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Такие вкусные, что хочется облизать тарелку: готовим роскошные фаршированные перцы без риса

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Такие вкусные, что хочется облизать тарелку: готовим роскошные фаршированные перцы без риса

Фаршированные перцы готовятся очень просто. Обычно в начинку добавляют рис, однако не в этом рецепте.

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Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь. Такие перцы вам точно понравятся.

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Фаршированные перцы

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 6 перцев;
– 400 граммов фарша;
– 2 луковицы;
– 2 морковки;
– 1 зубчик чеснока;
– паприка, карри, соль, перец по вкусу;
– масло для жарки.
Заливка:
– 250 миллилитров томата;
– 1 луковица;
– 2 морковки;
– 1 перец.

Смотрите, как приготовить фаршированные перцы: видео

Приготовление:

  1. Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Обжарьте на небольшом количестве масла до золотистой корочки. Добавьте фарш и натертый чеснок, посолите по вкусу. Обжаривайте 7 – 10 минут, после чего снимите с плиты.
  2. К фаршу добавьте любимые специи. Хорошо перемешайте.
  3. Перцы хорошо промойте и срежьте верхнюю часть с хвостиком. Очистите от семян и лишней кожуры, посолите и наполните поджаренным фаршем. Накройте «шапочкой».
  4. Для зажарки обжарьте мелко порезанный лук и натертую морковь до золотистой корочки, добавьте произвольно порезанный перец и томат.
  5. Залейте перцы заливкой и поставьте в разогретую до 180 градусов на 35 – 45 минут.

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