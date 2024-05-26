ГлавнаяРецептыТакие вкусные, что хочется облизать тарелку: готовим роскошные фаршированные перцы без риса Такие вкусные, что хочется облизать тарелку: готовим роскошные фаршированные перцы без риса На чтение: 1 минута Фаршированные перцы готовятся очень просто. Обычно в начинку добавляют рис, однако не в этом рецепте. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь. Такие перцы вам точно понравятся. Стоит попробовать Просто и невероятно вкусно: приготовьте польский салат с молодой капустой Фаршированные перцы Время: 1 час Порций: 6 Ингредиенты: – 6 перцев; – 400 граммов фарша; – 2 луковицы; – 2 морковки; – 1 зубчик чеснока; – паприка, карри, соль, перец по вкусу; – масло для жарки. Заливка: – 250 миллилитров томата; – 1 луковица; – 2 морковки; – 1 перец. Смотрите, как приготовить фаршированные перцы: видео Приготовление: Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Обжарьте на небольшом количестве масла до золотистой корочки. Добавьте фарш и натертый чеснок, посолите по вкусу. Обжаривайте 7 – 10 минут, после чего снимите с плиты. К фаршу добавьте любимые специи. Хорошо перемешайте. Перцы хорошо промойте и срежьте верхнюю часть с хвостиком. Очистите от семян и лишней кожуры, посолите и наполните поджаренным фаршем. Накройте «шапочкой». Для зажарки обжарьте мелко порезанный лук и натертую морковь до золотистой корочки, добавьте произвольно порезанный перец и томат. Залейте перцы заливкой и поставьте в разогретую до 180 градусов на 35 – 45 минут. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить куриный террин, который будет вкуснее, чем колбаса. Поделитесь с друзьями