Таких вкусных макарон у меня еще не было. Невероятно простой и быстрый рецепт

Макаронные изделия стали весьма неоднозначным продуктом для гастрономической истории. Дело в том, что между Европой и Азией ведется спор о том, кто же первый изобрел макароны.

Китайцы утверждают, что макаронные изделия впервые появились у них. В 1292 году Марко Поло привез макароны из Китая в Италию. Повара из Италии присвоили себе этот продукт.

Однако, как показали археологические раскопки, макароны существовали на территориях других государств. Поэтому о точном происхождении макарон полностью ничего не известно.

Понятно лишь то, что макароны — универсальный продукт. Например, из них готовится вкусная запеканка.

Ингредиенты для макаронной запеканки:

Макароны — 200 г;

Куриное филе — 600 г;

Сливки — 250 мл;

Яйца — 3 шт.;

Сыр — 120 г;

Оливковое масло — 20 мл;

Орегано – 1/2 ч. л.;

Черный перец — 1/4 ч. л.;

Соль — 1 ч. л.

Приготовление макаронной запеканки:

Отвариваем макароны в 800 мл подсоленной воды 7 минут. Руководствуйтесь информацией о варке, написанной на упаковке.

Посыпаем куриное филе солью и черным молотым перцем. Разогреваем в сковороде растительное масло, обжариваем филе по паре минут с обеих сторон.

Филе нарезаем на небольшие кусочки, кладем в глубокую тарелку, смазанную оливковым маслом. Сливаем лишнюю воду из макарон, кладем к мясу в тару.

Посыпаем макароны орегано, смешиваем. В отдельную миску разбиваем яйца, вливаем сливки, солим и взбиваем. Выливаем в макаронную смесь сливки и яйца.

Нарезаем небольшими кусочками сыр, выкладываем на поверхность макаронного блюда.

Запекаем макароны с мясом в духовке при 200 градусах 20 минут.

В результате получается обычное, но при этом сытное блюдо.

Для приготовления запеканки нужен базовый набор продуктов, что делает его доступным для всех.