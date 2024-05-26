Такие вкусные, что хочется облизать тарелку: готовим роскошные фаршированные перцы без риса

Фаршированные перцы готовятся очень просто. Обычно в начинку добавляют рис, однако не в этом рецепте.

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Фаршированные перцы

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 6 перцев;

– 400 граммов фарша;

– 2 луковицы;

– 2 морковки;

– 1 зубчик чеснока;

– паприка, карри, соль, перец по вкусу;

– масло для жарки.

Заливка:

– 250 миллилитров томата;

– 1 луковица;

– 2 морковки;

– 1 перец.

Смотрите, как приготовить фаршированные перцы: видео

Приготовление:

Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке. Обжарьте на небольшом количестве масла до золотистой корочки. Добавьте фарш и натертый чеснок, посолите по вкусу. Обжаривайте 7 – 10 минут, после чего снимите с плиты. К фаршу добавьте любимые специи. Хорошо перемешайте. Перцы хорошо промойте и срежьте верхнюю часть с хвостиком. Очистите от семян и лишней кожуры, посолите и наполните поджаренным фаршем. Накройте «шапочкой». Для зажарки обжарьте мелко порезанный лук и натертую морковь до золотистой корочки, добавьте произвольно порезанный перец и томат. Залейте перцы заливкой и поставьте в разогретую до 180 градусов на 35 – 45 минут.

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