что мои дети привередливы в еде. Их вкусы дают мне возможность, к примеру, делать заготовки на неделю. Главное предварительно разузнать, чем бы им хотелось полакомиться после школы. Много чего из заготовок передает нам свекровь. Только вот за «утилизацию» ее котлет отвечаем исключительно мы с мужем.
Как приготовить овощное рагу с фрикадельками
На сама деле, указанный мною список ингредиентов может терпеть изменения в зависимости от ваших вкусов. К примеру, из овощей я добавляют только картофель с луком и морковью, а также кабачок и сладкий перец. Вы же могли бы дополнить его чесноком, баклажанов и цветной капустой. Так тоже будет очень вкусно!
Ингредиенты
Говяжий фарш250 г Картофель350 г Морковь1 шт. Лук1 шт. Кабачок2 шт. Болгарский перец1 шт. Томатная паста1 ст. л. Подсолнечное масло15 мл Вода600 мл Соль по вкусу
Приготовление
- Фарш посолите, добавьте специи по вкусу. Например, смесь перцев, паприку или сухой чеснок. Я добавляют только соль. Перемешайте фарш и слепите из него фрикадельки по размеру, как на первой картинке.
Овощи очистите и промойте. Нарежьте их средними кубиками. Обжарьте всё на разогретом масле в кастрюле с толстым дном. Добавьте в кастрюлю томатную пасту. Постепенно подливая воду, тушите овощи 10 минут. Переложите в кастрюлю фрикадельки. Готовьте рагу еще минут 15. Посолите и поперчите блюдо по вкусу, проверьте ингредиенты на готовность. Может понадобится еще минут 7 на медленном огне под крышкой до конца приготовления.
Сытное и интересное основное блюдо для ребенка и его родителя готово. Подавайте рагу к столу горячим вместе со сметаной и ломтиком хрустящего тоста. Как вам идея? Оцените рецепт от 1 до 10 в комментариях!