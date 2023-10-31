Обязательный ингредиент сегодняшней закуски — картофельные кружочки, приготовленные во фритюре. Они делают блюдо максимально эффектным и вкусным! Потому, подав к столу великолепный салат с копченой курицей и картошкой, вы получите множество комплиментов.

Мы советуем складывать данную закуску в форме, дно и бока которой застелены пищевой пленкой или полиэтиленом. Тогда доставать салат из нее будет проще простого. 5 секунд — и можно приступать к декорированию закуски.

Как приготовить салат с копченой курицей и картошкой

В качестве заправки для такого блюда вы можете использовать либо покупной, либо домашний майонез. Если ранее вам еще не приходилось его делать, перейдите по ссылке. Ознакомившись с рецептом домашнего майонеза на молоке, можете приступать к готовке самого салата.

Ингредиенты

Копченая куриная грудка200 г Картофель3 шт. Яйцо3 шт. Огурцы1 шт. Твердый сыр100 г Майонез по вкусу Соль по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Отвариваем яйца вкрутую. Даем им остыть. Очищаем яйца от скорлупы.Нарезаем копченую грудинку небольшими кусочками. Выкладываем ее в форму, дно которой смазано майонезом. Натираем на крупной терке твердый сыр. Рисуем сеточку из майонеза на копченой грудке. Сверху делаем слой из сыра. Также смазываем его майонезом.Тщательно промываем крупный огурец. Нарезаем его небольшим кубиком. Выкладываем огурец на сыр, равномерно его распределяя. Сверху рисуем майонезную сеточку.Натираем на крупной терке отварные яйца. Помещаем их на огурец. Слегка присаливаем. Этот слой также промазываем майонезом. Отправляем будущий салат в холодильник на 15 минут.Очищаем картофель. При помощи фигурного приспособления вырезаем из него круглые бочоночки. Нарезаем их на тонкие кружочки. Разогреваем в кастрюле подсолнечное масло. Помещаем в него заготовки из картофеля. Обжариваем их во фритюре на сильном огне до золотистости. Достаем картофельные кружочки при помощи шумовки. Выкладываем их на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Оно впитает в себя излишки масла.Достаем форму из холодильника. Прикладываем блюдо и переворачиваем ее. Покрываем верх и бока салата майонезом. Сверху выкладываем картофельные кружочки. Отправляем салат в холодильник на полчаса.

Ваши гости будут приятно удивлены, увидев перед собой такое нарядное блюдо. А после его дегустации они останутся сытыми и довольными. Расскажите в комментариях, понравился ли вам рецепт многослойного салата в картофельной шубе.